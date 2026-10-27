Cermin Evolusi menduplikasi kartu terakhir yang kamu mainkan, tapi versi yang sudah berevolusi, dengan 1 level tambahan! Tentu saja, kartu tersebut harus punya versi Evolusi, tapi kartu yang kamu duplikasi tak harus ada di Slot Evolusi atau di Koleksimu! Jika ada versi Evolusi, Cermin Evolusi akan mewujudkannya.

Jika kartu yang diduplikasi tak punya versi Evolusi, kamu akan tetap dapat kartu sama dengan Cermin dasar: kartu yang sama, 1 level lebih tinggi.

Evolusi Cermin akan tersedia di Toko mulai minggu kedua musim, atau bisa kamu buka dengan Keping Joker!

Acara Raja Kartu

9 November–7 Desember

Tahukah kamu bahwa Penunggang Babi bukan satu-satunya kartu pemungkas di Clash Royale? Mengejutkan memang. Tapi ada banyak kartu lain yang bisa membantumu merusak benteng secara konsisten dalam pertempuran.

Sejak Minggu ke-2, kamu akan berkesempatan mencoba berbagai set kartu pemungkas yang ditingkatkan setiap minggunya (tidak termasuk Raksasa atau Cermin, keduanya akan ditingkatkan sepanjang musim).

Minggu ke-2 : Pendobrak, Penunggang Babi, Mortir, Minion Raksasa, Tong Goblin

Minggu ke-3 : Balon, Babi Royal, Tiga Musketeer, Raksasa Royal, Penunggang Domba, Peremuk Tembok

Minggu ke-4 : Raksasa Goblin, Tong Jerangkong, Golem, Raksasa Elektro, Anjing Lava, Golem Eliksir

Minggu ke-5: Busur X, Penambang, Kuburan, Bor Goblin

Selain menyediakan beragam kartu pemungkas, acara Raja Kartu dan tantangan mingguan akan membimbingmu memakai setiap kartu pemungkas, juga menghadiahimu dengan Token Mahkota dan hadiah lain!

Tantangan Siasat Kilat : 16–23 November

Tantangan Kekar : 23–30 November

Tantangan Pengepungan dan Perusakan: 30 November–7 Desember

Berpartisipasilah dalam acara ini, siapa tahu, kamu akan menemukan dek baru untuk ditambahkan dalam koleksi Jalan Trofi.

Puzzle Harian

Setiap hari, dari 2–8 November, puzzle baru akan muncul dengan skenario baru untuk kamu pecahkan.

Setiap puzzle berisi kombinasi kartu berbeda, minimal 1 kartu dan maksimal 4 kartu dalam dek. Kartu ini harus kamu pakai untuk mengalahkan kartu yang digunakan untuk melawanmu. Skenario akan sama dalam setiap percobaan: kartu yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, dan setiap kartumu hanya bisa dimainkan sekali!

Puzzle ini bukan soal hadiah, tapi soal kemampuan dan pamer bagi yang berhasil menyelesaikan setiap puzzle dengan percobaan paling sedikit. Cari tahu apakah kamu punya kemampuan mengalahkan temanmu atau Kreator favoritmu!

Akan ada set puzzle kedua yang akan dirilis nanti, pantau terus.

N.B. Coba perhatikan nama puzzle ....

Pasar Royale

9 November–7 Desember

Para Bangsawan sudah membuka pasar dan menyediakan banyak hadiah demi memanjakan semua orang! Beragam item dan kosmetik akan tersedia untuk kamu tukar pakai Token Mahkota.