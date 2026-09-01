Kenakalan di Sekolah: 7 September–5 Oktober

Acara Album hadir kembali dengan tema Minion! Cari tahu tentang tahun pertama Minion Raksasa yang penuh kenakalan di Akademi Minion.

Sama seperti sebelumnya: kumpulkan Potongan, selesaikan gambar, dan buka hadiah. Lengkapi seluruh album untuk mengungkap kisah Minion Raksasa dan mendapatkan 1.750 kartu Minion Raksasa di seluruh album, serta sebuah emote dan desain benteng!

Potongan tersedia dengan tingkat kelangkaan Umum, Langka, Epik, serta Legendaris. Kamu bisa mendapatkan Potongan dari hadiah tempur harian (maksimum 3 per hari), acara, atau Toko.

Potongan yang sudah ada di album disebut Duplikasi! Kamu bisa menukar 4 Duplikasi dengan satu Potongan Unik yang menjamin kamu mendapat Potongan baru.

Setiap tingkat kelangkaan Potongan memberikan jumlah duplikasi yang berbeda.

Potongan Duplikasi Umum 3 Langka 3 Epik 4 Legendaris 4

Semua Potongan tambahan yang kamu kumpulkan setelah melengkapi album akan dikonversi menjadi hadiah bonus.

Pada minggu terakhir acara, semua Potongan dari hadiah harian dijamin berupa Potongan Unik untuk membantumu menyelesaikan acara dan mendapatkan hadiah keren baru yang sudah kamu idam-idamkan!

Acara ini bisa diikuti dari Arena 3.

Apakah kamu juga terobsesi dengan peluang hadiah? Cek peluang hadiah Potongan untuk Acara Album ini di sini!