Seri Mahkota!
Kabar baik untuk para pemain kompetitif! Kini, ada kompetisi baru yang bisa diikuti tiap musim! Bersiaplah menghadapi lawan dalam Duel dan dapatkan banyak hadiah.
Di Seri Mahkota, kamu akan bertanding di berbagai Liga dan dipertemukan dengan pemain dengan level kemampuan yang mirip denganmu.
Kamu dapat bertanding di turnamen Seri Mahkota dari arena 17 di 6.000 Trofi.
Dek Duel
Tiap turnamen Seri Mahkota menggunakan format Duel: terbaik dari 3 dengan dek yang sudah ditetapkan. Untuk memastikan kamu siap bertanding, kamu harus menyusun Dek Duel kamu!
Dek Duel terdiri dari 4 dek berisi 8 kartu, dan tiap kartu hanya dapat digunakan satu kali di keempat dek. Kamu bisa menemukannya di sudut kanan atas dek kamu.
Karena Duel menggunakan format terbaik dari 3, tidak masalah jika kamu hanya membuat 3 dek. Namun, makin banyak dekmu, strategi untuk menghadapi lawan bisa lebih fleksibel!
Singkatnya, ada 24 kartu unik yang dibagi ke dalam 3 dek, atau 32 kartu dalam 4 dek.
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Penyihir Dek baru yang lebih canggih siap membantu!
Alat ini dapat membuat dek dari awal berdasarkan Koleksimu dan memberikan tip tentang cara menggunakannya. Atau, jika kamu punya kartu pemungkas yang wajib ada, Penyihir ini akan membantumu menyusun dek yang sesuai! Ia juga akan mempertimbangkan kartu di dek lain saat menyarankan kartu sehingga mempermudah kamu menyusun dek yang unik dengan sinergi terbaik.
Liga
Saat pertama kali bergabung dengan Seri Mahkota, kamu akan dimasukkan ke Liga!
Ada total 13 Liga, tiap Liga berisi pemain dengan level kemampuan yang mirip.
Liga ditentukan berdasarkan pencapaian, dan ketika kamu bergabung ke turnamen Seri Mahkota, game memperkirakan level kemampuanmu menggunakan progres Jalan Trofi, peringkat tertinggi di Mode Peringkat dan Juara Utama, dan hasil Duel Seri Mahkota jika sudah ada.
Kamu bisa naik Liga pada awal tiap turnamen, dan ketika musim baru dimulai, penempatanmu akan dihitung ulang sehingga kamu bisa saja mulai di Liga yang lebih tinggi atau rendah, tergantung pencapaian baru dan hasil Seri Mahkota sebelumnya.
Liga 1-8 merupakan Liga independen yang terdiri dari Liga Belati, Panekuk, Kumis, Sihir, Palu, Zirah, Siluman, dan Ratu.
Liga 9–13 adalah Liga Raja yang paling tangguh! Selama Akhir Pekan Duel, jika masuk ke Liga Raja, kamu bisa ditandingkan dengan pemain dari Liga mana pun dalam Liga Raja. Ini tidak berlaku untuk Akhir Pekan Duel Akbar.
Level Kartu
Seri Mahkota menggunakan level Koleksi Kartu kamu untuk tiap pertandingan, dan agar persaingan di seluruh Liga seimbang, tiap Liga memiliki batas level kartu, dari Level 11 untuk Liga level rendah, hingga yang tertinggi, yaitu Level 16.
Batas Level per Liga
|Liga
|Batas Level
|1–2
|11
|3–4
|12
|5–6
|13
|7
|14
|8
|15
|9–13 (Liga Raja)
|16
Seri Mahkota
Tiap musim akan menghadirkan 3–4 Akhir Pekan Duel, dengan Duel reguler pada beberapa akhir pekan pertama, diikuti oleh Duel Akbar, dan ditutup dengan akhir pekan jeda.
Jumlah akhir pekan Duel dapat bervariasi sesuai durasi musim. Lihat gambaran jadwal musim di bawah ini.
Musim 4 Minggu
Akhir Pekan 1: Duel
Akhir Pekan 2: Duel
Akhir Pekan 3: Duel Akbar
Akhir Pekan 4: Jeda
Musim 5 Minggu
Akhir Pekan 1: Duel
Akhir Pekan 2: Duel
Akhir Pekan 3: Duel
Akhir Pekan 4: Duel Akbar
Akhir Pekan 5: Jeda
Tiap turnamen berlangsung selama 72 jam, dari hari Minggu pukul 09.00 UTC s.d. Senin pukul 09.00 UTC.
Akhir Pekan Duel
Duel akan jadi acara yang paling sering diadakan, yaitu 2–3 kali tiap bulan. Targetmu untuk akhir pekan ini adalah meraih 8 kemenangan sebelum mendapat 3 kekalahan.
Hadiah tidak diberikan untuk tiap kemenangan, seperti halnya di tantangan. Hadiah dikumpulkan dalam bundel dan bisa diambil pada akhir, setelah kamu 8 kali menang atau 3 kali kalah. Makin banyak kemenangan, makin besar hadiahnya!
Akhir Pekan Duel Akbar
Inilah saatnya menunjukkan Kemampuan Duel kamu!
Duel Akbar adalah puncak turnamen bulanan ini, dan pastinya kamu tidak mau melewatkan hadiahnya!
Tidak seperti Akhir Pekan Duel, hadiah Duel Akbar akan dikirimkan kepadamu beberapa hari setelah acara berakhir.
Ada juga berbagai format duel berdasarkan Liga yang kamu masuki. Lihat format mana yang kamu dapatkan sesuai Liga:
Belati – Liga Ratu (Liga 1–8)
Di Liga ini, acara berjalan seperti Duel biasa, tapi lebih besar! Targetmu bukan 8 kemenangan dan 3 kekalahan, melainkan meraih 12 kemenangan sebelum mendapat 4 kekalahan.
Seperti halnya dengan turnamen Duel, makin banyak kemenangan, makin bagus hadiahnya!
Liga Raja (Liga 9–13)
Liga Raja adalah tempat berkumpulnya pemain terbaik. Banyak yang dipertaruhkan di sini, termasuk posisi di papan peringkat. Dan ... tidak hanya satu papan peringkat.
Di Liga Raja, kamu akan terus bermain hingga maksimal 20 pertempuran. Namun, kemenangan bukan satu-satunya penentu posisimu di papan peringkat. Akan ada batas jumlah kemenangan yang bisa didapat sehingga akan ada banyak pemain yang seri. Berikut penentuan yang akan dihitung untuk peringkat keseluruhanmu:
1. Kekalahan lebih sedikit
2. Lebih banyak pertempuran individu yang dimenangi di seluruh Duel
3. Mengalahkan lawan yang lebih kuat
4. Mencapai skor akhir lebih awal
Hadiah
Di Seri Mahkota, kemampuan adalah segalanya. Makin tinggi taruhannya, makin bagus hadiahnya! Naikkan peringkatmu untuk membuka hadiah yang lebih menarik di tiap Liga.
Berikut hadiah yang bisa kamu dapatkan selama Akhir Pekan Duel:
Hadiah Duel
|Belati
|Panekuk
|Kumis
|Sihir
|Palu
|Zirah
|Siluman
|Ratu
|Raja
|8 Kemenangan
|8 Kartu Epik Acak80 Kartu Langka Acak200 Kartu Umum Acak4.800 EmasBendera Utuh
|400 Kartu Joker Umum12 Kartu Epik Acak100 Kartu Langka Acak10.000 EmasBendera Utuh
|100 Kartu Joker Langka800 Kartu Joker Umum16 Kartu Epik Acak20.000 EmasBendera Utuh
|16 Kartu Joker Epik140 Kartu Joker Langka1.200 Kartu Joker Umum28.000 EmasBendera Utuh
|20 Kartu Joker Epik260 Kartu Joker Langka4 Kartu Legendaris Acak30.000 EmasBendera Utuh
|4 Kartu Joker Legendaris40 Kartu Joker Epik280 Kartu Joker Langka40.000 EmasBendera Utuh
|4 Kartu Joker Legendaris60 Kartu Joker Epik4 Jawara Acak44.000 EmasBendera Utuh
|4 Kartu Joker Jawara4 Kartu Joker Legendaris80 Kartu Joker Epik60.000 EmasBendera Utuh
|8 Kartu Joker Jawara8 Kartu Joker Legendaris100 Kartu Joker Epik120.000 EmasBendera Utuh
|7 Kemenangan
|4 Kartu Epik Acak40 Kartu Langka Acak100 Kartu Umum Acak2.400 EmasBendera Utuh
|200 Kartu Joker Umum6 Kartu Epik Acak50 Kartu Langka Acak5.000 EmasBendera Utuh
|50 Kartu Joker Langka400 Kartu Joker Umum8 Kartu Epik Acak10.000 EmasBendera Utuh
|8 Kartu Joker Epik70 Kartu Joker Langka600 Kartu Joker Umum14.000 EmasBendera Utuh
|10 Kartu Joker Epik130 Kartu Joker Langka2 Kartu Legendaris Acak15.000 EmasBendera Utuh
|2 Kartu Joker Legendaris20 Kartu Joker Epik140 Kartu Joker Langka20.000 EmasBendera Utuh
|2 Kartu Joker Legendaris30 Kartu Joker Epik2 Jawara Acak22.000 EmasBendera Utuh
|2 Kartu Joker Jawara2 Kartu Joker Legendaris40 Kartu Joker Epik30.000 EmasBendera Utuh
|4 Kartu Joker Jawara4 Kartu Joker Legendaris50 Kartu Joker Epik60.000 EmasBendera Utuh
|6 Kemenangan
|2 Kartu Epik Acak20 Kartu Langka Acak50 Kartu Umum Acak1.200 EmasBendera Utuh
|100 Kartu Joker Umum3 Kartu Epik Acak25 Kartu Langka Acak2.500 EmasBendera Utuh
|25 Kartu Joker Langka200 Kartu Joker Umum4 Kartu Epik Acak5.000 EmasBendera Utuh
|4 Kartu Joker Epik35 Kartu Joker Langka300 Kartu Joker Umum7.000 EmasBendera Utuh
|5 Kartu Joker Epik65 Kartu Joker Langka1 Kartu Legendaris Acak7.500 EmasBendera Utuh
|1 Kartu Joker Legendaris10 Kartu Joker Epik70 Kartu Joker Langka10.000 EmasBendera Utuh
|1 Kartu Joker Legendaris15 Kartu Joker Epik1 Jawara Acak11.000 EmasBendera Utuh
|1 Kartu Joker Jawara1 Kartu Joker Legendaris20 Kartu Joker Epik15.000 EmasBendera Utuh
|2 Kartu Joker Jawara2 Kartu Joker Legendaris25 Kartu Joker Epik30.000 EmasBendera Utuh
|5 Kemenangan
|6 Kartu Langka Acak45 Kartu Umum Acak340 EmasLatar Bendera
|7 Kartu Langka Acak55 Kartu Umum Acak410 EmasLatar Bendera
|9 Kartu Langka Acak75 Kartu Umum Acak550 EmasLatar Bendera
|1 Kartu Epik Acak30 Kartu Langka Acak80 Kartu Umum Acak1.300 EmasLatar Bendera
|3 Kartu Epik Acak35 Kartu Langka Acak130 Kartu Umum Acak2.200 EmasLatar Bendera
|4 Kartu Epik Acak45 Kartu Langka Acak180 Kartu Umum Acak2.700 EmasLatar Bendera
|5 Kartu Epik Acak50 Kartu Langka Acak220 Kartu Umum Acak3.100 EmasLatar Bendera
|6 Kartu Epik Acak75 Kartu Langka Acak240 Kartu Umum Acak3.900 EmasLatar Bendera
|8 Kartu Epik Acak85 Kartu Langka Acak350 Kartu Umum Acak4.000 EmasLatar Bendera
|4 Kemenangan
|3 Kartu Langka Acak40 Kartu Umum Acak250 EmasLatar Bendera
|4 Kartu Langka Acak50 Kartu Umum Acak320 EmasLatar Bendera
|8 Kartu Langka Acak60 Kartu Umum Acak460 EmasLatar Bendera
|25 Kartu Langka Acak75 Kartu Umum Acak950 EmasLatar Bendera
|2 Kartu Epik Acak30 Kartu Langka Acak80 Kartu Umum Acak1.400 EmasLatar Bendera
