Mulai dari 19 Januari, 15 Peti Hoki Api Dingin akan tersedia selama acara bertema berikut hingga musim berakhir:

Inferno Es

Jejak Para Pahlawan

Ekspedisi Klan

Peti dalam jumlah terbatas juga akan tersedia melalui bagi-bagi hadiah atau bisa dibeli di Toko dengan Permata.

Sebagai bagian dari uji coba, tidak semua pemain akan melihat Peti Hoki Api Dingin sebagai hadiah di musim ini. Pemain yang tidak menerima Peti Hoki Musiman akan mendapatkan Peti Hoki Sihir sebagai gantinya. Jangan khawatir! Di akhir musim, pemain ini dapat mengklaim kosmetik Peti Hoki Api Dingin. Nantikan terus!

Sebagai bagian dari uji coba ini, Acara Buka Peti juga tidak tersedia di musim ini.

Untuk detail lebih lanjut seputar isi Peti Hoki Api Dingin, kunjungi

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale