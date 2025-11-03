Taktik Fusi: Perubahan Keseimbangan November
3 November
PELEMAHAN ⬇️
Goblin
Nyawa: 420 → 350 (-16,7%)
Kecepatan Serangan: 0,67 detik → 0,76 detik (-13%)
Goblin terasa terlalu kuat dan bisa memberikan kerusakan per detik terlalu besar. Statistiknya diturunkan agar Goblin tidak terlalu kuat.
Algojo
Kerusakan: 120 → 110 (-8%)
Penguatan Atribut Kartu As membuat Algojo terlalu kuat. Kerusakannya telah diturunkan sedikit.
Unit Berat
Durasi Perisai: 11 detik → 10 detik (-9%)
2/2: Persentase Perisai dari HP Maks.: 30% → 20% (-33%)
4/4: Persentase Perisai dari HP Maks.: 50% → 40% (-20%)
Efek Unit Berat terlalu kuat dan celahnya terbatas. Efeknya diturunkan agar unit dengan HP tinggi lainnya juga bisa bersinar.
PENGUATAN ⬆️
Naga Jerangkong
Nyawa: 288 → 350 (+22%)
Kerusakan: 67 → 80 (+19%)
Kerusakan Naga Jerangkong lebih lemah dari perkiraan. Naga Jerangkong telah sedikit diperkuat agar lebih andal.
Raksasa Elektro
Nyawa: 1000 → 1200 (+20%)
Raksasa Elektro sulit bertahan hidup cukup lama sebagai unit tank yang andal. Penguatan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanannya dan meningkatkan kemampuannya memenuhi peran tersebut.
Bandit
Persyaratan Serangan Serbuan: 5/4/3/2 → 4/3/2/1
Performa Bandit kurang memuaskan sebagai peleton 4 Eliksir. Jumlah serangan yang diperlukan untuk mengaktifkan serbuannya telah dikurangi sehingga dia bisa menyerang lebih cepat dan lebih kuat dalam pertempuran.
Nenek Sihir
Kerusakan: 80 → 100 (+25%)
Nenek Sihir butuh sedikit tambahan sihir! Kerusakannya telah ditingkatkan sehingga dia dan Jerangkongnya bisa memberikan serangan lebih kuat.
PENYESUAIAN 🔄
Mesin Goblin
Durasi Lumpuh: 1 detik → 0 detik (-100%)
Kerusakan Bonus Roket: 50% → 100% (+100%)
Efek lumpuh Roket Mesin Goblin terlalu kacau. Efek lumpuhnya dihilangkan, tapi kerusakannya ditingkatkan agar ancaman unit tetap berbahaya bagi peleton lini belakang.
Perbaikan Bug:
Bug yang menyebabkan Kesatria Emas memicu kemampuan serbuannya berulang kali telah diperbaiki.
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale