Taktik Fusi: Musim Februari
Kuasai papan, kuasai permainan! Musim ini akan hadir pada 2 Februari dengan kembalinya Maharani Roh ke Jalan Pamor, modifikasi yang baru dan ditingkatkan, serta sistem lencana baru untuk pemain top 1.000.
Penguasa yang Kembali
Maharani Roh
Kemampuan: Intuisi Fusi
Setelah pergi untuk memberi ruang bagi beberapa Penguasa baru, Maharani Roh kini kembali ke Arena. Kemampuannya memberikan +1 bonus Eliksir untuk setiap Fusi.
Kostum
Jika kamu melewatkan ronde pertama dari Maharani Roh, jangan khawatir! Di musim ini, kamu bisa meraih lebih banyak Kartu Penguasa Maharani Roh untuk membuka kosmetik gratis di Jalan Hadiah naik level! Jika progresmu sudah cukup jauh, kami telah menambahkan kostum dan konfeti baru di ambang naik level.
Maharani Hutan
Gelombang Amarah
Maharani Emas
Serangan Bintang✨
Maharani Inferno✨
Maharani Wushi (Kostum) dan Amukan Api (Konfeti)
Jadikan Penguasa milikmu tampil lebih unik dengan kostum yang membuatnya selalu siap menunggang Naga Roh!
Tersedia di Toko Kostum Penguasa Taktik Fusi!
Modifikasi Musim Februari
Modifikasi Baru
Keunggulan Bintang (Perunggu III)
Peleton dengan Bintang lebih tinggi memberikan kerusakan lebih tinggi dan menerima kerusakan lebih rendah saat menghadapi Peleton dengan Bintang lebih rendah.
Dominasi (Perak I)
Peleton Bintang 3 dan Bintang 4 akan mendapatkan HP dan Kerusakan bonus.
Bonus Fusi (Emas III)
Fusi memberikan Peleton dasar Bintang 1 dari peleton yang baru kamu fusi.
Penyesuaian Modifikasi
Semua modifikasi bangunan kini memberikan bangunan Bintang 3 di Ronde 5 alih-alih bangunan Bintang 2 di awal Ronde 3.
Semua Modifikasi Petak kini punya dua petak yang muncul di awal pertempuran, alih-alih satu!
Sistem Lencana Baru
Jika kamu berada di top 1.000 pemain untuk Taktik Fusi di Februari, kamu akan menerima lencana spesial di akhir musim yang menunjukkan posisimu di Papan Peringkat.
Lencana ini akan tetap ada dalam koleksimu dan hanya akan diperbarui saat kamu meraih peringkat yang lebih tinggi di musim mendatang. Dengan kata lain, yang ditampilkan selalu peringkat yang paling tinggi!
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu tentang konten dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Discord atau Reddit untuk membagikan opinimu tentang Clash Royale!
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale