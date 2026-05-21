Pembaruan Juni 2026
Musim ini menghadirkan beberapa konten baru yang menegangkan: Evolusi baru, Pahlawan baru, mode game baru, perubahan terkait progres untuk memudahkan semua pemain, kembalinya Jalan Trofi Musiman yang telah dirombak, dan masih banyak lagi! Berikut adalah semua yang perlu kamu ketahui tentang pembaruan mendatang:
Evolusi Baru: Putri
Pahlawan Baru: Batu Nisan
Mode Game Baru: Gambit Putri
Acara Baru: Kemenangan Estafet
Perubahan Progres: Level Koleksi, Penguasaan, dan Lain-Lain
Kembali dan Dirombak: Jalan Trofi Musiman
Perubahan dan Peningkatan Lainnya
Ada banyak informasi, jadi mari kita bahas!
EVOLUSI DAN PAHLAWAN BARU
Evolusi Putri
Tak ada yang bisa menandingi dinginnya tundra beku di Kutub Utara untuk membangkitkan kekuatan Evolusi dalam diri seorang bangsawan sejati.
Tembakan pertama Putri Evolusi, lalu setiap tembakan ketiganya, akan menembakkan panah es yang memperlambat lawan di sekitar. Saat dia dikalahkan, anak panahnya akan jatuh dan meninggalkan area es yang memperlambat peleton lawan.
Kamu bisa membuka Putri Evolusi dengan Keping Evolusi atau melalui Pass Royale yang Ditingkatkan.
Pahlawan Batu Nisan
Kemampuan: Kebangkitan Ratu
Pernah membayangkan sosok cantik seperti apa yang bisa membuat para arwah bangkit dan bertempur lagi?
Tekan tombol kemampuan Pahlawan Batu Nisan untuk memanggil Ratu Kuburan dari dalam tanah. Dia akan menyerang bangunan lawan dengan tampilan menyeramkan di Arena. Perlu diingat, memanggilnya akan menghancurkan Batu Nisan milikmu. Jadi, pastikan kamu siap kehilangan bangunan tersebut sebelum mengaktifkan kemampuan seharga 6 Eliksir ini.
Kamu bisa membuka Pahlawan Batu Nisan secara gratis, bersama berbagai item lain dari Bazar Tulang yang hadir musim depan.
GAMBIT PUTRI
Tidak ada dek. Tidak ada Raja. Saat kamu merasa sudah menguasai siklus kartu dan aktivasi Benteng Raja, sekarang waktunya menghadapi tantangan baru!
Gambit Putri benar-benar menguji kemampuanmu untuk berpikir cepat dan beradaptasi. Ada 40 kartu yang akan muncul secara acak di tanganmu selama pertandingan berlangsung. Kemungkinan besar kamu tidak akan mendapatkan kartu yang sama dua kali. Jadi, manfaatkan setiap kartu sebaik mungkin. Pencarian lawan akan mirip seperti Jalan Trofi, dan semua kartu, level, serta bentuk yang muncul akan mengikuti koleksi masing-masing pemain.
Di awal pertandingan, kamu akan diberi tahu kartu mana saja yang akan muncul dalam bentuk Evolusi dan Pahlawan. Evolusi juga tidak perlu diubah siklusnya untuk memicu transformasi dan langsung aktif sejak awal pertandingan!
Mode baru ini juga memakai aturan fase penentuan dengan hanya dua Benteng Putri. Pemain pertama yang menghancurkan satu benteng langsung menang!
ACARA KEMENANGAN ESTAFET
Taklukkan! Panjat! Klaim!
Memenangkan pertempuran akan memberimu lebih banyak hadiah di Acara Kemenangan Estafet yang baru!
Bertarunglah seperti biasa di mode apa pun, dan untuk setiap pertandingan yang kamu menangkan, kamu akan naik satu langkah di jalan hadiah. Namun, kalah dalam pertempuran berarti kehilangan nyawa. Jadi, pastikan untuk menjaga rentetan kemenangan sebanyak mungkin agar mendapatkan hasil maksimal dari acara tersebut!
Selama acara ini, kamu memiliki 3 nyawa. Jangan takut, karena nyawa yang telah hilang dapat dikembalikan! Jika nyawamu habis, ada dua pilihan: kembali ke titik aman terakhir atau menggunakan Permata untuk melanjutkan dari langkah yang sedang kamu jalani. Kedua pilihan tersebut sepenuhnya mengembalikan nyawamu. Kamu juga bisa mendapatkan nyawa ekstra dengan meningkatkan Pass Royale.
Setiap beberapa kemenangan, kamu akan mencapai titik aman, yang memberikan hadiah lebih baik seiring meningkatnya progres, mencegahmu jatuh kembali ke langkah sebelumnya, dan mengisi ulang nyawa untuk memulai kembali.
Acara ini akan berlangsung dalam waktu terbatas dan kamu mungkin akan melihatnya beberapa kali sepanjang musim, jadi perhatikan terus di layar Pertempuran!
PERUBAHAN PROGRES
Kamu mungkin sudah membaca artikel type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu yang kami posting minggu lalu. Namun, berikut ringkasan singkatnya jika kamu melewatkannya.
Apakah kamu akhir-akhir ini progres terasa lambat atau bahkan mentok? Masa itu sudah lewat! Perjalanan Raja dan XP akan dihapus dan digantikan dengan Level Koleksi! Sistem Level Koleksi adalah cara mudah dan sederhana untuk melacak keseluruhan progresmu.
Bagaimana cara kerja Level Koleksi? Tambahkan level semua kartu yang kamu miliki, tambahkan +5 untuk setiap Evolusi dan bentuk Pahlawan yang kamu miliki, dan itulah Level Koleksimu! Setiap kali kamu meningkatkan level kartu, Level Koleksi akan meningkat sebesar +1, tanpa memandang kelangkaannya.
Bagaimana cara kerja hadiah Level Koleksi? Karena sekarang ada lebih banyak level untuk dipanjat, kamu akan lebih sering mendapatkan hadiah dari membuka dan meningkatkan kartu. Kamu bisa mengklaim hadiah pertamamu di Level Koleksi 20. Setelah itu, kamu akan menerima hadiah setiap 10 level. Setelah kamu mencapai Level Koleksi 1.500, hadiah akan diberikan lebih sering, menunggu di setiap 5 level.
Makin dekat ke memaksimalkan Koleksi, makin sering kamu dapat hadiah!
Bagaimana ini akan memengaruhi Level Benteng Raja saya? Dengan perubahan ini, Level Benteng Raja akan tetap sama atau meningkat! Kamu bisa menemukan informasi lebih lanjut tentang bagaimana perubahan ini akan memengaruhi Level Benteng Raja di artikel yang tautannya ada di atas.
Penguasaan juga berubah? Benar! Kami mempermudah tugas Penguasaan. Sekarang kamu hanya akan menerima Emas, dan dalam jumlah lebih banyak, setelah menyelesaikan tugas, dan jika kamu sedang mengerjakan tugas saat pembaruan dirilis dan telah memenuhi persyaratan baru, kamu akan langsung mendapatkan hadiah.
Kamu tidak perlu khawatir jika hadiah seperti Permata dan Kartu Joker akan dihapus dari Penguasaan! Item-item tersebut telah dipindahkan ke ambang pencapaian Level Koleksi dan jumlahnya ditingkatkan secara keseluruhan sehingga kamu akan mendapatkannya lebih sering seiring dengan peningkatan level kartumu.
Hadiah Perayaan Sistem Baru
Untuk merayakan sistem baru ini, setiap pemain akan menerima hadiah perayaan berdasarkan Level Koleksi mereka saat pembaruan dirilis.
|Level Koleksi
|Permata
|Peti Hoki Sihir Bintang 5
|Bendera
|Desain Benteng
|20–200
|500
|1
|201–400
|750
|1
|401–600
|1.000
|1
|601–800
|1.500
|1
|801–1.000
|2.000
|1
|1
|1.001–1.200
|2.500
|1
|2
|1.201–1.400
|3.000
|1
|3
|1.401–1.600
|3.500
|2
|4
|1.601–1.800
|4.000
|2
|5
|1.801–2.000
|4.500
|3
|6
|2.001+
|5.000
|3
|6
|1
Saat kamu masuk untuk pertama kalinya setelah pembaruan, Level Koleksi akan sudah disiapkan, mencerminkan Koleksi Kartumu saat ini.
Untuk mencari tahu di tingkat mana kamu berada saat Level Koleksi tiba, tambahkan semua level kartu dan tambahkan +5 untuk setiap Evolusi dan Pahlawan.
Masih ada pertanyaan terkait perubahan progres yang disebutkan di bagian ini? Kami bisa membantu! Kamu bisa menemukan semua detail lengkap tentang progres, Level Koleksi, dan perubahan Penguasaan di artikel type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu.
ARENA MUSIMAN BARU
Jalan Trofi Musiman bukan hanya kembali, tapi dibagi dua!
Setelah menyelesaikan Jalan Trofi, kamu akan memasuki Arena Musiman I, yang sederhana seperti sebelumnya: raih Trofi untuk maju di Jalan Musiman, main dengan dek pilihanmu, dan buka hadiah.
Di sinilah kemampuan dan pengetahuanmu akan diuji… saat kamu naik ke Arena Musiman II, tantangan sesungguhnya dimulai! Di Arena ini, 8 kartu teratas yang paling sering kamu gunakan untuk menang di Arena Musiman I akan diblokir. Jadi, cobalah kartu, kondisi kemenangan, dan strategi baru untuk mencapai puncak dan menjadi master Arena sejati.
Untuk memastikan dek kedua memenuhi standar, Arena Musiman II akan meningkatkan semua kartu level rendahmu ke minimal Level 15. Dengan begini, kamu bisa bereksperimen dengan lebih banyak kartu tanpa merasa tertekan oleh lawan yang memiliki kartu dengan level jauh lebih tinggi.
Saat mencapai akhir Jalan Trofi Musiman, kamu bisa terus bermain, meskipun tidak ada hadiah setelah titik ini, dan jumlah Trofi akan tetap sama. Ini adalah tempat yang sempurna untuk keluar dari zona nyaman dan bereksperimen dengan dek baru tanpa memengaruhi jumlah Trofi atau Peringkat. Trofi akan berperilaku sama seperti di Jalan Trofi.
Selesaikan seluruh jalan hadiah untuk mendapatkan Lencana Musiman!
PERUBAHAN DAN PENINGKATAN LAINNYA
Hadiah Ketertinggalan*
Apakah kamu melewatkan satu hari, satu minggu, atau bahkan satu bulan? Mungkin kamu membuka game, tetapi langsung keluar karena frustrasi setelah satu kekalahan yang sangat menyakitkan? Jika kamu melewatkan hadiah pertempuran harian, beberapa hadiah yang dilewatkan akan tetap tersedia untuk membantumu mengejar ketertinggalan! Mainkan saja seperti biasa dan kemenanganmu berikutnya akan memberimu sedikit tambahan, tetapi jika kamu ingin mendapatkan hasil maksimal dari hadiah pertempuran harian, ingatlah untuk bermain dan dapatkan setiap hari!
*Harap dicatat bahwa sistem ini akan diluncurkan secara bertahap. Jadi, mungkin kamu tidak langsung melihatnya, tetapi kami sedang berupaya untuk meluncurkan sistem ini sepenuhnya sesegera mungkin.
Peningkatan Pass Royale
Lewati Tingkat dengan Permata
Sudah tidak sabar untuk segera mendapatkan hadiah-hadiah menggiurkan itu? Sekarang kamu bisa melewati tingkatan di Pass Royale menggunakan Permata! Harga untuk melewati beberapa tingkatan didasarkan pada jumlah Mahkota yang diperlukan untuk mencapai tujuanmu. 1 Mahkota setara 10 Permata.
Hadiah Menang Beruntun*
Untuk setiap Pass Royale yang ditingkatkan secara beruntun, kamu sekarang akan menerima Peti Hoki Sihir dan Permata. Selain itu, kamu juga akan menerima pelaju tingkat sehingga bisa segera mengklaim sejumlah hadiah pertama!
Jika kamu meningkatkan Pass Royale di tengah musim, pelaju tingkat akan tetap berlaku, tetapi jika kamu meningkatkannya setelah menyelesaikan pass, kamu akan kehilangan pelaju tingkat tersebut. Hadiah beruntun hanya berlaku untuk pembelian pass secara beruntun. Artinya, jika kamu berhenti meningkatkan Pass Royale selama satu musim, rentetanmu akan direset.
*Perlu diingat bahwa hadiah beruntun Pass Royale saat ini sedang diuji sehingga belum bisa dilihat di game, dan jika kamu melihatnya, hadiah tersebut mungkin berbeda dari hadiah beruntun yang didapat temanmu.
Pass Mini*
Tidak tertarik dengan Pass Royale, tetapi masih mencari hadiah lainnya? Cobalah Pass Mini!
Pass Mini memiliki jalan hadiah gratis dan yang ditingkatkan seperti Pass Royale… hanya saja ukurannya lebih kecil. Kumpulkan Mahkota untuk meningkatkan progres di Pass Mini dan dapatkan lebih banyak hadiah, simpel! Pass Mini adalah jalan hadiah terbatas yang akan tersedia selama kurang lebih 5–7 hari. Jadi, pastikan untuk mendapatkan dan mengklaim hadiah tersebut selagi masih tersedia, atau kamu tidak akan mendapatkannya!
*Perlu diingat bahwa fitur Pass Mini saat ini sedang diuji sehingga belum bisa dilihat di game, dan jika kamu melihatnya, fitur tersebut mungkin berbeda dari Pass Mini temanmu.
Perubahan Lain
Fitur menonton papan peringkat Turnamen Global kembali hadir!
Sekarang kamu bisa memilih bendera yang paling kamu suka ke favorit! Sama seperti emote, sistem ini akan menjaga bendera favoritmu tetap berada di bagian atas daftar.
Peningkatan dan perbaikan bug kecil lainnya
Bukan itu saja! Bulan Juli menghadirkan C.H.A.O.S Musim 2 dan kartu baru, pantau terus beritanya dan teruslah bertempur!
Terus berikan masukan dan saran karena hal itu sangat memengaruhi cara kami membentuk pembaruan di masa mendatang. Jangan lupa cek media sosial kami untuk mengetahui kabar terkini tentang game ini.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale