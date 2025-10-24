Perubahan Keseimbangan Oktober!
Pemeliharaan: 24 Oktober
PELEMAHAN ⬇️
Raja Jerangkong
Radius Kemampuan: 4 → 3,5 petak
Raja Jerangkong mendapat keuntungan yang terlalu besar dari perubahan siklus 3 kartu para Jawara. Untuk mengatasi hal ini, kami menyeimbangkan kemampuannya agar dia sedikit lebih mudah dihadapi.
Pemeliharaan: 6 Oktober
Dengan Final Dunia sudah di depan mata, kami ingin menyegarkan merta serta merapikan dek repetitif dan opresif yang mendominasi musim September! Oleh karena itu, perubahan keseimbangan Oktober murni akan fokus pada pelemahan untuk mencegah ada kartu yang terlalu kuat sehingga mengganggu aspek kompetitif Final Dunia serta keseruan untuk menonton!
PELEMAHAN ⬇️
Si Garang
Kecepatan Serangan: 0,5 dtk → 0,6 dtk (+20%)
Si Garang telah menjadi opsi tank mini kerusakan tinggi hanya dengan harga 2 Eliksir. Kami menurunkan Kerusakan/Detik miliknya untuk menyelaraskannya dengan opsi unit murah dengan nyawa sedang.
Pengebom
Nyawa: 332 → 304 (-8%)
Pengebom menjadi opsi serbabisa yang digunakan dalam dek siklus dan dek berat sebagai opsi pertahanan murah. Kami memangkas nyawanya untuk memadankannya dengan Peleton seperti Penembak Mercon dan Pemanah.
Tungku
Kecepatan Pergerakan: Lambat → Medium (-33%)
Tungku telah membanjiri Arena dengan Roh Api bahkan sebelum mereka dapat melintasi jembatan dan pemain dapat mengerahkan 2 atau 3 Tungku sekaligus. Dengan menambah kecepatan pergerakan, Tungku akan jadi lebih cepat mencapai titik aksi sehingga mengerahkan Roh Api lebih sedikit sebelum melintasi jembatan.
Bor Goblin
Waktu Tunggu Pengerahan Goblin Pertama: 0,8 dtk → 1 dtk (+25%)
Bor Goblin sudah cukup lama memberikan kerusakan terlalu cepat setelah dikerahkan terutama saat dipasangkan dengan mantra kuat. Untuk memberi pemain peluang melawan yang lebih baik, kami menjeda pengerahan pertama agar Bor Goblin tidak langsung jadi ancaman serius.
Pondok Goblin
Nyawa: 1228 → 1180 (+4%)
Pondok Goblin menjadi ancaman yang sulit dipatahkan. Jadi, kami membuatnya sedikit lemah terhadap Mantra agar pesta Goblin tidak kebablasan.
Raksasa Goblin
Nyawa: 3233 → 3020 (+7%)
Jangkauan Goblin Tombak: 5,5 petak → 5 petak (-9%)
Kecepatan Serangan Pertama Goblin Tombak: 0,4 dtk → 0,5 dtk (+25%)
Mesin Goblin
Kerusakan Roket: 391 → 304 (-22%)
Nyawa: 2304 → 2150 (-7%)
Selama beberapa bulan belakangan, dek Raksasa Goblin dan Mesin Goblin jadi sangat populer. Di bulan September ini, kepopuleran mereka mencapai puncaknya dengan permainan yang repetitif dan banyak ledakan roket. Untuk itu, kami harus menurunkan potensi serangan Raksasa Goblin dan juga meredam berondongan roket Mesin Goblin.
Penjaga
Kecepatan Serangan Pertama: 0,4 dtk → 0,5 dtk (+25%)
Penjaga menjadi pilihan kawanan yang unggul berkat nilai yang bagus dengan kerugian yang kecil. Kami melambatkan serangan pertamanya sembari mempertahankan ketahanannya terhadap Mantra untuk membedakannya dengan kartu kawanan kerusakan tinggi yang lemah.
Penyihir Es
Efek Pelambatan: 35% → 30% (-14%)
Peleton Lain yang Terdampak: Nelayan, Bola Salju Raksasa, dan Golem Es
Efek pelambatan Penyihir Es dan Bola Salju Raksasa dinilai terlalu efektif dalam menghentikan serangan besar. Untuk mengimbangi dek yang terlalu defensif, kemampuan melambatkan harus dibuat lebih lemah.
