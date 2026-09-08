Perubahan Keseimbangan September
Pembaruan Keseimbangan – 8 September
PELEMAHAN ⬇️
Balon Pahlawan
Kerusakan Penerjun Jerangkong Saat Mendarat: 263 → 230 (-13%)
Kadet Maut sebelumnya terlalu sembrono saat mendarat. Setelah menjalani pelatihan, para penerbang andal ini sudah belajar mendarat dengan lebih aman.
Evolusi Pendobrak
Hantaman Mundur: 2,5 → 2 petak (-20%)
Penyesuaian sebelumnya pada Orang Barbar Pendobrak memang diperlukan, tetapi Pendobrak Evolusi jadi ikut terkena dampak yang lebih besar dari semestinya. Sebagai kompensasi, efek hantaman mundurnya kami kurangi.
Evolusi Orang Barbar Elite
Jangkauan Tombak: 3,5–5 → 3–4,5 petak (-10%)
Durasi Amarah: 2,5 dtk → 2 dtk (-20%)
Orang Barbar Elite Evolusi menyerbu meta dengan segenap kekuatan Viking mereka. Dengan pengurangan pada jangkauan tombak dan durasi Amarah, kamu akan punya waktu untuk mengambil pedang sebelum disuruh pulang ke Valkhalla.
Pembeku
Durasi: 4 dtk → 3,5 dtk (-13%)
Kami cukup puas karena peningkatan kerusakan terakhir pada Mantra Pembeku membuatnya lebih serbaguna di medan tempur. Namun, tingkat penggunaannya sudah lebih dari batas sehat.
Bola Api
Kerusakan Benteng Mahkota: 172 → 159 (-8%)
Kerusakan yang tinggi, pergerakan yang cepat, dan dampak yang instan membuat mantra Bola Api sangat efisien digunakan berulang-ulang. Oleh karena itu, kami mengurangi kerusakannya terhadap Benteng Mahkota.
Golem Es
Nyawa: 1.315 → 1.228 (-7%)
Durasi Perlambatan: 2 dtk → 2,5 dtk (+25%)
Setelah peningkatan nyawa tahun lalu, Golem Es memberikan daya tahan yang terlalu besar untuk kartu seharga 2 Eliksir. Kini, dia akan lebih mudah dihadapi!
Penyetrum
Kecepatan Serangan: 2,2 dtk → 2,3 dtk (+5%)
Penyetrum kerap menjadi kartu andalan dalam beberapa dek terkuat di meta saat ini. Maka, kami mengurangi kecepatan serangannya untuk menyeimbangkan dek-dek tersebut secara khusus.
PENGUATAN ⬆️
Ronin
Kecepatan Serangan: 1,4 detik → 1,3 detik (-7%)
Setelah statistik Ronin ikut melemah akibat perbaikan bug yang diperlukan, dia kesulitan mendapatkan posisi kembali di meta. Kini, dia seharusnya mampu mengatasi berbagai gangguan dengan mudah. Jalan yang lapang, pikiran pun tenang.
Maharani Roh (Darat dan Udara)
Kerusakan: 309 → 320 (+4%)
Dampak kerusakan Maharani Roh terlalu rendah untuk peleton 6 Eliksir yang hanya mengincar satu target. Kini, serangannya akan terasa lebih menggigit.
Kurungan Goblin
Nyawa Jagoan: 1.080 → 1.121 (+4%)
Sejak versi Evolusinya dilemahkan, Jagoan Goblin kurang diminati di medan tempur. Sekarang, dia siap kembali terjun ke arena dengan tubuh yang lebih tangguh dari sebelumnya.
PEROMBAKAN 🔄
Minion Mega Pahlawan
Kini berteleportasi kembali ke posisi semula.
Kerusakan Teleportasi: 399 → 422 (+6%)
Pengurangan Kerusakan Benteng Mahkota: 75% → 0%
Mekanika Minion Mega Pahlawan jadi terlalu terfokus pada memberikan kerusakan ke Benteng Mahkota. Sebagai prajurit yang baik, kini misi utamanya adalah memburu target tertentu. Setelah target berhasil dieliminasi atau 3,5 detik berlalu, dia akan kembali ke posisi semula.
Penyihir Pahlawan
Durasi Kemampuan: 5 dtk → 3,5 dtk (-30%)
Evolusi Penyihir
Nyawa Perisai: 192 → 176 (-8%)
Penyihir
Kerusakan: 281 → 304 (+8%)
Serangan Pertama: 0,4 dtk → 0,5 dtk (+25%)
Penyihir terlalu bergantung pada bentuk Evolusi dan bentuk Pahlawan untuk memberikan dampak yang berarti di Arena. Kini, dia mampu menghabisi Penembak Mercon dan Pemanah dengan satu bola api. Bentuk Pahlawannya kini hanya dapat mengerahkan 2 Tornado, sementara perisai Penyihir Evolusi tidak lagi mampu bertahan dari Bola Salju Raksasa.
Evolusi Pengebom
Jarak Pantulan Bom: 2,5 → 3 petak (+20%)
Pengebom
Kerusakan: 225 → 212 (-6%)
Bom Evolusi Barry perlu sedikit daya pantul tambahan agar dia layak menempati Slot Evolusi.
Pendobrak
Jarak Pandang: 5,5 → 6,5 petak (+18%)
Golem
Jarak Pandang: 7 → 7.5 petak (+7%)
Kedua kartu ini kerap melewatkan bangunan dengan penempatan standar. Oleh karena itu, jarak pandang mereka ditingkatkan agar lebih konsisten dengan kartu pemungkas lain.
Ingat! Semua yang ditampilkan di sini adalah statistik kartu Level 11. Dalam sebagian besar kasus, perubahan pada bentuk dasar kartu juga akan memengaruhi bentuk Evolusi dan Pahlawan.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale