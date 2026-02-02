Setelah pergi untuk memberi ruang bagi beberapa Penguasa baru, Maharani Roh kini kembali ke Arena. Kemampuannya memberikan +1 bonus Eliksir untuk setiap Fusi.

Kostum

Jika kamu melewatkan ronde pertama dari Maharani Roh, jangan khawatir! Di musim ini, kamu bisa meraih lebih banyak Kartu Penguasa Maharani Roh untuk membuka kosmetik gratis di Jalan Hadiah naik level! Jika progresmu sudah cukup jauh, kami telah menambahkan kostum dan konfeti baru di ambang naik level.