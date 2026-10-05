Perangkat ini membantu Raksasa Elektro Evolusi melepaskan gelombang listrik yang meluas, yang mengecilkan ukuran dan menurunkan level musuh dalam jangkauannya. Mereka yang terjun ke medan tempurnya harus meningkatkan kemampuan untuk mengatasi daya yang akan dihadapinya!

Kamu bisa membuka Evolusi baru ini secara GRATIS dengan menyelesaikan Acara Album!

ACARA ALBUM

Shocktober: Layar Lebar!: 6 Oktober–2 November

Pernahkah kamu penasaran apa yang dilakukan peletonmu di waktu luang? Kamu dapat mengetahui film-film favorit mereka dengan mengumpulkan Potongan dan melengkapi adegan dalam poster film.

Lengkapi seluruh album untuk mendapatkan Evolusi Raksasa Elektro, beserta emote dan desain benteng!

Sama seperti sebelumnya, Potongan tersedia dengan tingkat kelangkaan Umum, Langka, Epik, dan Legendaris. Kamu bisa mendapatkan Potongan dari hadiah tempur harian (maksimum 3 per hari), acara, atau Toko.

Potongan yang sudah kamu miliki disebut Duplikasi. Kamu bisa menukar 4 Duplikasi dengan satu Potongan Unik yang menjamin kamu mendapat Potongan baru.

Setiap tingkat kelangkaan Potongan memberikan jumlah Duplikat yang berbeda.

Potongan Duplikat Umum 3 Langka 3 Epik 4 Legendaris 4

Semua Potongan tambahan yang kamu kumpulkan setelah melengkapi album akan dikonversi menjadi hadiah bonus.

Pada minggu terakhir acara, semua Potongan dari hadiah harian dijamin berupa Potongan Unik untuk membantumu menyelesaikan acara dan mendapatkan hadiah keren baru yang sudah kamu idam-idamkan!

Acara ini bisa diikuti dari Arena 3.

Apa kamu menyukai peluang hadiah sama seperti kami? Cek peluang hadiah Potongan untuk Acara Album ini di sini!

MODE GAME

Lebih Banyak C.H.A.O.S!

Pada musim ini, ada 20 kartu baru serta tingkat keabsurdan yang mutlak dan tanpa batas. Modenya sama seperti yang sudah kamu ketahui dan sukai, tapi kini hadir dengan berbagai variasi untuk menambah keseruan.

Mati Lampu C.H.A.O.S: 19–26 Oktober

Draf C.H.A.O.S: 19 Oktober–2 November

Tegangan Tinggi C.H.A.O.S: 26 Oktober–2 November

N.B. Ada satu lagi lencana rahasia ... namanya “Arus Bolak-balik” ...

LIGA KOMPETITIF

Catur Seram: 5–19 Oktober

Demi menambah antusiasme untuk menyambut musim yang menyeramkan, kami menghadirkan kembali Catur Seram! Kalahkan tembok peleton dan menara lawan, serta jatuhkan Raja mereka selagi melindungi Rajamu.