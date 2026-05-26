Saat mencapai akhir Jalan Trofi Musiman, kamu bisa terus bermain, meskipun tidak ada hadiah setelah titik ini, dan jumlah Trofi akan tetap sama. Ini adalah tempat yang sempurna untuk keluar dari zona nyaman dan bereksperimen dengan dek baru tanpa memengaruhi jumlah Trofi atau Peringkat. Trofi akan berperilaku sama seperti di Jalan Trofi.

Selesaikan seluruh jalan hadiah untuk mendapatkan Lencana Musiman!

PERUBAHAN DAN PENINGKATAN LAINNYA

Hadiah Ketertinggalan*

Apakah kamu melewatkan satu hari, satu minggu, atau bahkan satu bulan? Mungkin kamu membuka game, tetapi langsung keluar karena frustrasi setelah satu kekalahan yang sangat menyakitkan? Jika kamu melewatkan hadiah pertempuran harian, beberapa hadiah yang dilewatkan akan tetap tersedia untuk membantumu mengejar ketertinggalan! Mainkan saja seperti biasa dan kemenanganmu berikutnya akan memberimu sedikit tambahan, tetapi jika kamu ingin mendapatkan hasil maksimal dari hadiah pertempuran harian, ingatlah untuk bermain dan dapatkan setiap hari!

*Harap dicatat bahwa sistem ini akan diluncurkan secara bertahap. Jadi, mungkin kamu tidak langsung melihatnya, tetapi kami sedang berupaya untuk meluncurkan sistem ini sepenuhnya sesegera mungkin.

Peningkatan Pass Royale

Lewati Tingkat dengan Permata

Sudah tidak sabar untuk segera mendapatkan hadiah-hadiah menggiurkan itu? Sekarang kamu bisa melewati tingkatan di Pass Royale menggunakan Permata! Harga untuk melewati beberapa tingkatan didasarkan pada jumlah Mahkota yang diperlukan untuk mencapai tujuanmu. 1 Mahkota setara 10 Permata.

Hadiah Menang Beruntun*

Untuk setiap Pass Royale yang ditingkatkan secara beruntun, kamu sekarang akan menerima Peti Hoki Sihir dan Permata. Selain itu, kamu juga akan menerima pelaju tingkat sehingga bisa segera mengklaim sejumlah hadiah pertama!

Jika kamu meningkatkan Pass Royale di tengah musim, pelaju tingkat akan tetap berlaku, tetapi jika kamu meningkatkannya setelah menyelesaikan pass, kamu akan kehilangan pelaju tingkat tersebut. Hadiah beruntun hanya berlaku untuk pembelian pass secara beruntun. Artinya, jika kamu berhenti meningkatkan Pass Royale selama satu musim, rentetanmu akan direset.

*Perlu diingat bahwa hadiah beruntun Pass Royale saat ini sedang diuji sehingga belum bisa dilihat di game, dan jika kamu melihatnya, hadiah tersebut mungkin berbeda dari hadiah beruntun yang didapat temanmu.

Pass Mini*

Tidak tertarik dengan Pass Royale, tetapi masih mencari hadiah lainnya? Cobalah Pass Mini!

Pass Mini memiliki jalan hadiah gratis dan yang ditingkatkan seperti Pass Royale… hanya saja ukurannya lebih kecil. Kumpulkan Mahkota untuk meningkatkan progres di Pass Mini dan dapatkan lebih banyak hadiah, simpel! Pass Mini adalah jalan hadiah terbatas yang akan tersedia selama kurang lebih 5–7 hari. Jadi, pastikan untuk mendapatkan dan mengklaim hadiah tersebut selagi masih tersedia, atau kamu tidak akan mendapatkannya!

*Perlu diingat bahwa fitur Pass Mini saat ini sedang diuji sehingga belum bisa dilihat di game, dan jika kamu melihatnya, fitur tersebut mungkin berbeda dari Pass Mini temanmu.

Perubahan Lain

Fitur menonton papan peringkat Turnamen Global kembali hadir!

Sekarang kamu bisa memilih bendera yang paling kamu suka ke favorit! Sama seperti emote, sistem ini akan menjaga bendera favoritmu tetap berada di bagian atas daftar.

Peningkatan dan perbaikan bug kecil lainnya

Bukan itu saja! Bulan Juli menghadirkan C.H.A.O.S Musim 2 dan kartu baru, pantau terus beritanya dan teruslah bertempur!

Terus berikan masukan dan saran karena hal itu sangat memengaruhi cara kami membentuk pembaruan di masa mendatang. Jangan lupa cek media sosial kami untuk mengetahui kabar terkini tentang game ini.

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale