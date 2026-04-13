Taktik Fusi Musim 8
Taktik Fusi musim ini adalah yang terbesar! Sambut Penguasa baru, modifikasi baru, dan peleton yang kembali lagi! Semua akan hadir pada 13 April! Mari kita bahas!
Penguasa Baru
Wali Besar
Kemampuan: Sponsor Perisai
Kutu buku dengan pengetahuan luas terkait perisai sakti. Kekuatan Wali Besar yang tak tertandingi memberi sekutunya anugerah berupa kepercayaan diri dan karisma … serta perisai dalam pertempuran!
Wali Besar memberikan perisai acak kepada sekutu dengan persentase HP terendah pada detik ke-5 dan ke-15. Perisai kedua memberikan dampak dalam radius 3 petak saat pecah.
Jalan Hadiah Penguasa
Wali Besar tidak hanya membawa kekuatan dan perisai. Dia juga telah menciptakan kostum baru dan konfeti untuk dirinya sendiri dan Loong Eliksir, yang tersedia di jalan hadiah naik level mereka! Buka dengan cara mendapatkan Kartu Penguasa mereka di Jalan Pamor.
Wali Hitam
Wali Emas
Sinar Sakti (Konfeti)
Loong Bayangan
Serangan Spiral (Konfeti)
Wali Gelembung dan Konfeti Tsunami Berbusa kini dapat dibeli di Toko Kostum Penguasa Taktik Fusi ketika musim dimulai.
Jika kamu tidak sabar untuk menunggu, kamu bisa langsung membuka Wali Besar dengan membeli set baru ini!
Loong Looney dan JOTOS! Konfeti akan tersedia di Toko Kostum Penguasa Taktik Fusi pada bulan Mei.
Jika kamu belum membuka Loong Eliksir, kamu bisa mendapatkannya dengan membeli set klasik ini!
Peleton
Kali ini, tidak ada Peleton yang keluar dari daftar, malah ada wajah lama yang kembali ke Taktik Fusi!
Peleton 3 Eliksir
Algojo
Kartu As dan Penghambat
Melemparkan kapak bumerang ke arah target terdekat dalam beberapa heksagon
Hantu Royale
Asasin dan Tulang
Menjadi tidak terlihat selama 3 detik setiap beberapa detik
Peleton 4 Eliksir
Bandit
Kartu As dan Asasin
Setelah beberapa serangan, dia melesat ke lawan terjauh dalam Radius 3 Heksagon sambil memberi kerusakan dan mengejutkan semua lawan yang dilalui selama 1 detik
Putri
Bangsawan dan Penghambat
Menembakkan panah berapi ke lawan terjauh dan memberikan kerusakan dalam Radius 2 Heksagon
Perubahan Peleton Lain
Untuk mendukung jumlah peleton yang lebih besar, kami meningkatkan jumlah Eliksir yang diberikan per ronde sebanyak +1. Kamu sekarang akan mendapatkan 5 Eliksir untuk setiap ronde. Ini juga berarti bahwa menggunakan Loong Eliksir akan memberimu 6 Eliksir per ronde dengan kemampuan Penguasanya!
Lebih banyak peleton juga berarti lebih banyak peluang untuk mendapatkan kemampuan Atribut yang lebih baik!
Atribut Kartu As, Asasin, dan Penghambat kini mendukung peningkatan Atribut 4 Peleton
Atribut Bangsawan dan Tulang dengan modifikasi Asal-Usul Asli kini mendukung peningkatan Atribut 6 Peleton
Peleton dan Atribut Musim 8
Modifikasi Musim 8
Modifikasi Baru
Kategori modifikasi baru telah tiba langsung dari koleksi pribadi Wali Besar: Modifikasi Perisai! Cara kerja Modifikasi Perisai mirip dengan Modifikasi Petak, tetapi kamu juga bisa mendapatkan perisai acak sepanjang pertempuran dengan bertarung melawan Wali Besar.
Setiap Modifikasi Perisai memberikan perisai ke peleton yang ditempatkan di petak. Bukan itu saja! Ketika perisai pecah, efek setiap perisai akan dipicu.
Perisai Amarah (Perunggu III)
Peleton yang ditempatkan di petak dan sekutu di sekitarnya mendapatkan bonus +50% untuk Serangan dan Kecepatan Pergerakan selama 8 detik
Perisai Perlambatan (Perak II)
Peleton yang ditempatkan di petak memperlambat Serangan dan Kecepatan Pergerakan lawan di sekitarnya sebesar -35% selama 8 detik
Perisai Bintang (Emas II)
Peleton yang ditempatkan di petak dan sekutu di sekitarnya naik level
Perisai Lava (Berlian)
Peleton yang ditempatkan di petak memberikan efek kerusakan seiring waktu kepada lawan di sekitarnya selama 8 detik (-10% HP maksimal/detik)
Perisai bukan satu-satunya yang baru! Di musim ini, ada 4 modifikasi lain yang ikut hadir.
Pemenang Berjaya (Perunggu II)
Menerima +2 Eliksir saat menang
Fantasi Bintang 3 (Perak I)
Peleton Bintang 3 memperoleh +100% HP dan +50% kerusakan
Hadiah Atribut (Perak II)
Akhir Ronde: Tiap Atribut aktif memberikan +1 Eliksir
Kitalah Sang Juara (Emas I)
Peleton 5 Eliksir memperoleh +50% HP dan +30% kerusakan