Perubahan Keseimbangan Februari
2 Februari
PELEMAHAN ⬇️
P.E.K.K.A Mini Pahlawan
Waktu Memasak: 20 detik → 22 detik (+10%)
Kenapa? P.E.K.K.A Mini Pahlawan terus menggoreng badai dengan kemampuannya yang dahsyat. Oleh karena itu, kami membuatnya sedikit sulit untuk mengisi bilah level.
Evolusi Nenek Sihir
Penyembuhan per Jerangkong: 60 → 53 (-11%)
Kenapa? Evolusi Nenek Sihir berhasil kabur dari tumbang berkat kemampuan penyembuhannya. Jerangkong yang tumbang atas namanya kini akan memberikan nyawa lebih sedikit.
Raksasa
Nyawa: 4.090 → 3.968 (-3%)
Kenapa? Sejak menjadi Pahlawan, Raksasa sukses menggilas skena tangga Mode Peringkat. Dengan pengurangan nyawa, dia kini akan menanggung lebih sedikit kerusakan untuk rekannya.
Kuburan
Peningkatan Pola Kemunculan
Kenapa? Pola pengerahan dari pembaruan sebelumnya membuat Jerangkong bangkit langsung ke Benteng. Kini, mereka bangkit sedikit lebih jauh untuk memberi pertahanan lebih banyak kesempatan untuk bertahan.
Minion
Kecepatan Serangan: 1,1 detik → 1,2 detik (+9%)
Kenapa? Minion terlalu mendominasi angkasa setelah peningkatan jangkauan. Dengan pengurangan kecepatan serangan ini, peleton udara lain jadi punya tempat untuk bermanuver.
Tiga Musketeer
Kecepatan Serangan: 1,2 detik → 1,3 detik (+8%)
Kenapa? Setelah perombakan November, Tiga Musketeer jadi terlalu mengerikan di pertempuran jarak dekat. Kecepatan serangan yang lebih rendah akan memberi lawan jadi punya kesempatan untuk membela diri.
PENGUATAN ⬆️
Penyihir Pahlawan
Kekuatan Tarikan Tornado Ditingkatkan
Kenapa? Tornado milik Penyihir Pahlawan dirasa kurang konsisten dalam menarik peleton ke satu titik untuk dibakar dengan Bola Api miliknya. Dengan tarikan yang lebih kuat, efektivitas ini akan meningkatkan kemampuan ini.
Evolusi Bor Goblin
Pengerahan Goblin di Kemunculan Kedua: 1 → 2 (+100%)
Kenapa? Bahkan setelah penguatan terakhir, Bor Goblin Evolusi kesulitan menemukan tempat dalam meta. Kini dia akan mengerahkan 2 Goblin setiap kali muncul ke permukaan. Bagaimana ukurannya tetap sama? Ini masih jadi rahasia!
P.E.K.K.A Evolusi
Penyembuhan dari Karakter Kecil: 409 → 430 (+5%)
Penyembuhan dari Karakter Medium: 778 → 819 (+5%)
Penyembuhan dari Karakter Besar: 1.477 → 1.551 (+5%)
Kenapa? P.E.K.K.A. Versi Evolusi ini ditinggalkan oleh Evolusi kartu serbuan jembatan lain. Oleh karena itu, kami meningkatkan penyembuhannya untuk membuatnya bertahan lebih lama.
PEROMBAKAN 🔄
Musketeer Pahlawan
Jangkauan Turet: 5,5 petak → 3,5 petak (-36%)
Waktu Pengerahan: 2 detik → 1 detik (-50%)
Kenapa? Pelemahan waktu pengerahan dari bulan lalu membuat Turet Canggih milik Musketeer Pahlawan kurang responsif. Kami membatalkan perubahan tersebut dan mengurangi jangkauan Turet agar Benteng Mahkota tidak terlalu gampang dibidik sekaligus memberikan opsi perlawanan.
PERBAIKAN BUG 🐛
Balon
Nyawa: 1.679 → 1.676 (-1%)
Tong Barbar
Kerusakan: 230 → 232 (+1%)
Di Level 16, duet Tong Barbar dan Roh Elektro tidak dapat menumpas Peremuk Tembok meski ini bisa dilakukan di level lain. Sementara itu, Pemburu perlu 3 serangan untuk menjatuhkan Balon alih-alih 2. Kami melakukan penyesuaian ringan pada statistik untuk memperbaiki inkonsistensi ini di semua level.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale