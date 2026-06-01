Sedingin Batu
Dari dunia bawah tanah sampai tundra beku yang luas, musim kali ini menghadirkan berbagai konten serta acara seru! Artikel ini berisi semua yang perlu kamu tahu:
Evolusi Baru: Putri
Pahlawan Baru: Batu Nisan
Mode game dan tantangan
Liga Kompetitif
Turnamen Global
Bazar Tulang
Acara Perburuan Mahkota
Ekspedisi Klan
EVOLUSI DAN PAHLAWAN BARU
Evolusi Putri
Siklus: 2
Kini dia juga menembakkan panah es!
Putri Evolusi sekarang juga bisa memperlambat lawan! Dia akan menembakkan panah es pada serangan pertamanya setelah memasuki Arena dan setiap serangan ketiga setelahnya. Inilah untungnya berteman dengan Roh Es!
Pahlawan Batu Nisan
Kemampuan: Kebangkitan Ratu
Pernah bertanya-tanya apakah ada makhluk lain di bawah Batu Nisan?
Ratu Kuburan telah bangun dari tidur panjangnya dan kini akan bergabung ke pertempuran ketika dipanggil! Aktifkan kemampuannya untuk mengerahkannya ke Arena sebagai kartu pamungkas. Dia hanya akan menarget bangunan serta menara, dan memanggil Jerangkong saat sedang menebar teror.
Kamu bisa mendapatkan Pahlawan ini dari awal musim dengan membayar sejumlah koin Pahlawan, atau secara GRATIS sebagai hadiah utama Bazar Tulang.
MODE GAME DAN TANTANGAN
Draf Evolusi Putri: 1–8 Juni
Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Evolusi terbaru sang Putri.
Bangkit dari Kubur: 22–29 Juni
Batu Nisan akan muncul secara acak di sekitar Arena. Para ningrat, seperti Raja Jerangkong dan Hantu Royale, akan menunggu untuk menebar teror jika Batu Nisan dihancurkan!
LIGA KOMPETITIF
Gambit Putri: 10–20 Juni
Putri telah mengambil alih Arena, dan Raja tidak kelihatan batang hidungnya!
Di liga ini, kamu akan bertempur sampai fase penentuan dengan rotasi dek yang terdiri dari 40 Kartu. Evolusi dan Pahlawan bisa kamu gunakan di pertempuran dan selalu aktif. Kamu akan melihat kartu dan bentuk mana yang tersedia pada awal setiap pertempuran.
Kartu yang bisa dimainkan dalam mode ini beserta levelnya ditentukan berdasarkan Koleksi pribadimu.
Dapatkan Lencana Liga dengan meraih 15 kemenangan, serta Lencana Penakluk Papan Peringkat dengan menjadi salah satu dari 10.000 pemain teratas!
TURNAMEN GLOBAL
Eliksir Lipat Tiga: 2–6 Juni
Ini Clash Royale, tapi 3 kali lipat lebih cepat!
Selesaikan pertempuran secepat kilat guna membuka hadiah untuk setiap kemenangannya. Raih 12 kemenangan untuk mengikuti tantangan yang sesungguhnya: menaiki papan peringkat!
Buktikan bahwa kamulah yang terbaik demi lencana eksklusif serta kejayaan yang bisa kamu pamerkan! Lencana Penakluk Papan Peringkat juga bisa didapat oleh 10.000 pemain teratas.
BAZAR TULANG
Pengumuman! Para Jerangkong bangkit dari kubur untuk buka lapak di bazar!
Ratu Kuburan dan para Jerangkongnya menyediakan banyak sekali item di stan mereka yang bisa kamu tukarkan dengan tulang. Sumber Daya, Kartu, Peti Hoki, Pahlawan GRATIS, dan masih banyak lagi!
Token Kuburan adalah mata uang (dan bagian tubuh) berbatas waktu yang diperoleh dari acara, Toko, dan bagi-bagi hadiah.
Tingkat hadiah yang berbeda juga akan tersedia kali ini. Tambah progresmu kalau kamu ingin hadiah yang lebih menarik! Untuk membuka tingkat baru, pastikan kamu menggunakan cukup Token supaya para Jerangkong mempersilakanmu masuk.
Di stan terakhir, Ratu Kuburan sendiri yang akan menunggumu menukarkan semua tulangmu dengan Pahlawan Batu Nisan!
ACARA PERBURUAN MAHKOTA
Musim ini menyajikan beberapa Perburuan Mahkota yang memberikan hadiah keren, seperti:
Pahlawan Batu Nisan
Token Kuburan
Kotak Evolusi
Kosmetik yang bikin merinding
Dan masih banyak lagi!
EKSPEDISI KLAN
Dua Ekspedisi Klan yang melintasi lautan kerajaan akan mulai berlayar musim ini! Jika kamu belum punya Klan, segera bergabung sebelum terlambat! Jika bingung Klan mana yang harus dipilih, gabung ke server Discord untuk menemukan Klan terbaik untukmu.
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, kunjungi Reddit untuk membagikan opinimu seputar Clash Royale!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale