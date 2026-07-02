Taktik Fusi: Musim 10
Anggota terbaru Geng Hutan, Ronin, baru saja tiba tak hanya di Jalan Trofi, tetapi juga sebagai Penguasa baru di Taktik Fusi! Mulai dari 13 Juli hingga 1 September, kamu punya peluang untuk menjadi anggota resmi Geng Hutan. Terus baca untuk mengetahui kemampuan Ronin, peleton mana saja yang kembali, modifikasi segar apa yang hadir, serta perubahan lain.
Berikut detail pembaruan yang akan segera hadir:
Penguasa Baru: Ronin
Kostum
Tugas Penguasa dan Peralatan Baru
Tumpukan Kartu
Modifikasi
Penguasa Baru
Ronin
Kemampuan: Pedang Bermata Dua
Pengembara hutan dengan kemampuan pedang yang tak tertandingi.
Sebelum pertempuran dimulai, pilih petak di medan tempur. Di awal pertempuran, Ronin akan menyiapkan belatinya. Saat peleton lawan berada di petak yang dipilih, dia akan mengerahkan tebasan berbentuk X yang memberi kerusakan pada semua peleton malang yang terkena. Peleton di petak pusat akan menerima kerusakan ganda.
Tugas Penguasa: Tumbangkan 1/3/5 peleton lawan dengan Pedang Bermata Dua dalam satu permainan.
Kostum
Ronin tidak tiba hanya dengan kimono hijau tradisional. Dia juga membawa sejumlah tampilan penuh gaya. Ayo melaju di Jalan Pamor dan kumpulkan Kartu Ronin untuk membuka kostum dan konfeti gratis melalui jalan hadiah Naik Level!
Ronin Kegelapan
Tebasan Gunting (konfeti)
Ronin Sungai
Di musim ini, kamu hanya dapat membuka Ronin di Jalan Pamor karena kostum spesial tidak akan tersedia untuk dibeli di Toko Kosmetik Penguasa. Sayang ‘kan melewatkan gaya keren ini?
Mesin Arkade dan Konfeti Piksel Pusing akan tersedia di Toko Kosmetik Penguasa Taktik Fusi! Jika kamu tidak memiliki Mesin Pertempuran, kamu bisa membukanya dengan mendapatkan kostum ini.
Tugas Penguasa dan Peralatan
Meski Tugas Penguasa tidak berubah di musim ini, kami melakukan penyesuaian pada Orb Tugas di semua tingkat. Orb Tugas kini dapat memberikan berikut:
Orb Tugas 1:
6 Eliksir
Peralatan
Orb Tugas 2:
1x Peleton Bintang 2 (Bayi Naga, Raksasa, Kurungan Goblin, Raksasa Royal, Raksasa Royal, Naga Jerangkong).
12 Eliksir
Orb Tugas 3:
1x Peleton Bintang 3 (Ratu Pemanah, Bos Bandit, Raksasa Elektro, Penyihir Elektro, Kesatria Emas, P.E.K.K.A Mini, Kesatria Mega, Petapa, P.E.K.K.A, Raja Jerangkong)
24 Eliksir
Peralatan Baru (mulai dari 31 Juli)
Untuk beberapa minggu pertama musim ini, hanya Peralatan yang dirilis sebelumnya yang akan tersedia. Setelah itu, mulai dari 31 Juli, 8 Peralatan akan ditambahkan sehingga ada 16 Peralatan yang tersedia secara total! Tengok Peralatan baru di bawah ini!
Jubah Ratu Pemanah
HP di bawah 50%: Peleton yang memiliki peralatan ini akan jadi tak terlihat dan mendapatkan bonus Kecepatan Serangan
Berkah Penyembuh Tempur
Saat tumbang: Peleton yang memiliki peralatan ini akan menyembuhkan rekan di sekitar
Jampi Pengendali
Awal Pertempuran: Serangan peleton yang memiliki peralatan ini akan melambatkan serangan dan kecepatan pergerakan lawan
Sisik Naga
Peleton yang memiliki peralatan ini akan menerima kerusakan yang dikurangi serta memberikan kerusakan bonus pada peleton Jarak Dekat
Guci Penebang
Saat tumbang: Peleton yang memiliki peralatan ini memberikan bonus Serangan dan Kecepatan Pergerakan pada rekan di sekitar
Tongkat Sihir
Awal Pertempuran: Lawan terkuat akan jadi kelinci tak berbahaya selama beberapa detik
Pedang P.E.K.K.A
Awal Pertempuran: Peleton yang memiliki peralatan ini akan mendapatkan kerusakan bonus dan menyerap HP lawan
Teleskop Pelempar
Awal Pertempuran: Peleton yang memiliki peralatan ini mendapatkan +1 Jangkauan dan memberikan kerusakan bonus berdasarkan jarak target
Tumpukan Kartu
Tidak ada peleton yang keluar untuk kali ini, tetapi akan ada sejumlah peleton “mengejutkan” yang hadir kembali!
Peleton yang Kembali
Raksasa Elektro
Elektro
Mengerahkan medan listrik di sekitarnya untuk memberi kerusakan dan mengejutkan lawan terdekat selama 2 detik.
Penyihir Elektro
Elektro
Mengerahkan kilat dengan tangan dan memberi efek kejut pada beberapa lawan setiap beberapa detik.
Peleton dan Atribut Musim 10
Atribut yang Kembali
Elektro
Setelah 6 detik, kilat menyambar semua lawan 1x, sedangkan peleton dalam efek kejut akan tersambar 3x.
1/2: Tiap sambaran memberikan kerusakan 10% dari HP maks.
2/2: Tiap sambaran memberikan kerusakan 20% dari HP maks.
Modifikasi Musim 10
Tidak ada modifikasi baru yang ditambahkan ke Jalan Pamor di musim ini. Meski begitu, kami mengacak ulang lini modifikasi dan menghadirkan kembali modifikasi lama. Dijamin seru!
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Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale