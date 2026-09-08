Penyihir terlalu bergantung pada bentuk Evolusi dan bentuk Pahlawan untuk memberikan dampak yang berarti di Arena. Kini, dia mampu menghabisi Penembak Mercon dan Pemanah dengan satu bola api. Bentuk Pahlawannya kini hanya dapat mengerahkan 2 Tornado, sementara perisai Penyihir Evolusi tidak lagi mampu bertahan dari Bola Salju Raksasa.