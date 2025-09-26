Pembaruan Oktober 2025
EVOLUSI BARU, PETI HOKI, DAN BANYAK LAGI!
Evolusi ganda, keseruan ganda! Di bulan Oktober, kami menghadirkan dua Evolusi baru yang dijamin membuatmu ngeri-ngeri sedap! Bersama mereka, hadir pula siklus Jawara baru yang akan membuat lawan bertekuk lutut.
Mau tahu apa saja yang baru di Taktik Fusi? Ketuk di sini untuk info selengkapnya!
Tunggu dulu, masih ada lagi .... Hadiah Hoki kini menjadi Peti Hoki dengan sistem hadiah baru.
Ayo kita bahas secara terperinci ....
DUA EVOLUSI BARU?!
Hantu Royale
Tugas. Kehormatan. Roh.
Evolusi Hantu Royale akan memanggil dua Tentara Roh yang memberi kerusakan saat muncul dan menjaga Hantu Royale saat dia menampakkan diri.
Evolusi Hantu Royale akan tersedia di Toko pada 17 Oktober, 09.00 UTC.
Tentara Jerangkong
Jerangkong, bersatu!
Jenderal Gerry akan memimpin Tentara Jerangkong Evolusi dengan membuat mereka tak terlihat dan tidak dapat ditumbangkan selama dia masih berdiri. Begitu dia tumbang, Jerangkong yang lain ikut tumbang.
PETI HOKI
Kamu rindu dengan Peti? Kami juga! Kami telah mengganti Hadiah Hoki dengan Peti Hoki serta mengubah beberapa hal lain!
Ada tiga jenis Peti Hoki yang menentukan kemungkinan isinya dan jumlah putarannya:
Peti Hoki Umum: Kartu dan Emas (3 putaran)
Peti Hoki Sihir: Kartu, Emas, Barang Sihir, dan kosmetik, seperti di Hadiah Hoki! (4 putaran)
Peti Hoki Musiman: Berubah sesuai tema musim!
Peti Hoki Angker (October): Kartu musiman pilihan, Keping Evolusi Tentara Jerangkong dan Hantu Royale, serta kosmetik (4 putaran)
Peti Hoki Siluman (October): Kartu musiman pilihan, Keping Evolusi Hantu Royale, serta kosmetik (4 putaran)
Peti Hoki Musiman memiliki sistem jaminan hadiah. Artinya, kamu akan meraih hadiah berdasarkan berapa banyak peti yang kamu buka di tiap musim.
PEROMBAKAN SIKLUS JAWARA
Masih ingat masa di mana kamu hanya bisapunya satu Jawara di Arena dalam satu waktu? Masa itu sudah lewat! Dengan siklus 3 kartu, Jawara terlalu sulit diseimbangkan untuk pemain kompetitif, sedangkan pemain pada umumnya jarang menggunakannya. Untuk beralih dari siklus cepat dan lebih mempertimbangkan Jawara, kamu kini tidak lagi dibatasi oleh aturan satu Jawara untuk satu waktu di Arena.
Begini cara kerja sistem baru:
Kartu Jawara akan ikut dalam siklus sama seperti Kartu lain.
Hanya Jawara yang paling terakhir diaktifkan yang memiliki kemampuan.
Ikon Mahkota akan ditampilkan di atas Jawara yang memiliki kemampuan ini.
Masa tunggu akan direset begitu ada Jawara yang ditempatkan.
Bilah arwah milik Raja Jerangkong akan direset saat ada Raja Jerangkong lagi.
Beberapa Jawara masih belum cukup? Cermin kini juga bisa digunakan!
Kamu masih bisa memiliki hanya satu Jawara tiap dek, suka-suka kamu!
PERUBAHAN DAN PENINGKATAN LAIN
HADIAH HARIAN
Hadiah Harian semua orang kini akan sama: Peti Hoki Bintang 4!
PENGALIH MODE GAME
Kamu kini akan melihat label “Acara Baru!” di tombol Pengalih Mode Game saat memang ada acara baru yang dimulai. Ketuk label baru saat ini untuk menyingkirkan label.
Kamp Latihan dan Turnamen kini dapat ditemukan di Pengalih Mode Game.
PERBAIKAN BUG
Pangeran dan peleton lain yang dapat menyerbu kini tidak lagi dapat langsung menyerang jika serbuan terganggu.
Petapa kini tidak lagi menerima kerusakan bonus dari panah saat kemampuan Tapak Pelindung miliknya aktif.
Evolusi Kurungan Goblin kini tidak lagi dapat menghentikan Kesatria Mega saat dia sedang melompat.
Tanaman Merambat dan Kilat kini akan mempertimbangkan perisai saat menyerang peleton dengan HP tertinggi.
Kemampuan Maharani Roh dalam mencari jalan saat terbang kini dapat ditingkatkan saat terbang.
Kemampuan peleton dalam mencari jalan melewati bangunan yang dihancurkan kini telah ditingkatkan.
Kamu kembali lagi dapat meraih Lencana di Tantangan klasik dan Tantangan Akbar.
Teman kini dapat dilihat lagi dari Jalan Trofi.
... Serta sejumlah peningkatan kecil yang memungkinkan kami menawarkan pengalaman bermain terbaik!
Itu saja untuk kali ini!
Evolusi baru, Peti Hoki dan Siklus Jawara baru! Silakan coba! Secara berkala, kami menengok Reddit dan Discord untuk melihat semua masukan. Jadi, pastikan untuk menyampaikan pendapatmu dan fitur apa saja yang kamu ingin lihat berikutnya di sini!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale