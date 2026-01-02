Taktik Fusi: Penyeimbangan Januari
2 Januari
PELEMAHAN ⬇️
Atribut Klan
Durasi Kekuatan Kecepatan Serangan: ♾️ → 5dtk
Kenapa? Saat Atribut Klan aktif, Penyihir dan Ratu Pemanah adalah duo tak terkalahkan, jadi kami meminta mereka agak santai... sedikit saja.
PENGUATAN ⬆️
Atribut Asasin
Peluang Kritikal & Kerusakan Kritikal:
2/4: 25% → 30% (+20%)
4/4: 45% → 60% (+33%)
Kenapa? Asasin mulai lelah, tetapi setelah latihan singkat di medan latihan, dia kembali menjadi ancaman nyata terhadap baris belakang lawan.
Atribut P.E.K.K.A
Sembuhkan %: 30% → 60% (+100%)
Kerusakan Bonus: 30% → 40% (+33%)
Kenapa? Satu kupu-kupu kecil tidak cukup memberi peluang P.E.K.K.A untuk menjadi kekuatan sejati di medan pertempuran, jadi kami menggandakannya!
Bandit
Kerusakan: 80 → 90 (+12.5%)
Nyawa: 800 → 900 (+12.5%)
Kenapa? Bandit kehilangan sedikit keganasan geng hutannya, jadi kami mengirimnya ke latihan di hutan agar dia kembali ganas dan makin beringas.
Nenek Sihir
Kerusakan: 120 → 150 (+25%)
Nyawa: 750 → 900 (+20%)
Kenapa? Nenek Sihir diam-diam meracik mantra untuk meningkatkan staminanya dan para Jerangkongnya. Siapa sangka!
Kesatria Emas
Kecepatan Serangan: 1,25 dtk → 1 dtk (-25%)
Kenapa? Kesatria Emas adalah penggila pertempuran, tetapi gerakannya sudah tidak selihai dulu. Penggila pertempuran ini menjalani sedikit latihan dan kembali ke medan pertempuran dengan gerakannya yang lihai.
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale