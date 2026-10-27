Musim Baru: Raja vs. Raja!
Waktu bermain USAI! Musim ini penuh dengan kompetisi. Kamu bisa bersaing dengan cara baru, dengan fitur turnamen, tantangan, dan ... mungkin sentuhan baru lain. Berikut detail untuk musim ini:
Evolusi Baru: Raksasa dan Cermin
Acara Penguasaan Kartu Pemungkas
Puzzle Harian
Pasar Royale
Penyihir Dek
Mode Kompetitif Baru ...???
Final Dunia CRL
Evolusi Baru
Raksasa Evolusi
Auranya begitu kuat sampai-sampai yang ada di sekitarnya jadi murka!
Monster besar ini masih menarget bangunan dan cocok sebagai ujung tombak serangan, tetapi terus-terusan menerima kerusakan akan membuat sisi lembut Raksasa ini hilang! Raksasa mengamuk, meninggalkan jejak Amarah dan menguatkan semua peleton yang mengikutinya. Ditambah lagi, tiap serangannya membuat jejak Amarah jadi makin BESAR.
Makin lama dia hidup, makin kuat seranganmu.
Buka dia di Pass Royale, atau buka dia dengan Keping Joker!
Evolusi Cermin
Kata peleton, bayangannya sempurna!
Cermin Evolusi menduplikasi kartu terakhir yang kamu mainkan, tapi versi yang sudah berevolusi, dengan 1 level tambahan! Tentu saja, kartu tersebut harus punya versi Evolusi, tapi kartu yang kamu duplikasi tak harus ada di Slot Evolusi atau di Koleksimu! Jika ada versi Evolusi, Cermin Evolusi akan mewujudkannya.
Jika kartu yang diduplikasi tak punya versi Evolusi, kamu akan tetap dapat kartu sama dengan Cermin dasar: kartu yang sama, 1 level lebih tinggi.
Evolusi Cermin akan tersedia di Toko mulai minggu kedua musim, atau bisa kamu buka dengan Keping Joker!
Acara Raja Kartu
9 November–7 Desember
Tahukah kamu bahwa Penunggang Babi bukan satu-satunya kartu pemungkas di Clash Royale? Mengejutkan memang. Tapi ada banyak kartu lain yang bisa membantumu merusak benteng secara konsisten dalam pertempuran.
Sejak Minggu ke-2, kamu akan berkesempatan mencoba berbagai set kartu pemungkas yang ditingkatkan setiap minggunya (tidak termasuk Raksasa atau Cermin, keduanya akan ditingkatkan sepanjang musim).
Minggu ke-2: Pendobrak, Penunggang Babi, Mortir, Minion Raksasa, Tong Goblin
Minggu ke-3: Balon, Babi Royal, Tiga Musketeer, Raksasa Royal, Penunggang Domba, Peremuk Tembok
Minggu ke-4: Raksasa Goblin, Tong Jerangkong, Golem, Raksasa Elektro, Anjing Lava, Golem Eliksir
Minggu ke-5: Busur X, Penambang, Kuburan, Bor Goblin
Selain menyediakan beragam kartu pemungkas, acara Raja Kartu dan tantangan mingguan akan membimbingmu memakai setiap kartu pemungkas, juga menghadiahimu dengan Token Mahkota dan hadiah lain!
Tantangan Siasat Kilat: 16–23 November
Tantangan Kekar: 23–30 November
Tantangan Pengepungan dan Perusakan: 30 November–7 Desember
Berpartisipasilah dalam acara ini, siapa tahu, kamu akan menemukan dek baru untuk ditambahkan dalam koleksi Jalan Trofi.
Puzzle Harian
Setiap hari, dari 2–8 November, puzzle baru akan muncul dengan skenario baru untuk kamu pecahkan.
Setiap puzzle berisi kombinasi kartu berbeda, minimal 1 kartu dan maksimal 4 kartu dalam dek. Kartu ini harus kamu pakai untuk mengalahkan kartu yang digunakan untuk melawanmu. Skenario akan sama dalam setiap percobaan: kartu yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, dan setiap kartumu hanya bisa dimainkan sekali!
Puzzle ini bukan soal hadiah, tapi soal kemampuan dan pamer bagi yang berhasil menyelesaikan setiap puzzle dengan percobaan paling sedikit. Cari tahu apakah kamu punya kemampuan mengalahkan temanmu atau Kreator favoritmu!
Akan ada set puzzle kedua yang akan dirilis nanti, pantau terus.
N.B. Coba perhatikan nama puzzle ....
Pasar Royale
9 November–7 Desember
Para Bangsawan sudah membuka pasar dan menyediakan banyak hadiah demi memanjakan semua orang! Beragam item dan kosmetik akan tersedia untuk kamu tukar pakai Token Mahkota.
Token Mahkota adalah mata uang berbatas waktu yang diperoleh dari acara, dan tersedia di Toko.
Pasar akan dibuka dari Minggu ke-2 musim, item paling diburu akan dibuka setelah kamu memakai 3.000 Token Mahkota.
Penyihir Dek
Penyempurnaan cara untuk menyusun dek!
Menggantikan posisi Tongkat Sihir, Penyihir Dek membantumu menyusun dek dari awal atau juga menyusun dek berdasarkan kartu favoritmu!
Saat digunakan dengan Dek Duel, Penyihir Dek akan menyusun rekomendasi kartu di Koleksimu yang belum kamu gunakan dalam dek lainnya.
Penyihir Dek akan diluncurkan pada Minggu ke-2 musim November dan bisa ditemukan di tab menyusun dek Jalan Trofi! Peluncuran fitur ini masih dalam uji coba, jadi kalau kamu tidak melihatnya, fitur ini mungkin akan tersedia untukmu di kemudian hari.
Mode Kompetitif Baru ...???
Apa? Di mana? Kapan?
Fitur baru yang akan memoles kompetisi jadi sama sekali baru akan segera hadir di Arena di dekatmu!
Semua akan diumumkan pada Final Dunia, jadi pantau terus informasi dari media sosial kami dan dari Berita dalam game.
Final Dunia CRL
Ini adalah periode paling kompetitif dalam setahun!
Final Dunia Clash Royale League adalah acara yang berlangsung selama 3 hari yang menampilkan 16 pemain terbaik dunia. Mereka akan berkompetisi dalam braket eliminasi ganda untuk menentukan Juara Dunia CRL26!
Final Dunia berlangsung 6–8 November di Shanghai. Kamu bisa datang langsung atau menonton secara daring di Platform Acara, keduanya memungkinkanmu untuk mengikuti pertandingan, berinteraksi, dan mengklaim hadiah!
Pertandingan dimulai pukul 03.00 UTC setiap hari.
Perbaikan Bug
Kesatria Mega sudah tak lagi kebal terhadap jaring Pemburu Evolusi saat sedang melompat
Kesatria Mega evolusi tak lagi kebal terhadap Tornado saat sedang menyerang
Bandit tak lagi dihantam mundur saat menerjang perisai Penyihir Evolusi
Peremuk Tembok Evolusi kini mengakibatkan kerusakan tumbang saat ditarik oleh Nelayan
Serbuan Pendobrak Evolusi kini diinterupsi oleh Setrum dan interaksi serupa saat mundur sebelum melakukan serbuan berikutnya
Penyihir Es Pahlawan kini mengembalikan Eliksir jika dikalahkan sebelum proyektilnya mengenai target
Seperti biasa, terus bagikan masukanmu! Setiap komentar, pertanyaan, dan saran akan membantu kami meningkatkan game, jadi teruslah berinteraksi!
Sampai jumpa di Arena,
Tim Clash Royale