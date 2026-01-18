Peti Hoki Api Dingin!
Peti yang tercipta saat angin panas bertemu badai salju mencekam akan segera hadir!
Peti Hoki Api Dingin memberikan hadiah yang membuat lawan panas dingin karena kamu akan jadi lebih kuat seiring progres di Jalan Trofi. Kamu akan mulai dengan kartu berkelangkaan rendah. Saat kamu mencapai Arena 10, fusi Api dan Es akan terbuka dan menambahkan semua kelangkaan serta kosmetik musiman.
Kamu dapat menemukan Keping Evolusi Penyihir, Evolusi Penyihir penuh, dan kartu berikut ini:
|Umum
|Langka
|Epik
|Legendaris
|Jawara
|Pemanah
|Bola Api
|Bayi Naga
|Penyihir Es
|Ratu Pemanah
|Penembak Mercon
|Tungku
|Balon
|Anjing Lava
|Bos Bandit
|Roh Api
|Golem Es
|Gerobak Meriam
|Feniks
|Pangeran Kecil
|Roh Es
|Menara Inferno
|Pembeku
|Bola Salju
|Penyihir
|Peremuk Tembok
Untuk kosmetik, kamu bisa mendapatkan dua Latar Bendera, dua Dekorasi Bendera, serta emote baru yang membuat lawan gemetar kedinginan.
Mulai dari 19 Januari, 15 Peti Hoki Api Dingin akan tersedia selama acara bertema berikut hingga musim berakhir:
Inferno Es
Jejak Para Pahlawan
Ekspedisi Klan
Peti dalam jumlah terbatas juga akan tersedia melalui bagi-bagi hadiah atau bisa dibeli di Toko dengan Permata.
Sebagai bagian dari uji coba, tidak semua pemain akan melihat Peti Hoki Api Dingin sebagai hadiah di musim ini. Pemain yang tidak menerima Peti Hoki Musiman akan mendapatkan Peti Hoki Sihir sebagai gantinya. Jangan khawatir! Di akhir musim, pemain ini dapat mengklaim kosmetik Peti Hoki Api Dingin. Nantikan terus!
Sebagai bagian dari uji coba ini, Acara Buka Peti juga tidak tersedia di musim ini.
Untuk detail lebih lanjut seputar isi Peti Hoki Api Dingin, kunjungi type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale