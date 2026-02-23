Skip to content
23 Feb 2026
Blog – Clash Royale

Penyeimbangan Taktik Fusi Musim 7

23 Februari

PENGUASA

Ratu Goblin

Aktivasi Atribut Goblin: 0 → 1 (+100%) ▲

Tingkat Kemunculan Goblin: 33% → 25% (-24%) ▼

Kenapa? Ratu Goblin terasa kurang maksimal akhir-akhir ini. Kini dia menjadi bagian Atribut Goblin untuk membantu membentuk Tentara Goblin yang lebih tangguh.

Begawan Tapak Suci

Pertumbuhan HP Saat Naik Level: 170% → 150% (-12%) ▼

Kenapa? Kekuatan Tapak Suci memang tidak kaleng-kaleng. Kami mengurangi pertumbuhan HP di tiap level supaya pertempuran terasa lebih adil.

PELETON

Goblin Penyumpit

Biaya Eliksir: 3 → 2 ▲

HP: 550 → 350 (-36%) ▼

Kenapa? Dengan harga Goblin Penyumpit yang sudah turun, kami tidak ingin dia terlalu unggul dibandingkan unit pemberi kerusakan lain seharga 2 Eliksir.

Raksasa Royal

Biaya Eliksir: 2 → 3 ▼

HP: 900 → 1.000 (+11%) ▲

Kerusakan: 80 → 100 (+25%) ▲

Kecepatan Serangan: 1,66 detik → 2 detik (+20%) ▼

Kenapa? Sudah sewajarnya menambahkan kekuatan bagi unit yang harga Eliksirnya naik!

P.E.K.K.A

Biaya Eliksir: 3 → 4 ▼

HP: 1.200 → 1.400 (+17%) ▼

Kerusakan: 330 → 350 (+6%) ▲

Kemampuan: Menimbulkan kerusakan area jarak jauh searah ayunan pedangnya

Kenapa? P.E.K.K.A, unit yang super kuat, telah diperbarui dengan kemampuan guna menjadikannya bos yang makin tangguh.

Pangeran

Biaya Eliksir: 3 → 4 ▼

HP: 800 → 1.100 (+38%) ▲

Kecepatan Serangan: 1,42 detik → 1,66 detik (+16%) ▼

Kenapa? Lebih banyak Eliksir sama dengan lebih banyak kekuatan.

Ratu Pemanah

Kerusakan: 90 → 100 (+11%) ▲

Kecepatan Serangan: 1,25d → 1,66d (+32%) ▼

Kemampuan: Aktivasi satu kali → Aktivasi berulang kali ▲

Kenapa? Ratu Pemanah yang agung telah dirombak ulang dengan kemampuan menghilang dan menembak cepat yang bisa diaktifkan lebih dari sekali.

ATRIBUT

Kartu As

Lama: Kartu As memberi kerusakan bonus dan menerima kecepatan serangan bonus

Baru: Kartu As memberi kerusakan bonus

Kerusakan Bonus:

  • 2/4: 40

  • 4/4: 70 → 100 (+43%) ▲

Penyembuhan Tiap Tumbang (%):

  • 2/4: 40 → 50 (+25%) ▲

  • 4/4: 70 → 50 (-28%) ▼

Kenapa? Kartu As menawarkan terlalu banyak jenis penguatan, jadi kami menyederhanakannya agar kekuatan dan karakter mereka lebih menonjol.

Klan

Lama: Klan pulih dengan cepat dan meraih bonus kecepatan serangan

Baru: Tim dapat HP bonus, Klan dapat dobel

Kenapa? Sebelumnya, Klan bisa menaklukkan peleton dengan mudah berkat berbagai penguatan. Kini, kami membuat Atribut ini lebih sederhana dan lugas agar lebih mudah dihadapi.

Titan

Lama: Titan menerima kerusakan lebih sedikit

Baru: Tiap Titan diperkuat secara individu

  • Raksasa dan peleton di sekitar menerima kerusakan lebih sedikit

  • Raksasa Royal dan peleton di sekitar memberikan kerusakan bonus

Kenapa? Titan diberikan kemampuan untuk menghadirkan pilihan strategi yang lebih epik.

Jago Merah

Lama: Jago Merah memberi kerusakan bonus yang bisa ditumpuk saat lawan tumbang

Baru: Tiap Jago Merah diperkuat secara individu

  • Penyihir memberikan kerusakan bonus per serangan yang bisa ditumpuk hingga 6x

  • Bayi Naga dan peleton terdekat akan mendapatkan bonus serangan dan kecepatan gerak

Kenapa? Jago Merah punya kemampuan tersendiri untuk membuka pilihan strategi yang lebih agresif.

Bangsawan

Lama: Bangsawan lini depan menerima kerusakan lebih kecil, sedangkan Bangsawan lini belakang memberikan kerusakan bonus

Baru: Bangsawan terdekat akan menerima kerusakan lebih kecil dan memberikan kerusakan bonus

Kenapa? Kami menyederhanakan Atribut ini sebisa mungkin agar mudah dipahami. Tak ada kemuliaan dalam hal yang berbelit-belit!

Superstar

Bilah Kemampuan Penuh:

2/4: 1/3 → 50% (+50%) ▲

4/4: 2/3 → 100% (+50%) ▲

Kenapa? Batas? Apa itu? Belum pernah dengar. Kini, peleton-peleton ini adalah Superstar sesungguhnya.

Sampai jumpa di Taktik Fusi!

Tim Clash Royale