|3 Kartu Epik Acak40 Kartu Langka Acak85 Kartu Umum Acak1.800 EmasLatar Bendera
|4 Kartu Epik Acak45 Kartu Langka Acak190 Kartu Umum Acak2.100 EmasLatar Bendera
|5 Kartu Epik Acak70 Kartu Langka Acak200 Kartu Umum Acak2.500 EmasLatar Bendera
|6 Kartu Epik Acak80 Kartu Langka Acak230 Kartu Umum Acak2.600 EmasLatar Bendera
|3 Kemenangan
|2 Kartu Langka Acak35 Kartu Umum Acak200 EmasLatar Bendera
|3 Kartu Langka Acak45 Kartu Umum Acak240 EmasLatar Bendera
|5 Kartu Langka Acak55 Kartu Umum Acak360 EmasLatar Bendera
|20 Kartu Langka Acak60 Kartu Umum Acak670 EmasLatar Bendera
|1 Kartu Epik Acak25 Kartu Langka Acak880 EmasLatar Bendera
|2 Kartu Epik Acak35 Kartu Langka Acak1.100 EmasLatar Bendera
|3 Kartu Epik Acak40 Kartu Langka Acak100 Kartu Umum Acak1.300 EmasLatar Bendera
|4 Kartu Epik Acak65 Kartu Langka Acak1.600 EmasLatar Bendera
|5 Kartu Epik Acak75 Kartu Langka Acak1.700 EmasLatar Bendera
|2 Kemenangan
|1 Kartu Langka Acak30 Kartu Umum Acak150 EmasLatar Bendera
|2 Kartu Langka Acak40 Kartu Umum Acak200 EmasLatar Bendera
|3 Kartu Langka Acak50 Kartu Umum Acak270 EmasLatar Bendera
|15 Kartu Langka Acak55 Kartu Umum Acak460 EmasLatar Bendera
|20 Kartu Langka Acak60 Kartu Umum Acak560 EmasLatar Bendera
|25 Kartu Langka Acak65 Kartu Umum Acak710 EmasLatar Bendera
|30 Kartu Langka Acak70 Kartu Umum Acak880 EmasLatar Bendera
|1 Kartu Epik Acak40 Kartu Langka Acak1.100 EmasLatar Bendera
|2 Kartu Epik Acak45 Kartu Langka Acak1.200 EmasLatar Bendera
|1 Kemenangan
|25 Kartu Umum Acak110 EmasLatar Bendera
|35 Kartu Umum Acak150 EmasLatar Bendera
|45 Kartu Umum Acak190 EmasLatar Bendera
|10 Kartu Langka Acak250 EmasLatar Bendera
|15 Kartu Langka Acak380 EmasLatar Bendera
|20 Kartu Langka Acak500 EmasLatar Bendera
|25 Kartu Langka Acak630 EmasLatar Bendera
|30 Kartu Langka Acak750 EmasLatar Bendera
|40 Kartu Langka Acak760 EmasLatar Bendera
|0 Kemenangan
|Latar Bendera
|Latar Bendera
|Latar Bendera
|Latar Bendera
|Latar Bendera
|Latar Bendera
|Latar Bendera
|Latar Bendera
|Latar Bendera
Asah kemampuanmu dan bertarung terus hingga mencapai Liga Raja untuk mendapat hadiah terbaik.
Hadiah Duel Akbar pastinya menggiurkan! Jika berhasil mencapai peringkat cukup tinggi di Liga Raja, kamu berkesempatan memenangi Pass Royale bersama hadiah lainnya! Pass Royale akan tersedia di Supercell ID kamu, jadi kamu bisa mengaktifkannya kapan saja!
Nantikan terus karena hadiah Duel Akbar selengkapnya akan diungkap menjelang kehadirannya ....
Dengan Seri Mahkota baru, kami berharap dapat menghadirkan lebih banyak kompetisi seru untuk berbagai pemain, dari Pemain Hari Pertama sampai Juara Utama, dengan turnamen reguler dan cara lain untuk menguji kemampuan pada level kompetitif.
Ini baru awalnya saja. Kami ingin mendengar pendapatmu seiring berkembangnya Seri Mahkota. Oleh karena itu, jangan ragu untuk ikut bertanding dan sampaikan pendapatmu di Discord dan Reddit!
Sampai jumpa di Arena,
Tim Clash Royale