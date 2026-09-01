Musim Baru: Akademi Minion!
Satu langkah kecil bagi peleton, satu lompatan besar bagi para Minion. Buat lawanmu terpaku dalam ketakutan selagi kamu bereksperimen dengan kartu dan dek baru! Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:
Kartu Baru: Minion Raksasa
Pahlawan Baru: Penyihir Es
Acara Album: Kenakalan di Sekolah
Liga 2v2 Kompetitif
Turnamen Global Gambit Putri
Mode Baru: Shuffle Royale
Acara Komunitas Kelas Clash
Perbaikan Bug dan Perubahan Lain
KARTU BARU
Minion Raksasa
Kata “Mini” dalam “Minion” tidak berlaku di sini ….
Minion Raksasa merupakan kartu pemungkas baru di Arena! Dia terbang, mengincar bangunan serta benteng, dan menyemburkan racun yang sangat menjijikkan dari jarak jauh. Kurang apa lagi, coba?
Kamu bisa mendapatkan kartu baru ini secara GRATIS melalui Acara Album Kenakalan di Sekolah!
Harap diperhatikan: Sama seperti perilisan sebelumnya, kartu Minion Raksasa baru akan tersedia di peti musim berikutnya.
PAHLAWAN BARU
Penyihir Es Pahlawan
Kemampuan: Aliansi Dingin
Orang-orangan salju … kaki-tangan … sama saja.
Penyihir Es Pahlawan memperlambat peleton lawan seperti biasa, tapi saat kamu mengaktifkan kemampuannya … siap-siap MEMBEKU! Sesosok orang-orangan salju diam-diam muncul di belakang peleton terdekat yang diperlambat, sementara semua peleton di area tersebut membeku di tempat. Lawanmu harus mengalahkan orang-orangan salju agar bisa menyerang dengan leluasa.
Kamu bisa membuka Penyihir Es Pahlawan dengan memilihnya sebagai hadiah pada jalan hadiah Pass Royale yang telah ditingkatkan atau dengan menggunakan 200 Koin Pahlawan.
ACARA ALBUM
Kenakalan di Sekolah: 7 September–5 Oktober
Acara Album hadir kembali dengan tema Minion! Cari tahu tentang tahun pertama Minion Raksasa yang penuh kenakalan di Akademi Minion.
Sama seperti sebelumnya: kumpulkan Potongan, selesaikan gambar, dan buka hadiah. Lengkapi seluruh album untuk mengungkap kisah Minion Raksasa dan mendapatkan 1.750 kartu Minion Raksasa di seluruh album, serta sebuah emote dan desain benteng!
Potongan tersedia dengan tingkat kelangkaan Umum, Langka, Epik, serta Legendaris. Kamu bisa mendapatkan Potongan dari hadiah tempur harian (maksimum 3 per hari), acara, atau Toko.
Potongan yang sudah ada di album disebut Duplikasi! Kamu bisa menukar 4 Duplikasi dengan satu Potongan Unik yang menjamin kamu mendapat Potongan baru.
Setiap tingkat kelangkaan Potongan memberikan jumlah duplikasi yang berbeda.
|Potongan
|Duplikasi
|Umum
|3
|Langka
|3
|Epik
|4
|Legendaris
|4
Semua Potongan tambahan yang kamu kumpulkan setelah melengkapi album akan dikonversi menjadi hadiah bonus.
Pada minggu terakhir acara, semua Potongan dari hadiah harian dijamin berupa Potongan Unik untuk membantumu menyelesaikan acara dan mendapatkan hadiah keren baru yang sudah kamu idam-idamkan!
Acara ini bisa diikuti dari Arena 3.
Apakah kamu juga terobsesi dengan peluang hadiah? Cek peluang hadiah Potongan untuk Acara Album ini di sini!
LIGA KOMPETITIF
Liga 2v2: 7–21 September
Momen yang ditunggu kembali tiba! Ajak teman dan siapkan strategi untuk mendominasi papan peringkat 2v2.
Kamu bisa mendapatkan hingga 2 lencana untuk liga ini! Satu karena menyelesaikan jalan liga dan satu lagi karena menempati 10.000 teratas di papan peringkat.
TURNAMEN GLOBAL
Gambit Putri: 21–26 September
Putri Benteng kembali ke puncak selagi sang Raja menikmati akhir liburan musim panasnya.
Di pertempuran fase penentuan ini, hanya ada dua Benteng Putri dan dek berisi 40 kartu yang dirotasi. Evolusi dan Pahlawan selalu aktif. Kamu akan melihat kartu dan bentuk mana yang tersedia pada awal setiap pertempuran. Kartu yang tersedia dibatasi hingga Level 11, tapi ketersediaan Evolusi dan Pahlawan bergantung pada Koleksi pribadimu.
Buktikan kamu layak mendapatkan lencana eksklusif serta kejayaan yang bisa kamu pamerkan. Lencana Penakluk Papan Peringkat juga bisa didapat oleh 10.000 pemain teratas.
MODE GAME BARU
Shuffle Royale: 21 September–5 Oktober
Bertempurlah dalam mode acak dengan dek acak. Putar rodanya dan uji kemampuanmu!
Mode game baru ini memberimu peluang acak untuk memainkan salah satu dari mode klasik berikut:
Eliksir Lipat Tiga
Showdown Super
Fase Penentuan
Adu Amarah
Penjarahan
Bombardir Bola Salju
Petapa Mega
Mati Lampu
Clash 4 Kartu
Kuasai Mortir
Berburu Naga
Sosialisasi Evolusi
Tantangan Shuffle Royale
Tantangan: 28 September–5 Oktober
Hadiah: Bendera Pertempuran (latar dan dekorasi)
ACARA KOMUNITAS KELAS CLASH
22–26 September
Apa kamu penasaran kenapa Minion bisa muntah-muntah dan peleton bisa membeku? Sekarang kamu bisa mempelajari bagaimana Clash Royale meniru dunia nyata.
Dalam acara ini, pengetahuanmu diapresiasi dengan hadiah! Pelajari biologi, fisika, dan sejarah dalam konteks game ini bersama tiga guru hebat, serta uji pengetahuanmu sebagai persiapan menghadapi ujian.
Kami akan mengungkap detail lebih lanjut mengenai acara ini menjelang hari-h, jadi pantau terus media sosial kami untuk info selengkapnya.
Jangan lupa … tidak boleh curang!
PERBAIKAN BUG DAN PERUBAHAN LAIN
1 September – 07.00 UTC
Kemenangan Estafet akan hadir kembali, tapi kami perlu menguji beberapa hal terlebih dahulu! Tidak semua orang akan menyaksikan acara ini, dan mereka yang menyaksikannya mungkin akan menemukan sejumlah perbedaan. Semuanya dilakukan dengan harapan agar Kemenangan Estafet menjadi acara yang lebih baik di masa mendatang.
Jika pertandingan Juara Utama berakhir imbang, kamu akan kehilangan separuh dari jumlah trofi yang seharusnya hilang jika kamu kalah. Hal ini juga berlaku untuk lawanmu.
Jika kemampuan Batu Nisan Pahlawan diaktifkan setelah ia hancur dalam keadaan beku, game tidak akan mogok lagi.
Batu Nisan Pahlawan kini punya tombol kemampuan saat digunakan, bahkan jika Ratu Kuburan masih berada di lapangan dari penggunaan Batu Nisan Pahlawan sebelumnya.
Tong Barbar Pahlawan dan Si Garang Pahlawan sekarang mengembalikan Eliksir jika mereka dikalahkan sebelum kemampuannya aktif.
Saat Kesatria Mega sedang melompat, Pemburu Evolusi kini dapat menggunakan jaringnya dengan semestinya. Jaring akan tetap memengaruhi Kesatria Mega sehingga masa tunggu tidak lagi terbuang sia-sia.
Peremuk Tembok yang telah berevolusi tidak lagi memberikan lebih banyak kerusakan benteng jika tongnya meledak di samping menara.
Peningkatan kecepatan serangan Pangeran Kecil tidak lagi direset setelah kemampuannya digunakan.
Bandit dan Bos Bandit terkadang akan memberikan kerusakan kepada lawannya saat mereka saling menerjang. Kedua kartu kini memiliki durasi kekebalan 50 milidetik lebih lama saat menerjang.
Raja Jerangkong kini menyembunyikan bilah arwahnya setelah menggunakan kemampuan.
Progres Penguasaan Kartu Nelayan dan Tanaman Merambat kini kembali berjalan seperti semestinya.
Raksasa Rune punya animasi peningkatan kekuatan lagi!
Mantra Hampa kini menyoroti peleton udara saat melayang di area yang terkena mantra.
Area Efek yang tidak memberikan kerusakan kini lebih responsif dan efek peningkatan akan langsung berlaku. Memengaruhi Amarah, efek lambat Gempa Bumi, dan efek lambat Putri Evolusi.
Ketika memilih antara peleton yang memiliki nyawa yang sama, Tanaman Merambat dan Kilat kini menargetkan lawan yang paling dekat dengan pusat area penyebaran mantra.
Masalah yang menyebabkan pemutusan koneksi saat Pertempuran Kapal telah diperbaiki.
Masalah yang menyebabkan game mogok saat mengambil dua hadiah Penguasaan Kartu secara bersamaan telah diperbaiki.
Masalah penyebab tampilan nol pada skor teman di Papan Peringkat Teman di bagian atas Jalan Trofi telah diperbaiki.
Masalah pada tampilan gambar dan teks tertentu di Arena Musiman pada Jalan Trofi telah diperbaiki.
1 September – 15.45 UTC
Modifikasi C.H.A.O.S kini ditampilkan dengan tepat
Bingkisan Royal kini berfungsi dengan semestinya di C.H.A.O.S
Modifikasi Epik Bor Goblin kini memanggil Bor dengan HP yang semestinya
Penunggang Babi, Penunggang Domba, Babi Royal, Evolusi Babi Royal, Babi Buyut Sihir, dan Badak Pangeran Hitam Pahlawan tidak lagi melompat langsung dari jembatan ke Benteng
Modifikasi Langka dan Epik milik nelayan kini berfungsi dengan semestinya
Statistik Pangeran Kecil kini sudah semestinya
Valkyrie Pahlawan kini tak langsung menuju Benteng saat kemampuan aktif
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu tentang acara dan fitur baru. Kunjungi Reddit untuk membagikan opinimu seputar Clash Royale!
Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale