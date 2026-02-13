Skip to content
13 Feb 2026
Blog – Clash Royale

Peti Hoki Hati Baja

Peti Hoki Hati Baja sedang bersemi di balik balutan Tanaman Merambat dan ... cupcake bentuk mawar?

Makin tinggi posisimu di Jalan Trofi, makin semerbak wangi hadiahnya! Kamu akan mulai dengan kartu dengan kelangkaan rendah. Saat kamu mencapai Arena 10, semua hadiah akan terbuka sehingga semua kelangkaan dan kosmetik musiman siap menjadi milikmu.

Kamu bisa mendapatkan Keping Evolusi P.E.K.K.A, Evolusi P.E.K.K.A penuh, dan kartu berikut ini:

UmumLangkaEpikLegendarisJawara
GoblinGoblin PenyumpitPangeran HitamMesin GoblinGoblinstein
Geng GoblinKurungan GoblinTong GoblinKesatria MegaPangeran Kecil
Goblin TombakPondok GoblinKutukan GoblinAnjing LavaRaja Jerangkong
MinionMenara InfernoP.E.K.K.A
Gerombolan MinionMinion MegaHampa

Untuk kosmetik, kamu bisa mendapatkan dua Latar Bendera, dua Dekorasi Bendera, serta emote baru.

Mulai 16 Februari, 22 Peti Hoki Hati Baja akan tersedia sepanjang musim dalam acara bertema berikut:

  • Pahlawan Berhati Gelap

  • Jejak Para Pahlawan

  • Ekspedisi Klan

Peti dalam jumlah terbatas juga bisa didapat melalui bagi-bagi hadiah atau dibeli di Toko dengan Permata.

Acara Buka Peti kembali lagi dengan deretan hadiah yang bikin jatuh hati! Buka total 15 Peti Hoki Hati Baja untuk membuka Kotak Evolusi di akhir.

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale