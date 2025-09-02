Perubahan Keseimbangan September!
Pembaruan Keseimbangan – 2 September
PELEMAHAN ⬇️
Evolusi Tungku
Kecepatan Waktu Tunggu: 1,8 dtk → 2,4 dtk (-33%)
Kenapa? Evolusi Tungku adalah salah satu kartu terkuat di game ini. Kami hanya menyeimbangkan wujud Evolusinya agar wujud ini dan wujud normalnya tidak timpang.
Maharani Roh
Nyawa: 1.318 → 1.192 (-10%)
Kenapa? Maharani Roh tadinya kesulitan menemukan tempat, tapi kini dia meneror langit. Kami ingin memastikan dia tetap menjadi dirinya sebagai peleton terbang jarak jauh, tapi kami mengurangi nyawanya agar dia belajar menghargai kerja tim.
Minion
Kecepatan Serangan: 1 dtk → 1,1 dtk (-10%)
Kenapa? Penguatan jangkauan sebelumnya menguak potensi maksimal Minion, menciptakan ketimpangan dengan Kelelawar terbang yang lain. Karena Kerusakan per Detik sebelumnya membuat mereka sok jago, kecepatan serangan mereka dilemahkan agar konsisten dengan interaksi sebelumnya.
Penembak Meriam
Kecepatan Serangan: 2,1 dtk → 2,2 dtk (-5%)
Kenapa? Meski Kerusakan per Detiknya berkurang, perubahan keseimbangan Penembak Meriam sebelumnya malah membuatnya lebih kuat dari perkiraan. Kami mengembalikan sebagian penguatan kecepatan serangan yang sebelumnya agar Peleton Benteng lain tidak iri.
PENGUATAN ⬆️
Pangeran Kecil
Efek Hantam Mundur dari Kemampuan: 2 → 2,5 (+25%)
Kerusakan dari Kemampuan: 230 → 256 (+11%)
Kenapa? Efisiensinya memang tak tertandingi, tapi kami ingin Pangeran Kecil memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menghadapi Jawara lain (dan membuat ayahnya bangga).
Goblinstein
Nyawa Monster: 2.304 → 2.385 (+4%)
Kenapa? Kemampuan Goblinstein memang kuat, tapi si Monster tidak banyak berkontribusi. Ini pasti akibat ramuan yang sembarangan ditinggalkan si dokter.
Pangeran Hitam
Kerusakan: 248 → 266 (+7%)
Kerusakan Serbuan: 496 → 532 (+7%)
Kenapa? Pangeran Hitam kesulitan bersaing dengan opsi tank 4 Eliksir seperti Valkyrie dan Raja Jerangkong. Kami pikir dia sudah cukup membuktikan diri di Arena, jadi kekuatannya ditambah agar dia menjadi salah satu pilihan kartu dengan kerusakan tinggi.
PEROMBAKAN 🔄
Kutukan Goblin
Penguat Kerusakan: 20% → 0% (-100%)
Kerusakan/Dtk: 30 → 35 (+17%)
Kerusakan Benteng Mahkota/Dtk: 6 → 10 (+67%)
Kenapa? Kami mengubah Kutukan Goblin agar hanya menjadi kartu antikerumunan dengan menghapus penguat kerusakan dan menaikkan Kerusakan per Detik. Penguatan kerusakan ini membuat kartu ini terlalu serbabisa dan efektif saat melawan peleton bernyawa tinggi jika digabung dengan mantra lain.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale