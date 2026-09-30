Taktik Fusi: Musim 11 (Perubahan Oktober)
Serangkaian perubahan baru akan hadir ke Taktik Fusi Musim 11 pada bulan Oktober!
Setelah mendengarkan masukanmu, kami menyadari bahwa beberapa konten baru tidak begitu berkesan seperti yang diharapkan. Peleton Super bulanan membuat strategi tertentu terlalu unggul, selisih antara peleton yang mahal dan murah membuat pilihan komposisi tim yang andal jadi sedikit, dan fase persiapan jadi memusingkan.
Kami membuat perubahan untuk mengembalikan pilihan strategis ke setiap pertempuran dan membuat fase persiapan terasa lebih praktis.
Perubahan ini akan tersedia pada 1 Oktober.
PELETON SUPER BULANAN
Meski peleton Super menghadirkan mekanika permainan baru ke Taktik Fusi, cara mendapatkannya terlalu terbatas. Oleh karena itu, mulai Oktober, peleton ini tidak akan lagi ditetapkan sebagai peleton pembuka. Sebagai gantinya, peleton Super akan tersedia dalam pilihan bersama. Dengan begitu, semua pemain memiliki kesempatan untuk menemukan dan memperebutkan peleton Super mana pun yang mereka inginkan.
Sekali lagi, kamu akan memulai game dengan peleton acak seharga 2 Eliksir.
Selain perubahan ini, peleton Super dan peleton reguler akan melalui serangkaian penyeimbangan untuk mengurangi selisih kekuatan antara peleton mahal dan murah pada Level Fusi yang sama. Dengan begitu, semua peleton memiliki kesempatan untuk unggul di pertempuran.
Daftar Peleton Oktober
Modifikasi Oktober
|Liga
|Modifikasi
|Perunggu I
|Latihan Fusi
|Latihan Atribut
|Perunggu II
|Latihan Barter
|Latihan Peralatan
|Perunggu III
|Latihan Petak
|Latihan Bangunan
|Perak I
|Bonus Fusi
|Dominasi
|Perak II
|Keunggulan Bintang
|Fusi Mini
|Perak III
|Pesta Orb
|Fantasi Bintang 3
|Perak IV
|Battle Royale
|Harta Goblin
|Emas I
|Sungai Royale
|Hadiah Atribut
|Emas II
|Petak Palung
|Naik Tingkat
|Emas III
|Bintang Empat
|Petak Lubang Cacing
|Emas IV
|Manekin Spesial
|Ambil Alih
|Emas V
|Promo Perdana
|Bangku Ajaib
|Berlian
|Petak Lompat
|Petak Terkutuk
KOSTUM BARU
Mesin Pertempuran dan Bupati Belati dapat kostum Level 5 baru!
Pemain yang sudah meningkatkan para Penguasa ini ke Level 5 akan otomatis mendapatkan kostum ini saat pembaruan diluncurkan.
PEMBARUAN LENCANA
Distribusi lencana untuk Taktik Fusi akan berubah ketika Musim 11 berakhir pada 30 November.
Ke depannya, lencana Taktik Fusi akan diselaraskan dengan lencana Clash Royale lainnya:
Lencana Perak: Capai Liga Berlian
Lencana Emas: 10.000 teratas
Kamu bisa meningkatkan lencana dengan mencapai persyaratan yang sama pada musim lain!
Harap perhatikan bahwa perubahan lencana ini TIDAK diberlakukan pada bulan Oktober.
PERUBAHAN LAIN DAN PERBAIKAN BUG
PENGURANGAN ELIKSIR PER RONDE
Musim 11 tidak hanya memperkenalkan lebih banyak cara untuk menyusun tim dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi juga membuat pembelian dan penjualan pada fase persiapan jadi lebih banyak dari seharusnya. Kami sedikit mengurangi jumlah Eliksir yang didapat tiap ronde agar tiap pembelian dan penjualan terasa lebih berarti sehingga kamu bisa lebih fokus pada strategi.
Jumlah Eliksir yang didapat tiap ronde dikurangi dari 5 kembali jadi 4.
PERBAIKAN BUG
Peralatan dari Bupati Belati tidak akan lagi terpasang secara otomatis seperti halnya peralatan lain.
Ingin tahu konten yang akan rilis November nanti? Kami akan mengumumkan perubahan bulanan ini pada akhir Oktober mendatang. Jangan lewatkan!
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu tentang konten dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Discord atau Reddit untuk membagikan opinimu tentang Clash Royale!
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale