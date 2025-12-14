Peti Hoki Kue Jahe!
Peti baru dengan lapisan gula lezat sedang dipanggang dan sebentar lagi siap disajikan! 🍪
Siapkan cetakan kue dan panaskan oven. Peti Hoki Kue Jahe yang penuh dengan aneka kudapan manis siap memeriahkan Liburan Pahlawan!
Makin tinggi posisimu di Jalan Trofi, makin manis hadiah yang akan didapat. Kamu hanya akan menerima kartu sampai Arena 10. Setelah itu, hadiah akan makin beragam dengan kartu yang lebih langka, kosmetik, dan yang paling manis: Keping Evolusi!
Kamu bisa mendapatkan kartu dan Evolusi berikut:
|Umum
|Langka
|Epik
|Legendaris
|Jawara
|Evolusi
|Kelelawar
|Raksasa
|Bayi Naga
|Kuburan
|Ratu Pemanah
|Keping Evolusi Kesatria
|Meriam
|Pondok Goblin
|Tong Goblin
|Naga Inferno
|Goblinstein
|Evolusi Penuh Kesatria
|Penembak Mercon
|P.E.K.K.A Mini
|Racun
|Sparky
|Penambang Perkasa
|Kesatria
|Musketeer
|Tentara Jerangkong
|Bingkisan Royal
|Penyetrum
|Nenek Sihir
Untuk kosmetik, kamu bisa mendapatkan dua Latar Bendera, dua Dekorasi Bendera, serta emote baru yang berkilau.
Mulai 14 Desember, Peti Hoki Kue Jahe akan tersedia dalam sejumlah acara meriah hingga Musim Liburan Pahlawan berakhir.
Kamu bisa menemukan total 19 Peti Hoki Kue Jahe selama acara berikut:
Dua Belas Hari Clashmas
Tahun Baru, Api Baru
Ekspedisi Klan
Sebagai penutup, Peti terakhir yang berisi sisa-sisa hadiah dari "Acara Buka Peti" akan tersedia gratis di Toko. Kamu juga bisa mendapatkannya lewat bagi-bagi hadiah atau membelinya dengan Permata di Toko. Siap-siap mengikuti aroma hadiah manis yang menggiurkan!
Untuk detail lebih lanjut seputar isi Peti, kunjungi type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale