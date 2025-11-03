Perubahan Keseimbangan November
3 November
PELEMAHAN ⬇️
Waktu Pengerahan: 1,9 detik → 2,1 detik (+11%)
Pondok Goblin hampir selalu ada di sebagian besar jenis dek sehingga Bangunan lain tersingkir dari meta kartu kontrol. Kami memperlambat waktu pengerahan Goblin Tombak untuk mengurangi fungsi pertahanan sehingga Bangunan lain lebih menarik untuk dicoba.
Pengumpul Eliksir
Kecepatan Produksi: 12 → 13 (+8%)
Masa aktif: 1 menit 26 detik → 1 menit 33 detik (+8%)
Akibat perombakan Tiga Musketeer dan tingkat penggunaannya yang perlahan meningkat, kami harus melemahkan Pengumpul Eliksir. Tujuan kami adalah membuat Tiga Musketeer punya pilihan untuk tidak selalu tergantung pada Pengumpul Eliksir.
Peremuk Tembok
Kerusakan: 391 → 350 (-10%)
Evolusi Peremuk Tembok
Kerusakan (Pelari): 197 → 184 (-6%)
Penggunaan Peremuk Tembok akhir-akhir ini meledak. Kartu 2 Eliksir ini jadi terlalu berguna dalam alur permainan, terutama dalam wujud Evolusi. Kami mengurangi kerusakannya agar pertahanan yang tembus tidak terlalu merugikan dan menjadikan nilai keseluruhan kartu ini lebih sesuai dengan kartu pamungkas murah lain.
Evolusi Hantu Royale
Kerusakan Area Tentara Roh: 261 → 133 (-49%)
Evolusi Hantu Royale berhasil menghantui Arena bersama Tentara Roh yang menyerang dengan sama sengitnya. Sekarang, kerusakan yang mereka berikan setara kerusakan pengerahan, alih-alih menyamai serangan penuh Hantu Royale.
PENGUATAN ⬆️
Pembuat Onar
Kerusakan Bocah: 204 → 217 (-6%)
Bocah Pembuat Onar masih terlalu bergantung pada Gadis Pembuat Onar untuk memberi kerusakan sehingga para Pembuat Onar terlalu rentan terhadap mantra 5 kartu Eliksir. Kami membuat si bocah lebih kuat agar bisa bertahan sendiri saat tidak ada Gadis Pembuat Onar.
Feniks
Nyawa Feniks yang Bangkit Lagi: 842 → 1052 (+25%)
Kerusakan Feniks yang Bangkit Lagi: 174 → 217 (+25%)
Untuk membedakan Feniks dari opsi terbang lainnya, kami fokus menguatkan mekanisme kebangkitan kembalinya. Feniks yang bangkit kembali sekarang memiliki status seperti awal.
Maharani Roh (Darat)
Nyawa: 1134 → 1244 (+10%)
Meski wujud terbang Maharani Roh sudah pas, wujud daratnya membuat tingkat penggunaannya menurun. Kami menguatkan Nyawanya agar wujud daratnya lebih tahan terhadap serangan balik.
Pangeran Kecil
Kerusakan Ajudan: 202 → 217 (+8%)
Perubahan Jawara dari musim lalu efeknya tidak terlalu tampak untuk Pangeran Kecil. Sekarang Ajudan mendapatkan penguatan serangan untuk membantu Pangeran Kecil jadi lebih tangguh.
Evolusi Bor Goblin
Muncul saat masuk tanah: 1 → 2 (+100%)
Performa Bor Goblin Evolusi kurang bagus jika dibandingkan dengan Evolusi yang lain, dan Bor reguler justru sering kali lebih andal. Untuk meningkatkan potensi serangan, kami membatalkan pelemahan sebelumnya, dan menghadirkan kembali Goblin kedua yang muncul saat Bor pertama kali masuk ke tanah. Kami juga memperbaiki bug yang menyebabkan Goblin yang muncul setelah masuk ke tanah didorong ke Menara.
PERBAIKAN BUG 🐛
Kesatria Emas
Jeda Langkah Gesit Dikurangi: 0,2 detik → 0,05 detik (-75%)
Kami sudah memperbaiki bug pada Kesatria Emas yang membuatnya terus mengejar peleton yang melarikan diri darinya. Sebelumnya, dia akan mulai melangkah gesit, lalu terjeda selama 200 milidetik sebelum melanjutkan Langkah Gesit. Jika peleton keluar dari jangkauan Langkah Gesit, Kesatria Emas akan terus mengejarnya. Kami mengurangi jeda menjadi 50 milidetik sehingga Langkah Gesit mampu mengejar peleton yang kabur.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale