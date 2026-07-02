Sebelum pertempuran dimulai, pilih petak di medan tempur. Di awal pertempuran, Ronin akan menyiapkan belatinya. Saat peleton lawan berada di petak yang dipilih, dia akan mengerahkan tebasan berbentuk X yang memberi kerusakan pada semua peleton malang yang terkena. Peleton di petak pusat akan menerima kerusakan ganda.

Tugas Penguasa: Tumbangkan 1/3/5 peleton lawan dengan Pedang Bermata Dua dalam satu permainan.

Kostum

Ronin tidak tiba hanya dengan kimono hijau tradisional. Dia juga membawa sejumlah tampilan penuh gaya. Ayo melaju di Jalan Pamor dan kumpulkan Kartu Ronin untuk membuka kostum dan konfeti gratis melalui jalan hadiah Naik Level!

Ronin Kegelapan

Tebasan Gunting (konfeti)

Ronin Sungai

Di musim ini, kamu hanya dapat membuka Ronin di Jalan Pamor karena kostum spesial tidak akan tersedia untuk dibeli di Toko Kosmetik Penguasa. Sayang ‘kan melewatkan gaya keren ini?