Musim Baru: Shocktober!
Bersiaplah untuk musim yang paling mengejutkan tahun ini ... seriusan. Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui untuk membangkitkan semangatmu menyambut musim baru:
Pahlawan Baru: Penyihir Elektro
Evolusi Baru: Raksasa Elektro
Shocktober: Layar Lebar! Acara Album
Mode C.H.A.O.S
Liga Catur Seram
Turnamen Global Tegangan Tinggi
Tantangan 20 Kemenangan
Acara Komunitas
PAHLAWAN BARU
Penyihir Elektro Pahlawan
Kemampuan: Sambaran Kembar
Pahlawan yang paling MENYENGAT sejauh ini!
Aktifkan kemampuan Penyihir Elektro Pahlawan untuk melumpuhkan dua musuh di sekitar sekaligus selama beberapa detik! Kamu bisa menemukan Pahlawan baru yang menyengat ini di Pass Royale yang Ditingkatkan.
EVOLUSI BARU
Evolusi Raksasa Elektro
Perangkat Setrum 2.0: Baru & ditingkatkan!
Perangkat ini membantu Raksasa Elektro Evolusi melepaskan gelombang listrik yang meluas, yang mengecilkan ukuran dan menurunkan level musuh dalam jangkauannya. Mereka yang terjun ke medan tempurnya harus meningkatkan kemampuan untuk mengatasi daya yang akan dihadapinya!
Kamu bisa membuka Evolusi baru ini secara GRATIS dengan menyelesaikan Acara Album!
ACARA ALBUM
Shocktober: Layar Lebar!: 6 Oktober–2 November
Pernahkah kamu penasaran apa yang dilakukan peletonmu di waktu luang? Kamu dapat mengetahui film-film favorit mereka dengan mengumpulkan Potongan dan melengkapi adegan dalam poster film.
Lengkapi seluruh album untuk mendapatkan Evolusi Raksasa Elektro, beserta emote dan desain benteng!
Sama seperti sebelumnya, Potongan tersedia dengan tingkat kelangkaan Umum, Langka, Epik, dan Legendaris. Kamu bisa mendapatkan Potongan dari hadiah tempur harian (maksimum 3 per hari), acara, atau Toko.
Potongan yang sudah kamu miliki disebut Duplikasi. Kamu bisa menukar 4 Duplikasi dengan satu Potongan Unik yang menjamin kamu mendapat Potongan baru.
Setiap tingkat kelangkaan Potongan memberikan jumlah Duplikat yang berbeda.
|Potongan
|Duplikat
|Umum
|3
|Langka
|3
|Epik
|4
|Legendaris
|4
Semua Potongan tambahan yang kamu kumpulkan setelah melengkapi album akan dikonversi menjadi hadiah bonus.
Pada minggu terakhir acara, semua Potongan dari hadiah harian dijamin berupa Potongan Unik untuk membantumu menyelesaikan acara dan mendapatkan hadiah keren baru yang sudah kamu idam-idamkan!
Acara ini bisa diikuti dari Arena 3.
Apa kamu menyukai peluang hadiah sama seperti kami? Cek peluang hadiah Potongan untuk Acara Album ini di sini!
MODE GAME
Lebih Banyak C.H.A.O.S!
Pada musim ini, ada 20 kartu baru serta tingkat keabsurdan yang mutlak dan tanpa batas. Modenya sama seperti yang sudah kamu ketahui dan sukai, tapi kini hadir dengan berbagai variasi untuk menambah keseruan.
Mati Lampu C.H.A.O.S: 19–26 Oktober
Draf C.H.A.O.S: 19 Oktober–2 November
Tegangan Tinggi C.H.A.O.S: 26 Oktober–2 November
N.B. Ada satu lagi lencana rahasia ... namanya “Arus Bolak-balik” ...
LIGA KOMPETITIF
Catur Seram: 5–19 Oktober
Demi menambah antusiasme untuk menyambut musim yang menyeramkan, kami menghadirkan kembali Catur Seram! Kalahkan tembok peleton dan menara lawan, serta jatuhkan Raja mereka selagi melindungi Rajamu.
Kamu bisa mendapatkan hingga 2 lencana untuk liga ini! Satu karena menyelesaikan jalan liga dan satu lagi karena menempati 10.000 teratas di papan peringkat.
TURNAMEN GLOBAL
Tegangan Tinggi: 20–25 Oktober
Di tengah gemuruh Petir dan Kilat yang menyambar, pertempuran harus terus berlanjut! Saat Kilat menyambar, bangkitkan semangatmu dan kembali dengan kekuatan dua kali lipat selagi berjuang meraih kejayaan.
Buktikan kamu layak mendapatkan lencana eksklusif ini serta kejayaan yang tentu bisa kamu pamerkan! Lencana Penakluk Papan Peringkat juga bisa didapat oleh 10.000 pemain teratas.
Tantangan 20 Kemenangan
26 Oktober– 2 November
Saatnya sudah tiba ... tantangan paling kompetitif HADIR KEMBALI!
Tantangan tahunan ini bukan untuk yang bermental lemah. Menangi 20 pertandingan dengan kurang dari 3 kekalahan untuk mendapatkan kebanggaan tertinggi.
Bagaimana dengan hadiah emote karena mencapai 20 kemenangan? Tentu saja tetap luar biasa seperti biasanya!
ACARA KOMUNITAS
Pastikan Lampu Tetap Menyala
Apakah kamu akan menjadi kontributor yang murah hati atau pemain egois yang ingin menguasai semua hadiah?
Menangkan 1 pertempuran setiap hari dan pilih hadiah dari sisi merah atau biru pada kisi. Sisi yang kamu pilih akan menambah atau mengurangi energi dari sumber daya komunitas.
Total daya yang tersisa di akhir acara akan menentukan hadiah komunitas, yang akan tersedia bagi semua orang yang berpartisipasi!
Kami akan memberitahukan detail lebih lanjut mengenai acara ini menjelang hari-h, jadi pantau terus media sosial kami untuk info selengkapnya.
Sampai jumpa di Arena,
Tim Clash Royale