Perubahan Keseimbangan April
Pembaruan Keseimbangan - 6 April
PELEMAHAN ⬇️
Goblin Pahlawan
Titik muncul mundur 1 petak
Saat Pasukan Panji muncul di Benteng Mahkotamu, para Goblin muncul terlalu dekat. Kami memindahkan titik muncul mereka lebih jauh dari menara agar kamu memiliki lebih banyak waktu untuk bereaksi.
Golem Es Pahlawan
Efek hantam mundur dihapus
Kemampuan Badai Salju milik Golem Es Pahlawan sudah memiliki cukup banyak kegunaan dengan adanya efek lambat dan beku. Jadi, kami akan menghilangkan efek hantam mundurnya.
Kesatria Pahlawan
Durasi Ejekan: 0,7 detik → 0,1 detik
Peleton yang dikerahkan setelah kemampuan Kesatria Pahlawan diaktifkan masih bisa kena ejek, sehingga menciptakan interaksi pertahanan yang menjengkelkan dan tak mudah ditebak. Perubahan ini akan membatasi efek ejekan, jadi yang terkena efeknya hanya unit yang ada saat kemampuan tersebut diaktifkan.
Pemanah Sihir Pahlawan
Biaya Kemampuan: 1 Eliksir → 2 Eliksir
Risiko kemampuan Pemanah Sihir Pahlawan terlalu kecil jika dibandingkan dengan hasil yang didapat. Peningkatan biaya Eliksir akan membuat pemain berpikir dua kali sebelum mengembalikannya ke tempat aman.
Minion Mega Pahlawan
Jeda Kemampuan saat Muncul: 0 detik → 1,5 detik
Minion Mega Pahlawan saat ini langsung mengunci target begitu memasuki Arena, jadi lawan tidak punya waktu untuk menyesuaikan strategi. Kami menambahkan sedikit jeda penguncian target agar kamu bisa bereaksi sebelum ia menyerang.
Evolusi Hantu Royale
Kerusakan saat Muncul Tentara Roh: 204 → 81 (-60%)
Kerusakan Tentara Roh: 102 → 81 (-20%)
Hantu Royale Evolusi mendapatkan terlalu banyak dukungan gaib karena Tentara Roh miliknya sangat serbaguna sehingga Evolusi ini bisa dimasukkan ke hampir semua dek. Kami mengurangi kerusakan yang mereka timbulkan secukupnya agar mereka tetap bisa menghantui Arena tanpa terlalu mendominasi.
Evolusi Tong Jerangkong
Kerusakan Tumbang: 220 → 192 (-13%)
Serangan Tong Jerangkong Evolusi terlalu sakit bagi pemain yang tidak punya unit yang tepat untuk menghadapinya. Jadi, kami menurunkan kerusakan tumbang untuk kedua tong tersebut.
Evolusi Peremuk Tembok
Kerusakan Area untuk Peleton: 258 → 192 (-26%)
Untuk ukuran unit 2 Eliksir, kegunaan Peremuk Tembok terlalu signifikan. Evolusinya juga membawa manfaat itu makin besar lagi dengan potensi untuk menghancurkan serangan apa pun. Kami mengurangi kerusakan area yang ditimbulkan oleh mereka terhadap peleton, jadi mereka akan tidak terlalu efektif untuk pertahanan darurat.
Meriam
Kerusakan: 212 → 202 (-5%)
Kegunaan Meriam sudah cukup banyak. Unit ini akan menarik kartu pemungkas lawan di seluruh Arena, lalu menyingkirkannya dengan efisien. Kami mengurangi kerusakannya sehingga ia tidak lagi menjadi kartu serba bisa hanya dengan 3 Eliksir.
Nelayan
Durasi Efek Lambat dihapus
Nelayan telah memungkinkan Raksasa Royal menjadi kartu pemungkas yang dominan selama bertahun-tahun. Kami menyederhanakan kartu ini dengan menghapus efek lambatnya.
Pondok Goblin
Waktu Tunggu: 2,1 detik → 2,2 detik (-5%)
Pondok Goblin terlalu efektif dalam mengontrol Arena. Kami mengurangi waktu tunggunya untuk membantu pemain bertahan agar tidak merasa perlu melakukan serangan habis-habisan hanya untuk menembusnya.
Semak Licik
Jangkauan Semak: Pendek → Panjang
Semak Licik terkadang terdorong menjauh dari Benteng Mahkota, menunda kemunculan Goblin Semak, atau peleton bertahan sering kali bisa mendorong Goblin Semak langsung ke benteng. Interaksi ini terasa tidak konsisten dan menjengkelkan. Jadi, kami menyesuaikan perilaku munculnya agar lebih mudah diprediksi.
PENGUATAN ⬆️
Goblin Tombak
Radius Pengerahan Ditingkatkan
Setelah pelemahan terakhir, Goblin Tombak jadi terlupakan dalam meta. Untuk membantu bertahan dari kerusakan area, mereka kini akan dikerahkan sedikit berjauhan.
PEROMBAKAN 🔄
Penembak Mercon
Peningkatan Kecepatan Proyektil
Penembak Mercon kadang terasa kurang konsisten karena mercon sering kali bergerak terlalu lambat dan sulit untuk mengenai target tepat waktu. Perubahan ini mempercepat proyektil sehingga dia lebih jarang meleset.
Naga Jerangkong
Radius Percikan: 0,8 petak → 1,5 petak (+88%) ▲
Kecepatan Serangan: 1,9 detik → 2 detik (+5%) ▼
Naga Jerangkong memiliki radius percikan yang jauh lebih kecil daripada kartu area lainnya. Oleh karena itu, kami meningkatkannya agar setara dengan kartu-kartu penghasil kerusakan area lainnya.
PERBAIKAN BUG 🐛
Raksasa Rune
Kerusakan Bonus tidak lagi berlaku untuk Tembakan Tripel milik Pemanah Sihir Pahlawan
Tembakan Tripel Pemanah Sihir Pahlawan kini akan berperilaku sama seperti peleton lain yang memiliki beberapa proyektil dengan efek jampi.
Ingat! Kartu memiliki skala pada Level 11, dan sering kali, perubahan wujud dasar juga memengaruhi Evolusi dan Bentuk Pahlawan kartu.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale