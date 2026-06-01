Ratu Kuburan telah bangun dari tidur panjangnya dan kini akan bergabung ke pertempuran ketika dipanggil! Aktifkan kemampuannya untuk mengerahkannya ke Arena sebagai kartu pamungkas. Dia hanya akan menarget bangunan serta menara, dan memanggil Jerangkong saat sedang menebar teror.

Kamu bisa mendapatkan Pahlawan ini dari awal musim dengan membayar sejumlah koin Pahlawan, atau secara GRATIS sebagai hadiah utama Bazar Tulang.

MODE GAME DAN TANTANGAN

Draf Evolusi Putri: 1–8 Juni

Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Evolusi terbaru sang Putri.

Bangkit dari Kubur: 22–29 Juni

Batu Nisan akan muncul secara acak di sekitar Arena. Para ningrat, seperti Raja Jerangkong dan Hantu Royale, akan menunggu untuk menebar teror jika Batu Nisan dihancurkan!

LIGA KOMPETITIF

Gambit Putri: 10–20 Juni

Putri telah mengambil alih Arena, dan Raja tidak kelihatan batang hidungnya!

Di liga ini, kamu akan bertempur sampai fase penentuan dengan rotasi dek yang terdiri dari 40 Kartu. Evolusi dan Pahlawan bisa kamu gunakan di pertempuran dan selalu aktif. Kamu akan melihat kartu dan bentuk mana yang tersedia pada awal setiap pertempuran.

Kartu yang bisa dimainkan dalam mode ini beserta levelnya ditentukan berdasarkan Koleksi pribadimu.