Minion
Kerusakan: 117 → 107 (-9%)
Kami sudah puas dengan jangkauan baru Minion meski kami rasa Kerusakan/Detik milik mereka masih terlalu kuat untuk peleton 3 Eliksir terutama untuk unit terbang lain. Kami harus menurunkan Kerusakan/Detik sedikit untuk membuat angkasa jadi sedikit cerah.
Pangeran
Jarak Diperlukan untuk Menyerbu: 2 petak → 2,5 petak (+25%)
Peleton Lain yang Terdampak: Evolusi Tentara Royal, Penunggang Domba
Pangeran dan Tentara Royal menyerbu dalam pertempuran terlalu cepat. Jarak Serbuan yang pendek membuat bertahan jadi lebih sulit. Oleh karena itu, kami memperpanjang jarak ini 0,5 petak.
Untuk alasan konsistensi, Penunggang Domba juga akan mendapatkan perubahan ini. Jangan khawatir, kami akan terus mengawasi perubahan ini jika Penunggang Domba perlu penguatan di masa mendatang!
Amarah
Peningkatan: 35% → 30% (-14%)
Peleton Lain yang Terdampak: Penebang, Evolusi Orang Barbar, dan Evolusi Pendobrak
Mantra Amarah berhasil membuat para Peleton mengacau Arena yang terkadang membuat pergerakan mereka sedikit tidak terprediksi. Oleh karena itu, kami menurunkan efeknya agar sedikit tidak terlalu gila.
Jerangkong
Kecepatan Serangan: 1 dtk → 1,1 dtk (+10%)
Jerangkong telah menjadi kartu siklus paling serbabisa setelah sekian lama yang dibuktikan oleh dominasi Kuburan, Nenek Sihir, dan Tong Jerangkong di meta saat ini. Oleh karena itu, kami menurunkan kecepatan serangan mereka untuk menegaskan kembali peran mereka sebagai kartu pengecoh alih-alih sebagai pemberi kerusakan, namun tidak di tingkat di mana banyak interaksi ikut berubah.
Tanaman Merambat
Durasi: 2,5 dtk → 2 dtk (-20%)
Kerusakan Total: 335 → 306 (-9%)
Rambatan Tanaman Merambat dirasa merambat terlalu erat untuk biaya 3 Eliksir. Rancangan utama dari kartu ini adalah untuk menangani peleton jarak jauh dengan nyawa rendah dan juga menjatuhkan peleton terbang. Untuk itu, kami mengurangi kerusakan dan efek kejut agar Tanaman Merambat tidak merambat terlalu lama di Arena.
Evolusi Bayi Naga
Siklus: 1 → 2 (+100%)
Meski Evolusi Bayi Naga menghadirkan banyak keseruan, evolusi satu siklus miliknya memberikan dampak yang terlalu besar untuk porsi besar dalam pertempuran karena pemain mengeksploitasi kekuatannya di babak 1x Eliksir. Kami harus melemahkannya sedikit untuk membuat semuanya seimbang tanpa harus mengurangi elemen yang membuatnya keren!
Evolusi Meriam
Kerusakan Tembakan: 353 → 304 (-14%)
Evolusi Meriam dirasa terlalu efektif dalam menghentikan serangan besar yang hadir dalam jalurnya. Kami menurunkan kerusakan tembakannya agar penyerang punya kesempatan!
Evolusi Kurungan Goblin
Bonus HP Disingkirkan: 1187 → 1080 (-9%)
Evolusi Valkyrie
Bonus HP Disingkirkan: 2096 → 1907 (-9%)
Peningkatan nyawa pada kartu ini membuatnya tidak selaras dengan Evolusi lain. Kami harus memangkas sejumlah nyawa ekstra agar tercipta keseimbangan dengan Evolusi lain.
Evolusi Peremuk Tembok
Kerusakan Tumbang untuk Peleton: 291 → 258 (-11%)
Kami ingin Evolusi menyerang menjadi awal dari permainan seru tempo cepat. Yang sering kami lihat, Evolusi Peremuk Tembok lebih sering digunakan secara defensif untuk meledakkan serangan besar.
Evolusi Nenek Sihir
Penyembuhan per Jerangkong: 76 → 60 (-21%)
Bahkan pemain veteran juga ikut kesulitan dalam menghadapi mekanik penyembuhan Evolusi Nenek Sihir. Oleh karena itu, kami mengurangi nyawa yang dia terima dari setiap Jerangkong setia.
Koki Istana
Nyawa: 2921 → 2703 (-7%)
Koki Istana terus menggoreng kesuksesan dominan dalam sejumlah dek. Jadi, kami harus mencincang sejumlah nyawa miliknya.
Sampai jumpa di Arena,
Tim Clash Royale