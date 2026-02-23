Penyeimbangan Taktik Fusi Musim 7
23 Februari
PENGUASA
Ratu Goblin
Aktivasi Atribut Goblin: 0 → 1 (+100%) ▲
Tingkat Kemunculan Goblin: 33% → 25% (-24%) ▼
Kenapa? Ratu Goblin terasa kurang maksimal akhir-akhir ini. Kini dia menjadi bagian Atribut Goblin untuk membantu membentuk Tentara Goblin yang lebih tangguh.
Begawan Tapak Suci
Pertumbuhan HP Saat Naik Level: 170% → 150% (-12%) ▼
Kenapa? Kekuatan Tapak Suci memang tidak kaleng-kaleng. Kami mengurangi pertumbuhan HP di tiap level supaya pertempuran terasa lebih adil.
PELETON
Goblin Penyumpit
Biaya Eliksir: 3 → 2 ▲
HP: 550 → 350 (-36%) ▼
Kenapa? Dengan harga Goblin Penyumpit yang sudah turun, kami tidak ingin dia terlalu unggul dibandingkan unit pemberi kerusakan lain seharga 2 Eliksir.
Raksasa Royal
Biaya Eliksir: 2 → 3 ▼
HP: 900 → 1.000 (+11%) ▲
Kerusakan: 80 → 100 (+25%) ▲
Kecepatan Serangan: 1,66 detik → 2 detik (+20%) ▼
Kenapa? Sudah sewajarnya menambahkan kekuatan bagi unit yang harga Eliksirnya naik!
P.E.K.K.A
Biaya Eliksir: 3 → 4 ▼
HP: 1.200 → 1.400 (+17%) ▼
Kerusakan: 330 → 350 (+6%) ▲
Kemampuan: Menimbulkan kerusakan area jarak jauh searah ayunan pedangnya
Kenapa? P.E.K.K.A, unit yang super kuat, telah diperbarui dengan kemampuan guna menjadikannya bos yang makin tangguh.
Pangeran
Biaya Eliksir: 3 → 4 ▼
HP: 800 → 1.100 (+38%) ▲
Kecepatan Serangan: 1,42 detik → 1,66 detik (+16%) ▼
Kenapa? Lebih banyak Eliksir sama dengan lebih banyak kekuatan.
Ratu Pemanah
Kerusakan: 90 → 100 (+11%) ▲
Kecepatan Serangan: 1,25d → 1,66d (+32%) ▼
Kemampuan: Aktivasi satu kali → Aktivasi berulang kali ▲
Kenapa? Ratu Pemanah yang agung telah dirombak ulang dengan kemampuan menghilang dan menembak cepat yang bisa diaktifkan lebih dari sekali.
ATRIBUT
Kartu As
Lama: Kartu As memberi kerusakan bonus dan menerima kecepatan serangan bonus
Baru: Kartu As memberi kerusakan bonus
Kerusakan Bonus:
2/4: 40
4/4: 70 → 100 (+43%) ▲
Penyembuhan Tiap Tumbang (%):
2/4: 40 → 50 (+25%) ▲
4/4: 70 → 50 (-28%) ▼
Kenapa? Kartu As menawarkan terlalu banyak jenis penguatan, jadi kami menyederhanakannya agar kekuatan dan karakter mereka lebih menonjol.
Klan
Lama: Klan pulih dengan cepat dan meraih bonus kecepatan serangan
Baru: Tim dapat HP bonus, Klan dapat dobel
Kenapa? Sebelumnya, Klan bisa menaklukkan peleton dengan mudah berkat berbagai penguatan. Kini, kami membuat Atribut ini lebih sederhana dan lugas agar lebih mudah dihadapi.
Titan
Lama: Titan menerima kerusakan lebih sedikit
Baru: Tiap Titan diperkuat secara individu
Raksasa dan peleton di sekitar menerima kerusakan lebih sedikit
Raksasa Royal dan peleton di sekitar memberikan kerusakan bonus
Kenapa? Titan diberikan kemampuan untuk menghadirkan pilihan strategi yang lebih epik.
Jago Merah
Lama: Jago Merah memberi kerusakan bonus yang bisa ditumpuk saat lawan tumbang
Baru: Tiap Jago Merah diperkuat secara individu
Penyihir memberikan kerusakan bonus per serangan yang bisa ditumpuk hingga 6x
Bayi Naga dan peleton terdekat akan mendapatkan bonus serangan dan kecepatan gerak
Kenapa? Jago Merah punya kemampuan tersendiri untuk membuka pilihan strategi yang lebih agresif.
Bangsawan
Lama: Bangsawan lini depan menerima kerusakan lebih kecil, sedangkan Bangsawan lini belakang memberikan kerusakan bonus
Baru: Bangsawan terdekat akan menerima kerusakan lebih kecil dan memberikan kerusakan bonus
Kenapa? Kami menyederhanakan Atribut ini sebisa mungkin agar mudah dipahami. Tak ada kemuliaan dalam hal yang berbelit-belit!
Superstar
Bilah Kemampuan Penuh:
2/4: 1/3 → 50% (+50%) ▲
4/4: 2/3 → 100% (+50%) ▲
Kenapa? Batas? Apa itu? Belum pernah dengar. Kini, peleton-peleton ini adalah Superstar sesungguhnya.
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale