Kami menambah kerusakan Hantu Royale sebesar 1% untuk mengatasi inkonsistensi interaksi Level 16 terhadap Penyihir Elektro.

Ingat! Semua yang ditampilkan di sini adalah statistik kartu Level 11. Dalam sebagian besar kasus, perubahan pada bentuk dasar kartu juga akan memengaruhi bentuk Evolusi dan Pahlawan.

Sampai jumpa di Arena,

Tim Clash Royale