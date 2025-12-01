Perubahan Keseimbangan Desember
1 Desember
PELEMAHAN ⬇️
Evolusi Bayi Naga
% Percepat Kawan: 50 → 30 (-40%)
MeskiEvolusi Bayi Naga tetap sigap menjadi penyelamat, dedikasinya dalam mempercepat kawan sepertinya berlebihan saat dipadukan dengan serangan besar-besaran. Setelah peninjauan lebih lanjut, Raja Biru memutuskan bahwa ini waktu yang tepat untuk mengurangi peningkat kecepatannya agar lebih seimbang dengan efek perlambatannya.
Evolusi Meriam
Kerusakan Tembakan: 304 → 281 (-8%)
Peningkatan Evolusi Meriam baru saja diluncurkan! Dulu, bangunan ini yang paling kuat hingga mengungguli opsi pertahanan yang lain. Namun, dengan sedikit pengurangan bubuk mesiu, tembakannya tidak akan lagi bisa menghabisi Pemanah atau Penembak Mercon.
Evolusi Algojo
Kerusakan Jarak Dekat: 294 → 268 (-9%)
Evolusi Algojo baru-baru ini terlalu efektif dalam mengeksekusi banyak peleton jarak dekat. Kerusakan jarak dekatnya dikurangi agar lawan sang algojo punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan.
Evolusi Valkyrie
Radius Tornado: 5,5 → 5 petak (-9%)
Meski mengalami penurunan, Evolusi Valkyrie masih berdampak terlalu besar saat dikerahkan. Radius Tornadonya dikurangi agar serangannya tidak kelewat berbahaya dan menyerang Benteng Mahkota sehingga menarik peleton jarak jauh.
Evolusi Hantu Royale
Kerusakan Tentara Roh: 130 → 102 (-22%)
Kerusakan Kemunculan Tentara Roh: 261 → 204 (-22%)
Tentara Roh masih terlampau kuat, bahkan setelah Hantu Royale menenangkan mereka dalam pelemahan terakhir. Kerusakan Tentara Roh saat baru dikerahkan dan kerusakan serangan biasa mereka dikurangi agar lebih selaras dengan Evolusi lain.
Tong Barbar
Kerusakan: 240 → 230 (+4%)
Waktu Pengerahan Orang Barbar: 0,5 dtk → 1 dtk (+100%)
Akhir-akhir ini, Tong Barbar terlalu sering digunakan sehingga menjadi mantra yang paling serbaguna di game. Waktu pengerahan Orang Barbar yang baru akan membuat mantra ini kurang efektif dalam menguras nyawa peleton.
Roh Elektro
Kecepatan Rantai: 0,2dtk → 0,25 (+25%)
Kemampuan penyetrum ini untuk menghentikan dorongan dan menyapu gerombolan dinilai terlalu menguntungkan untuk ukuran kartu seharga 1 Eliksir. Hal ini juga menyebabkan dek Raksasa Royal semakin mendominasi meta saat ini. Kecepatan Rantainya kini diatur ulang untuk mengurangi efektivitasnya dalam menangani unit gerombolan. Penyesuaian ini memang mengejutkan, tetapi diperlukan.
PENGUATAN ⬆️
Goblin Pelibas
Kecepatan Serangan: 1,2dtk → 1,1dtk (-8%)
Pikiran genius bisa sejalan, tetapi kebodohan juga seringnya sejalan! Kami meningkatkan kecepatan serangan Goblin Pelibas agar lebih dominan daripada Pengebom dan kartu jarak jauh eksplosif lainnya. Sekarang, kerusakan yang dihasilkannya harusnya lebih konsisten dan serangannya lebih mengancam.
Pemanah Sihir
Kerusakan: 133 → 143 (+8%)
Karena embusan angin Tornado tidak sekencang dulu, Pemanah Sihir kesulitan menemukan posisinya di Arena. Kerusakannya ditingkatkan untuk membantunya bertahan melawan peleton jarak jauh lainnya dan tembakannya menjadi lebih akurat.
Pembeku
Kerusakan: 115 → 148 (+29%)
Meski Pembeku bagus untuk mengejutkan musuh, mantra ini masih kurang efektif melawan gerombolan, bahkan saat dipadukan dengan mantra lainnya. Pembeku sekarang memberikan kerusakan yang cukup kuat untuk mengalahkan Goblin Tombak, memberikan sedikit ancaman tanpa mengubah kegunaan utamanya. Salju, turunlah!
Hampa
Kerusakan Target Tunggal: 320 → 340 (+6%)
Pelemahan terakhir membuat mantra Hampa terasa agak ... hampa. Kerusakan target tunggalnya ditingkatkan untuk mengembalikan citranya sebagai ancaman bagi peleton dengan nyawa tebal.
PERBAIKAN BUG 🐛
Anjing Lava
Nyawa Anak Anjing Lava: 217 → 215 (+1%)
Nyawa Anak Anjing Lava Level 16 terlalu tebal, mampu bertahan dari dua serangan Benteng Putri Level 16, sementara di level lain mereka hancur dalam dua serangan. Perbaikan kecil dilakukan untuk masalah ini!
Tiga Musketeer
Penargetan Lebih Cerdas
Setelah peningkatan visual, Raja Biru menyadari unit elite ini juga perlu latihan membidik! Tiga Musketeer sekarang memiliki sistem penargetan yang lebih cerdas dengan memisahkan serangan agar mereka tidak membuang-buang amunisi pada satu Jerangkong atau Goblin yang sama.
