Karena tidak bisa dikalahkan dengan mantra saat berada di bawah tanah, Tesla sering bertahan terlalu lama di lapangan dan para pemain jadi tidak bisa bermain di jalur tersebut.

Pengurangan Kerusakan Benteng Mahkota untuk Mantra

Banyak permainan, terutama di Mode Peringkat dan ajang kompetitif, yang ditentukan oleh gaya bermain yang terlalu pasif dan hanya menggunakan mantra (spell cycling). Kami akan menerapkan pelemahan menyeluruh terhadap hampir semua mantra untuk mendorong permainan yang lebih agresif.

Panah: 93 → 75 (-19%)

Gempa Bumi: 159 → 147 (-8%)

Bola Api: 207 → 172 (-17%)

Pembeku: 45 → 37 (-18%)

Bola Salju Raksasa: 54 → 45 (-17%)

Kilat: 286 → 265 (-7%)

Racun: 184 → 168 (-9%)

Amarah: 54 → 45 (-17%)

Roket: 371 → 343 (-8%)

Sang Kayu: 41 → 37 (-15%)

Tanaman Merambat: 76 → 70 (-8%)

Setrum: 58 → 48 (-17%)