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Blog – Clash Royale
30 Sep 2026

Taktik Fusi: Musim 11 (Perubahan Oktober)

Serangkaian perubahan baru akan hadir ke Taktik Fusi Musim 11 pada bulan Oktober!

Setelah mendengarkan masukanmu, kami menyadari bahwa beberapa konten baru tidak begitu berkesan seperti yang diharapkan. Peleton Super bulanan membuat strategi tertentu terlalu unggul, selisih antara peleton yang mahal dan murah membuat pilihan komposisi tim yang andal jadi sedikit, dan fase persiapan jadi memusingkan.

Kami membuat perubahan untuk mengembalikan pilihan strategis ke setiap pertempuran dan membuat fase persiapan terasa lebih praktis.

Perubahan ini akan tersedia pada 1 Oktober.

PELETON SUPER BULANAN

Meski peleton Super menghadirkan mekanika permainan baru ke Taktik Fusi, cara mendapatkannya terlalu terbatas. Oleh karena itu, mulai Oktober, peleton ini tidak akan lagi ditetapkan sebagai peleton pembuka. Sebagai gantinya, peleton Super akan tersedia dalam pilihan bersama. Dengan begitu, semua pemain memiliki kesempatan untuk menemukan dan memperebutkan peleton Super mana pun yang mereka inginkan.

Sekali lagi, kamu akan memulai game dengan peleton acak seharga 2 Eliksir.

Selain perubahan ini, peleton Super dan peleton reguler akan melalui serangkaian penyeimbangan untuk mengurangi selisih kekuatan antara peleton mahal dan murah pada Level Fusi yang sama. Dengan begitu, semua peleton memiliki kesempatan untuk unggul di pertempuran.

Daftar Peleton Oktober

Modifikasi Oktober

LigaModifikasi
Perunggu ILatihan Fusi
Latihan Atribut
Perunggu IILatihan Barter
Latihan Peralatan
Perunggu IIILatihan Petak
Latihan Bangunan
Perak IBonus Fusi
Dominasi
Perak IIKeunggulan Bintang
Fusi Mini
Perak IIIPesta Orb
Fantasi Bintang 3
Perak IVBattle Royale
Harta Goblin
Emas ISungai Royale
Hadiah Atribut
Emas IIPetak Palung
Naik Tingkat
Emas IIIBintang Empat
Petak Lubang Cacing
Emas IVManekin Spesial
Ambil Alih
Emas VPromo Perdana
Bangku Ajaib
BerlianPetak Lompat
Petak Terkutuk

KOSTUM BARU

Mesin Pertempuran dan Bupati Belati dapat kostum Level 5 baru!

Pemain yang sudah meningkatkan para Penguasa ini ke Level 5 akan otomatis mendapatkan kostum ini saat pembaruan diluncurkan.

PEMBARUAN LENCANA

Distribusi lencana untuk Taktik Fusi akan berubah ketika Musim 11 berakhir pada 30 November.

Ke depannya, lencana Taktik Fusi akan diselaraskan dengan lencana Clash Royale lainnya:

  • Lencana Perak: Capai Liga Berlian

  • Lencana Emas: 10.000 teratas

Kamu bisa meningkatkan lencana dengan mencapai persyaratan yang sama pada musim lain!

Harap perhatikan bahwa perubahan lencana ini TIDAK diberlakukan pada bulan Oktober.

PERUBAHAN LAIN DAN PERBAIKAN BUG

PENGURANGAN ELIKSIR PER RONDE

Musim 11 tidak hanya memperkenalkan lebih banyak cara untuk menyusun tim dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi juga membuat pembelian dan penjualan pada fase persiapan jadi lebih banyak dari seharusnya. Kami sedikit mengurangi jumlah Eliksir yang didapat tiap ronde agar tiap pembelian dan penjualan terasa lebih berarti sehingga kamu bisa lebih fokus pada strategi.

Jumlah Eliksir yang didapat tiap ronde dikurangi dari 5 kembali jadi 4.

PERBAIKAN BUG

  • Peralatan dari Bupati Belati tidak akan lagi terpasang secara otomatis seperti halnya peralatan lain.

Ingin tahu konten yang akan rilis November nanti? Kami akan mengumumkan perubahan bulanan ini pada akhir Oktober mendatang. Jangan lewatkan!

Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu tentang konten dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Discord atau Reddit untuk membagikan opinimu tentang Clash Royale!

Sampai jumpa di Taktik Fusi!

Tim Clash Royale