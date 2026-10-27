Meski Musim 11 berdurasi panjang dan tidak ada reset Pamor, tiap bulan tetap menghadirkan kumpulan peleton dan rotasi modifikasi baru, termasuk di bulan November! Mulai 27 Oktober, rotasi baru akan dimulai dan kamu bisa tahu semua informasinya di artikel ini!

Tugas Penguasa

Akan ada beberapa perubahan di Orb Tugas yang hanya berlaku untuk Orb Tugas 1 dan 2, tanpa memengaruhi Orb Tugas 3.

Kamu bisa mendapatkan hadiah berikut dari setiap Orb Tugas:

Orb Tugas 1

3 Eliksir

1 Peralatan Acak atau 1 Peleton 2 Eliksir Bintang 2 Peralatan: Perisai Dara, Ganjur Pangeran, Kail Nelayan, Kapak Valkyrie, Guci Penebang, Berkah Penyembuh Tempur, Pedang P.E.K.K.A, Jubah Ratu Pemanah



Orb Tugas 2

6 Eliksir

1 Peralatan Acak atau 1 Peleton 3 Eliksir Bintang 2 Peralatan: Belati Asasin, Zirah Unit Berat, Busur Silang Penembak, Cincin Superstar, Jampi Pengendali, Sisik Naga, Tongkat Sihir, Teleskop Pelempar, Drum Tulang, Topeng Bos, Lencana Penunggang, Kapak Legendaris, Perisai Legendaris



Orb Tugas 3

Ukuran Tim +1

x1 Peleton Bintang 3 (4 atau 5 Eliksir)

Peralatan Ganjur Legendaris dihapus dari Orb Tugas 2 untuk menyeimbangkan daftar peralatan dan memberi kesempatan bagi Peralatan lain untuk bersinar