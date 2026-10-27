Taktik Fusi: Musim 11 (Perubahan November)
Meski Musim 11 berdurasi panjang dan tidak ada reset Pamor, tiap bulan tetap menghadirkan kumpulan peleton dan rotasi modifikasi baru, termasuk di bulan November! Mulai 27 Oktober, rotasi baru akan dimulai dan kamu bisa tahu semua informasinya di artikel ini!
Tugas Penguasa
Akan ada beberapa perubahan di Orb Tugas yang hanya berlaku untuk Orb Tugas 1 dan 2, tanpa memengaruhi Orb Tugas 3.
Kamu bisa mendapatkan hadiah berikut dari setiap Orb Tugas:
Orb Tugas 1
3 Eliksir
1 Peralatan Acak atau 1 Peleton 2 Eliksir Bintang 2
Peralatan: Perisai Dara, Ganjur Pangeran, Kail Nelayan, Kapak Valkyrie, Guci Penebang, Berkah Penyembuh Tempur, Pedang P.E.K.K.A, Jubah Ratu Pemanah
Orb Tugas 2
6 Eliksir
1 Peralatan Acak atau 1 Peleton 3 Eliksir Bintang 2
Peralatan: Belati Asasin, Zirah Unit Berat, Busur Silang Penembak, Cincin Superstar, Jampi Pengendali, Sisik Naga, Tongkat Sihir, Teleskop Pelempar, Drum Tulang, Topeng Bos, Lencana Penunggang, Kapak Legendaris, Perisai Legendaris
Orb Tugas 3
Ukuran Tim +1
x1 Peleton Bintang 3 (4 atau 5 Eliksir)
Peralatan Ganjur Legendaris dihapus dari Orb Tugas 2 untuk menyeimbangkan daftar peralatan dan memberi kesempatan bagi Peralatan lain untuk bersinar
Daftar Peleton November
2 Super Bos mundur demi memberi kesempatan bagi Penunggang Babi Super dan Pangeran Hitam Super untuk menghadirkan kembali atribut Penunggang! Selain itu, pembaruan keseimbangan yang lebih besar untuk peleton, Penguasa, Atribut, Peralatan juga akan hadir bulan ini. Temukan semua informasinya di artikel INI.
Modifikasi November
|Liga
|Modifikasi
|Perunggu I
|Latihan Fusi
|Latihan Atribut
|Perunggu II
|Latihan Barter
|Latihan Peralatan
|Perunggu III
|Latihan Petak
|Latihan Bangunan
|Perak I
|Sungai Royale
|Naik Tingkat
|Perak II
|Fusi Mini
|Festival Eliksir
|Perak III
|Kosongkan Pikiran
|Petak Kerusakan
|Perak IV
|Pesta Orb
|Bintang Empat
|Emas I
|Battle Royale
|Harta Goblin
|Emas II
|Promo Perdana
|Petak Lompat
|Emas III
|Promosi
|Petak Tidak Terlihat
|Emas IV
|Observasi
|Bangku Ajaib
|Emas V
|Petak Lubang Cacing
|Ambil Alih
|Berlian
|Hadiah Atribut
|Manekin Spesial
Perbaikan Bug dan Perubahan Lain
Eliksir per Ronde
Kami mendengar masukanmu dengan jelas! 4 Eliksir per ronde itu terlalu sedikit sehingga permainan menjadi terlalu lambat di awal.
Jumlah Eliksir yang didapatkan per ronde akan dikembalikan ke 5.
Kumpulan Bersama
Karena saat ini Super merupakan bagian dari kumpulan bersama, Peleton Bintang 2 dan 3 jadi lebih sulit dibangun, terutama Peleton 2 dan 3 Eliksir. Jadi, kami meningkatkan jumlah salinan Peleton 2 Eliksir yang tersedia di kumpulan dari 4 menjadi 8, dan Peleton 3 Eliksir dari 4 menjadi 6. Tujuannya adalah supaya Peleton seharga 2 dan 3 Eliksir lebih mudah mencapai Bintang 3 dan Bintang 4.
Perbaikan Bug
Peleton
Kurungan Goblin: Penculikan tidak lagi dipicu saat berubah menjadi kelinci dengan Tongkat Sihir. Aset juga tidak akan hilang saat dua kurungan menarik satu sama lain.
Unit Penunggang yang keluar dari Kurungan Goblin tidak lagi menerima kerusakan yang tidak semestinya.
Pangeran Hitam: Durasi lompatan diperbaiki dan tidak lagi menyerang lawan yang tumbang atau terus menarget unit yang ditarik Kurungan Goblin.
Kesatria: Ejekan tidak lagi membatalkan Bom Jerangkong Raksasa dan Goblin Pelibas saat tumbang.
Menara Inferno: Tidak lagi disembuhkan saat memberi kerusakan pada Pengumpul Eliksir.
Modifikasi
Modifikasi "Ambil Alih" kini dengan tepat memberikan Orb saat Kurungan Goblin ditumbangkan.
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Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale