Perubahan Keseimbangan Oktober
Pembaruan Keseimbangan - 6 Oktober
PELEMAHAN ⬇️
Penyihir Es Pahlawan
Kerusakan Efek Beku: 89 → 46 (-49%)
Penyihir Es Pahlawan mengaku bahwa sobat kecilnya yang beku itu cuma jago bikin menggigil, bukan melukai. Maaf, kami tidak percaya. Efek beku dari Aliansi Dingin kini tidak bisa lagi menghabisi Jerangkong dan Kelelawar.
Evolusi Meriam
Kerusakan Salvo: 281 → 261 (-7%)
Kini dunia milik Raksasa Minion, sementara Meriam Evolusi cuma menumpang hidu ... loh, dia masih jadi Bangunan terbaik di meta? Salvonya masih mampu menghabisi Goblin Penyumpit, tetapi kurang efektif melawan serbuan besar.
Tong Barbar
Kerusakan: 232 → 215 (-8%)
Setelah Orang Barbar diperkuat, sepupu mereka yang senang bergelinding ini langsung jadi mantra kecil andalan, baik untuk dek dengan rotasi cepat maupun dek yang berfokus pada pertahanan dan kontrol. Kini, dia tidak bisa lagi menangkal Peremuk Tembok sepenuhnya.
Pengumpul Eliksir
Masa Aktif: 1 mnt 33 dtk → 1 mnt 50 dtk (+18%)
Kecepatan Produksi: 13 dtk → 15 dtk (+15%)
Sehubungan dengan penguatan pada Tiga Musketeer, kami ingin mereka tetap efektif tanpa harus bergantung pada Pengumpul Eliksir. Kini, perlu waktu lebih lama bagi mereka untuk "Balik Modal Eliksir" (ya, istilah ini kami ciptakan sendiri).
Minion Raksasa
Kecepatan Serangan: 1,5 dtk → 1,7 dtk (+13%)
Sebagai kartu pemungkas yang menyerang dari udara, Minion Raksasa dirasa terlalu kuat. Kami mengurangi kecepatan serangannya agar dia tetap terasa seperti "Raksasa" dan dampak kerusakannya bisa ditekan.
Hantu Royale
Nyawa: 1.210 → 1.152 (-5%)
Hantu Royale kini tidak hanya gentayangan di dek kontrol dan Serbuan Jembatan, tetapi juga sudah merambah ke dek pancingan dan dek rotasi cepat. Pengurangan nyawa akan membuatnya lebih mudah diusir.
Jerangkong
Sebaran Pengerahan Lebih Rapat
Selain menjadi salah satu kartu terbaik untuk mempercepat rotasi Dek, Jerangkong juga mampu menghasilkan kerusakan tinggi dan sangat efektif untuk mengalihkan perhatian lawan. Kini, jarak pengerahan mereka dibuat lebih rapat sehingga lebih rentan terhadap kerusakan percikan.
PENGUATAN ⬆️
Tong Goblin
Kecepatan Serangan Pertama: 0,4 dtk → 0,3 dtk (-25%)
Bor Goblin
Kerusakan Pengerahan Benteng Mahkota: 0 → 20
Anjing Lava
Kerusakan 53 → 71 (+33%)
Kecepatan Serangan: 1,3 dtk → 1,5 dtk (+15%)
Penunggang Domba
Kerusakan: 250 → 271 (+8%)
Peremuk Tembok
Kerusakan: 281 → 302 (+7%)
Busur X
Kerusakan: 58 → 61 (+4%)
Kami memperkuat kartu pemungkas yang lemah agar bisa bersaing dengan kartu-kartu penghancur benteng terbaik di game ini.
Petapa
Waktu Aktivasi Kemampuan: 0,93 dtk → 0,7 dtk (-25%)
Petapa agak lamban karena sudah tua. Tapak Pelindung kini akan aktif lebih cepat, jadi dia tidak kelamaan berpikir sebelum melindungi diri.
Tiga Musketeer
Nyawa: 883 → 906 (+3%)
Daya tembak Tiga Musketeer sebenarnya sudah cukup tinggi, tetapi kami ingin mereka bertahan sedikit lebih lama di medan tempur agar potensi serangannya makin maksimal.
PEROMBAKAN 🔄
Kesatria Emas
Kerusakan: 161 → 168 (+5%)
Jarak Terjangan: 5,5 → 5 petak (-9%)
Beberapa bulan lalu, Kesatria Emas menerima perbaikan bug agar selaras dengan kartu lain yang memiliki mekanika terjangan. Kini, dia mengincar tepi radius tabrakan kartu alih-alih bagian tengahnya. Karena perubahan tersebut memberinya jangkauan tambahan, jarak terjangan akan dikurangi sebagai kompensasi.
PERBAIKAN BUG 🐛
Evolusi Orang Barbar Elite
Jarak Pandang Serangan Tombak: 4,5 → 6 petak (+33%)
Saat melempar tombak, Orang Barbar Elite Evolusi kini tidak lagi mengabaikan peleton di luar jarak pandang dasarnya.
Hantu Royale
Kerusakan: 261 → 263 (+1%)
Kami menambah kerusakan Hantu Royale sebesar 1% untuk mengatasi inkonsistensi interaksi Level 16 terhadap Penyihir Elektro.
Ingat! Semua yang ditampilkan di sini adalah statistik kartu Level 11. Dalam sebagian besar kasus, perubahan pada bentuk dasar kartu juga akan memengaruhi bentuk Evolusi dan Pahlawan.
Sampai jumpa di Arena,
Tim Clash Royale