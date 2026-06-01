Perubahan Keseimbangan Juni
Pembaruan Keseimbangan – 1 Juni
PELEMAHAN ⬇️
Balon Pahlawan
Kerusakan Mendarat Penerjun Jerangkong: 307 → 263 (-14%)
Latihan militer intens yang dijalani para Penerjun Jerangkong menjadikan mereka terlalu efektif dalam menembus barisan lawan. Sekarang mereka perlu serangan tambahan untuk menghabisi peleton tertentu dengan nyawa sedang.
Bowler Pahlawan
Durasi Kemampuan: 9 detik → 7,3 detik (-19%)
Bowler Pahlawan selama ini terlalu kuat. Dengan pelemahan ini, dia hanya akan mendapatkan tiga tembakan, bukan empat.
Pahlawan Pangeran Hitam
Waktu Pengerahan: 2 detik → 1 detik (-50%)
Petak yang Diperlukan untuk Serbuan Pertama: 0 → 2,5 petak
Kerusakan Kemunculan Benteng Mahkota Badak: 307 → 0 (-100%)
Kami merombak proses turun Badak untuk memperbaiki interaksi tidak terduga yang menghalangi reset serbuannya selama fase pengerahan. Kerusakan kemunculan Badak juga tidak akan lagi menjamin Kerusakan Benteng Mahkota.
Evolusi Naga Inferno
Durasi Serbuan: 9 detik → 7 detik (-22%)
Naga Inferno yang berevolusi bisa sangat sulit dihadapi saat sudah benar-benar panas. Setelah perubahan ini, dia akan lebih jarang membawa amarah radioaktifnya dari pertahanan ke penyerangan.
Evolusi Penebang
Kerusakan Benteng Mahkota: 256 → 128 (-50%)
Meski kami puas dengan kegunaan Evolusi Penebang untuk bertahan, Hantunya sering kembali bergentayangan di Benteng Putri yang malang. Pengurangan kerusakan benteng tidak akan mengganggu kekuatan pertahanannya, tetapi akan membuatnya tidak terlalu kuat dalam menyerang.
Evolusi Mortir
Waktu Pengerahan: 0,2 detik → 0,5 detik (+150%)
Goblin yang diluncurkan dari Mortir Evolusi tidak mungkin ditangkap sebelum mereka menyerang Benteng Mahkota. Dengan pelemahan waktu pengerahan untuk Goblin, satu bidikan Mortir Evolusi tidak lagi terlalu mematikan.
Evolusi Kesatria Mega
Hantam Mundur Peleton Berat: 4 petak → 2,5 petak (-38%)
Kesatria Mega yang berevolusi terlalu mendominasi saat bertahan melawan kebanyakan kartu pamungkas sehingga mereka tidak bisa menerobos. Hantaman mundur yang diberikannya sekarang akan dikurangi saat melawan peleton "berat", seperti Pangeran, Bowler, dan Golem.
Tungku
Jangkauan: 6 petak → 5,5 petak (-8%)
Tungku adalah kartu yang agak sulit dihadapi karena jangkauannya yang jauh, ditambah dengan Roh Api yang muncul terus-menerus. Sekarang dia tidak akan bisa lagi memanggang peleton lawan dari jarak aman sejauh itu.
Kuburan
Jumlah Jerangkong: 13 → 12 (-8%)
Setelah perombakan, kerusakan benteng jadi terlalu mudah didapatkan. Karena itu, kami mengurangi satu Jerangkong yang muncul tepat di Benteng Mahkota agar mereka tidak menjadi terlalu kuat.
Pembuat Onar (Bocah)
Nyawa: 1940 → 1832 (-6%)
Meski kami puas dengan peningkatan terakhir Bocah Pembuat Onar yang membuatnya tidak terlalu bergantung pada saudara-saudara perempuannya, kartu ini secara keseluruhan jadi sedikit terlalu sulit ditembus.
Tesla
Masa aktif: 30 detik → 25 detik (-17%)
Nyawa: 1152 → 1182 (-3%)
Karena tidak bisa dikalahkan dengan mantra saat berada di bawah tanah, Tesla sering bertahan terlalu lama di lapangan dan para pemain jadi tidak bisa bermain di jalur tersebut.
Pengurangan Kerusakan Benteng Mahkota untuk Mantra
Banyak permainan, terutama di Mode Peringkat dan ajang kompetitif, yang ditentukan oleh gaya bermain yang terlalu pasif dan hanya menggunakan mantra (spell cycling). Kami akan menerapkan pelemahan menyeluruh terhadap hampir semua mantra untuk mendorong permainan yang lebih agresif.
Panah: 93 → 75 (-19%)
Gempa Bumi: 159 → 147 (-8%)
Bola Api: 207 → 172 (-17%)
Pembeku: 45 → 37 (-18%)
Bola Salju Raksasa: 54 → 45 (-17%)
Kilat: 286 → 265 (-7%)
Racun: 184 → 168 (-9%)
Amarah: 54 → 45 (-17%)
Roket: 371 → 343 (-8%)
Sang Kayu: 41 → 37 (-15%)
Tanaman Merambat: 76 → 70 (-8%)
Setrum: 58 → 48 (-17%)
PENGUATAN ⬆️
Evolusi Goblin Penyumpit
Kerusakan Racun
Tahap 1: 51 → 64 (+25%)
Tahap 2: 115 → 128 (+11%)
Meski pelemahan terakhir terhadap Goblin Penyumpit Evolusi, yang telah mengurangi kemampuan kendali massanya, sepertinya memang dibutuhkan, pelemahan tersebut memberikan dampak yang sedikit lebih besar daripada yang direncanakan. Kami akan meningkatkan kerusakan pada tahap Racun pertama dan keduanya, tetapi tahap ketiganya akan tetap sama.
Naga Elektro
Nyawa: 998 → 1049 (+5%)
Naga Elektro masih terlalu lemah untuk kartu yang membutuhkan 5 Eliksir. Meski tetap bisa dikalahkan dengan Kilat, dia tidak akan terlalu mudah dikalahkan lagi dengan mantra kecil.
Raksasa Goblin
Nyawa: 3020 → 3110 (+3%)
Tenang, meta P.E.K.K.A Raksasa Goblin tidak ketinggalan! Kami akan membatalkan sedikit pelemahan sebelumnya sambil terus memantau performanya dan siap melakukan perombakan jika diperlukan.
Raksasa Rune
Kerusakan: 120 → 153 (+28%)
Meski suatu saat kami akan merombak Raksasa Rune, sekarang kami rasa dia juga perlu diperhatikan. Sekarang dia akan jadi lebih efektif dalam menghancurkan bangunan dan Benteng Mahkota.
Ingat! Kartu memiliki skala pada Level 11, dan sering kali, perubahan wujud dasar juga memengaruhi Evolusi dan Bentuk Pahlawan kartu.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale