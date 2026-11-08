Kabar baik untuk para pemain kompetitif! Kini, ada kompetisi baru yang bisa diikuti tiap musim! Bersiaplah menghadapi lawan dalam Duel dan dapatkan banyak hadiah.

Di Seri Mahkota, kamu akan bertanding di berbagai Liga dan dipertemukan dengan pemain dengan level kemampuan yang mirip denganmu.

Kamu dapat bertanding di turnamen Seri Mahkota dari arena 17 di 6.000 Trofi.

Dek Duel

Tiap turnamen Seri Mahkota menggunakan format Duel: terbaik dari 3 dengan dek yang sudah ditetapkan. Untuk memastikan kamu siap bertanding, kamu harus menyusun Dek Duel kamu!

Dek Duel terdiri dari 4 dek berisi 8 kartu, dan tiap kartu hanya dapat digunakan satu kali di keempat dek. Kamu bisa menemukannya di sudut kanan atas dek kamu.

Karena Duel menggunakan format terbaik dari 3, tidak masalah jika kamu hanya membuat 3 dek. Namun, makin banyak dekmu, strategi untuk menghadapi lawan bisa lebih fleksibel!

Singkatnya, ada 24 kartu unik yang dibagi ke dalam 3 dek, atau 32 kartu dalam 4 dek.

Butuh Bantuan Menyusun Dek?

Penyihir Dek baru yang lebih canggih siap membantu!

Alat ini dapat membuat dek dari awal berdasarkan Koleksimu dan memberikan tip tentang cara menggunakannya. Atau, jika kamu punya kartu pemungkas yang wajib ada, Penyihir ini akan membantumu menyusun dek yang sesuai! Ia juga akan mempertimbangkan kartu di dek lain saat menyarankan kartu sehingga mempermudah kamu menyusun dek yang unik dengan sinergi terbaik.

Liga

Saat pertama kali bergabung dengan Seri Mahkota, kamu akan dimasukkan ke Liga!

Ada total 13 Liga, tiap Liga berisi pemain dengan level kemampuan yang mirip.

Liga ditentukan berdasarkan pencapaian, dan ketika kamu bergabung ke turnamen Seri Mahkota, game memperkirakan level kemampuanmu menggunakan progres Jalan Trofi, peringkat tertinggi di Mode Peringkat dan Juara Utama, dan hasil Duel Seri Mahkota jika sudah ada.

Kamu bisa naik Liga pada awal tiap turnamen, dan ketika musim baru dimulai, penempatanmu akan dihitung ulang sehingga kamu bisa saja mulai di Liga yang lebih tinggi atau rendah, tergantung pencapaian baru dan hasil Seri Mahkota sebelumnya.