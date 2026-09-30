Serangkaian perubahan baru akan hadir ke Taktik Fusi Musim 11 pada bulan Oktober!

Setelah mendengarkan masukanmu, kami menyadari bahwa beberapa konten baru tidak begitu berkesan seperti yang diharapkan. Peleton Super bulanan membuat strategi tertentu terlalu unggul, selisih antara peleton yang mahal dan murah membuat pilihan komposisi tim yang andal jadi sedikit, dan fase persiapan jadi memusingkan.

Kami membuat perubahan untuk mengembalikan pilihan strategis ke setiap pertempuran dan membuat fase persiapan terasa lebih praktis.

Perubahan ini akan tersedia pada 1 Oktober.

PELETON SUPER BULANAN

Meski peleton Super menghadirkan mekanika permainan baru ke Taktik Fusi, cara mendapatkannya terlalu terbatas. Oleh karena itu, mulai Oktober, peleton ini tidak akan lagi ditetapkan sebagai peleton pembuka. Sebagai gantinya, peleton Super akan tersedia dalam pilihan bersama. Dengan begitu, semua pemain memiliki kesempatan untuk menemukan dan memperebutkan peleton Super mana pun yang mereka inginkan.

Sekali lagi, kamu akan memulai game dengan peleton acak seharga 2 Eliksir.

Selain perubahan ini, peleton Super dan peleton reguler akan melalui serangkaian penyeimbangan untuk mengurangi selisih kekuatan antara peleton mahal dan murah pada Level Fusi yang sama. Dengan begitu, semua peleton memiliki kesempatan untuk unggul di pertempuran.

Daftar Peleton Oktober