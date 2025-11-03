Performa Bor Goblin Evolusi kurang bagus jika dibandingkan dengan Evolusi yang lain, dan Bor reguler justru sering kali lebih andal. Untuk meningkatkan potensi serangan, kami membatalkan pelemahan sebelumnya, dan menghadirkan kembali Goblin kedua yang muncul saat Bor pertama kali masuk ke tanah. Kami juga memperbaiki bug yang menyebabkan Goblin yang muncul setelah masuk ke tanah didorong ke Menara.

PERBAIKAN BUG 🐛