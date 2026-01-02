Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2 Jan 2026
Blog – Clash Royale

Taktik Fusi: Penyeimbangan Januari

2 Januari

PELEMAHAN ⬇️

Atribut Klan

Durasi Kekuatan Kecepatan Serangan: ♾️ → 5dtk

Kenapa? Saat Atribut Klan aktif, Penyihir dan Ratu Pemanah adalah duo tak terkalahkan, jadi kami meminta mereka agak santai... sedikit saja.

PENGUATAN ⬆️

Atribut Asasin

Peluang Kritikal & Kerusakan Kritikal:

  • 2/4: 25% → 30% (+20%)

  • 4/4: 45% → 60% (+33%)

Kenapa? Asasin mulai lelah, tetapi setelah latihan singkat di medan latihan, dia kembali menjadi ancaman nyata terhadap baris belakang lawan.

Atribut P.E.K.K.A

Sembuhkan %: 30% → 60% (+100%)

Kerusakan Bonus: 30% → 40% (+33%)

Kenapa? Satu kupu-kupu kecil tidak cukup memberi peluang P.E.K.K.A untuk menjadi kekuatan sejati di medan pertempuran, jadi kami menggandakannya!

Bandit

Kerusakan: 80 → 90 (+12.5%)

Nyawa: 800 → 900 (+12.5%)

Kenapa? Bandit kehilangan sedikit keganasan geng hutannya, jadi kami mengirimnya ke latihan di hutan agar dia kembali ganas dan makin beringas.

Nenek Sihir

Kerusakan: 120 → 150 (+25%)

Nyawa: 750 → 900 (+20%)

Kenapa? Nenek Sihir diam-diam meracik mantra untuk meningkatkan staminanya dan para Jerangkongnya. Siapa sangka!

Kesatria Emas

Kecepatan Serangan: 1,25 dtk → 1 dtk (-25%)

Kenapa? Kesatria Emas adalah penggila pertempuran, tetapi gerakannya sudah tidak selihai dulu. Penggila pertempuran ini menjalani sedikit latihan dan kembali ke medan pertempuran dengan gerakannya yang lihai.

Sampai jumpa di Taktik Fusi!

Tim Clash Royale