Peti Hoki Hati Baja
Peti Hoki Hati Baja sedang bersemi di balik balutan Tanaman Merambat dan ... cupcake bentuk mawar?
Makin tinggi posisimu di Jalan Trofi, makin semerbak wangi hadiahnya! Kamu akan mulai dengan kartu dengan kelangkaan rendah. Saat kamu mencapai Arena 10, semua hadiah akan terbuka sehingga semua kelangkaan dan kosmetik musiman siap menjadi milikmu.
Kamu bisa mendapatkan Keping Evolusi P.E.K.K.A, Evolusi P.E.K.K.A penuh, dan kartu berikut ini:
|Umum
|Langka
|Epik
|Legendaris
|Jawara
|Goblin
|Goblin Penyumpit
|Pangeran Hitam
|Mesin Goblin
|Goblinstein
|Geng Goblin
|Kurungan Goblin
|Tong Goblin
|Kesatria Mega
|Pangeran Kecil
|Goblin Tombak
|Pondok Goblin
|Kutukan Goblin
|Anjing Lava
|Raja Jerangkong
|Minion
|Menara Inferno
|P.E.K.K.A
|Gerombolan Minion
|Minion Mega
|Hampa
Untuk kosmetik, kamu bisa mendapatkan dua Latar Bendera, dua Dekorasi Bendera, serta emote baru.
Mulai 16 Februari, 22 Peti Hoki Hati Baja akan tersedia sepanjang musim dalam acara bertema berikut:
Pahlawan Berhati Gelap
Jejak Para Pahlawan
Ekspedisi Klan
Peti dalam jumlah terbatas juga bisa didapat melalui bagi-bagi hadiah atau dibeli di Toko dengan Permata.
Acara Buka Peti kembali lagi dengan deretan hadiah yang bikin jatuh hati! Buka total 15 Peti Hoki Hati Baja untuk membuka Kotak Evolusi di akhir.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale