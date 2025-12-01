Setelah peningkatan visual, Raja Biru menyadari unit elite ini juga perlu latihan membidik! Tiga Musketeer sekarang memiliki sistem penargetan yang lebih cerdas dengan memisahkan serangan agar mereka tidak membuang-buang amunisi pada satu Jerangkong atau Goblin yang sama.

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale