3 Nov 2025
Blog – Clash Royale

Taktik Fusi: Perubahan Keseimbangan November

3 November

PELEMAHAN ⬇️

Goblin

Nyawa: 420 → 350 (-16,7%)
Kecepatan Serangan: 0,67 detik → 0,76 detik (-13%)

Goblin terasa terlalu kuat dan bisa memberikan kerusakan per detik terlalu besar. Statistiknya diturunkan agar Goblin tidak terlalu kuat.

Algojo

Kerusakan: 120 → 110 (-8%)

Penguatan Atribut Kartu As membuat Algojo terlalu kuat. Kerusakannya telah diturunkan sedikit.

Unit Berat

Durasi Perisai: 11 detik → 10 detik (-9%)
2/2: Persentase Perisai dari HP Maks.: 30% → 20% (-33%)
4/4: Persentase Perisai dari HP Maks.: 50% → 40% (-20%)

Efek Unit Berat terlalu kuat dan celahnya terbatas. Efeknya diturunkan agar unit dengan HP tinggi lainnya juga bisa bersinar.

PENGUATAN ⬆️

Naga Jerangkong

Nyawa: 288 → 350 (+22%)
Kerusakan: 67 → 80 (+19%)

Kerusakan Naga Jerangkong lebih lemah dari perkiraan. Naga Jerangkong telah sedikit diperkuat agar lebih andal.

Raksasa Elektro

Nyawa: 1000 → 1200 (+20%)

Raksasa Elektro sulit bertahan hidup cukup lama sebagai unit tank yang andal. Penguatan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanannya dan meningkatkan kemampuannya memenuhi peran tersebut.

Bandit

Persyaratan Serangan Serbuan: 5/4/3/2 → 4/3/2/1

Performa Bandit kurang memuaskan sebagai peleton 4 Eliksir. Jumlah serangan yang diperlukan untuk mengaktifkan serbuannya telah dikurangi sehingga dia bisa menyerang lebih cepat dan lebih kuat dalam pertempuran.

Nenek Sihir

Kerusakan: 80 → 100 (+25%)

Nenek Sihir butuh sedikit tambahan sihir! Kerusakannya telah ditingkatkan sehingga dia dan Jerangkongnya bisa memberikan serangan lebih kuat.

PENYESUAIAN 🔄

Mesin Goblin

Durasi Lumpuh: 1 detik → 0 detik (-100%)
Kerusakan Bonus Roket: 50% → 100% (+100%)

Efek lumpuh Roket Mesin Goblin terlalu kacau. Efek lumpuhnya dihilangkan, tapi kerusakannya ditingkatkan agar ancaman unit tetap berbahaya bagi peleton lini belakang.

Perbaikan Bug:

  • Bug yang menyebabkan Kesatria Emas memicu kemampuan serbuannya berulang kali telah diperbaiki.

Sampai jumpa di Taktik Fusi!

Tim Clash Royale