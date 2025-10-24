Pangeran dan Tentara Royal menyerbu dalam pertempuran terlalu cepat. Jarak Serbuan yang pendek membuat bertahan jadi lebih sulit. Oleh karena itu, kami memperpanjang jarak ini 0,5 petak.

Untuk alasan konsistensi, Penunggang Domba juga akan mendapatkan perubahan ini. Jangan khawatir, kami akan terus mengawasi perubahan ini jika Penunggang Domba perlu penguatan di masa mendatang!