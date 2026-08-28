Skip to content
Supercell, home page
Back to Clash Royale News
Blog – Clash Royale
28 Agu 2026

Taktik Fusi: Musim 11

Taktik Fusi Musim 11 menawarkan kesempatan menaikkan peringkat dengan cara baru! Mulai dari musim peringkat berdurasi 3 bulan sampai Super bulanan yang baru!

Berikut detail untuk musim ini:

  • Perpanjangan Jalan Pamor

  • Super Bulanan Baru

  • September (Super, Atribut, Modifikasi, dan Tumpukan Kartu)

  • Oktober (Super, Atribut, Modifikasi, dan Tumpukan Kartu)

  • Perombakan Peleton

  • Modifikasi Baru

  • Orb Tugas dan Peralatan Baru

  • Perombakan Begawan Tapak Suci

Jalan Pamor

Dengan penambahan satu musim baru berdurasi 3 bulan ke Taktik Fusi, durasi Jalan Pamor jadi lebih panjang! Liga Berlian kini dimulai pada 4.000 Pamor, bukan 3.000, diikuti Perak IV, Emas IV, dan Emas V.

Musim 11 akan berlangsung mulai 1 September hingga 1 Desember tanpa reset bulanan!

Makin besar Pamor, makin banyak langkah ... dan juga hadiah! Di musim ini, kamu bisa mengumpulkan Kartu untuk 4 Penguasa (tidak hanya untuk 2 Penguasa). Dalam perjalanan menuju puncak peringkat Jalan Pamor, kamu bisa mengumpulkan kartu Raja Royale, Loong Eliksir, Mesin Pertempuran, dan Bupati Belati.

Selain itu, dapatkan Emote Loong Eliksir eksklusif saat kamu mencapai gerbang Liga Berlian!

Super Bulanan Baru

Di musim ini, kami menghadirkan 3 peleton baru dan 1 Atribut baru: Penunggang! Sebanyak 10 Peleton ditarik untuk mendukung strategi baru dan 17 peleton sedang dalam perombakan (termasuk peleton Bos yang akan kembali hadir pada bulan Oktober)!

Ada juga fusi peleton jenis baru: Super!

Super adalah versi peleton yang diperkuat bernilai 5 Eliksir dengan 2 kemampuan berbeda, masing-masing terbuka setelah kamu memenuhi syarat. Keempat peleton ini ditetapkan secara acak ke setiap pemain di awal pertempuran dan dapat ditukar untuk memperoleh Eliksir.

September: Super, Atribut, Modifikasi, dan Tumpukan Kartu

Peleton Super Penunggang akan ditingkatkan saat mencapai 4 Bintang.

Pangeran Hitam (Baru)

Penunggang

Perisai akan menghalau semua kerusakan sampai hancur

Awal Pertempuran: Menyerbu lawan terdekat dengan melipatgandakan kerusakan dan memberikan efek kejut pada lawan di sekitar

Bintang 4: Kebal terhadap kontrol dan memantulkan kerusakan saat menggunakan perisai

Penunggang Babi (Baru)

Penunggang

Awal Pertempuran: Melompat ke depan, memanggil gempa bumi yang memberikan kerusakan pada lawan serta memperlambat Serangan dan Kecepatan Pergerakan lawan

Bintang 4: Gempa bumi berlangsung sepanjang ronde

Penunggang Domba (Baru)

Penunggang

Serangan memperlambat Kecepatan Pergerakan target

Awal Pertempuran: Menyerbu melintasi Arena, memberikan kerusakan dan menumbangkan lawan yang dilaluinya

Bintang 4: Jerat membuat target terperangkap sehingga tidak bisa menyerang dan bergerak

Pangeran (Dirombak)

Penunggang

Awal Pertempuran: Menyerbu lawan terdekat, memberikan kerusakan bonus dan menumbangkannya

Bintang 4: Serbuan menghantam target keluar Arena

Atribut Baru!

Penunggang

Petak yang disentuh para Penunggang akan terbangun, memberikan Kecepatan Pergerakan dan Serangan bonus pada rekan di atasnya

Modifikasi September

LigaModifikasi
Perunggu ILatihan Fusi
Latihan Atribut
Perunggu IILatihan Barter
Latihan Peralatan
Perunggu IIILatihan Petak
Latihan Bangunan
Perak IBangku Pandora
Bangku Ajaib
Perak IIPetak Lompat
Promo Perdana
Perak IIIAmbil Alih
Aduh!
Perak IVManekin Spesial
Diskon Hoki
Emas ISungai Royale
Fusi Mini
Emas IIPetak Lubang Cacing
Petak Terkutuk
Emas IIIPetak Penghilang
Hadiah Atribut
Emas IVPesta Orb
Battle Royale
Emas VHarta Goblin
Bintang Empat
BerlianKosongkan Pikiran
Promosi

Peleton Super akan disorot yang ditetapkan di awal pertempuran.

Oktober: Super, Atribut, Modifikasi, dan Tumpukan Kartu

Peleton Super Bos ditingkatkan ke Tahap 2 saat HP miliknya berkurang di bawah 50%.

Kesatria Mega (Dirombak)

Bos

Tahap 1: Melompati lawan setiap beberapa detik, menyebabkan kerusakan area, dan memberikan efek kejut pada lawan selama 2 detik

Tahap 2: Setiap serangan menumbangkan dan memberikan efek kejut pada target

P.E.K.K.A (Dirombak)

Bos

Tahap 1: Setiap beberapa serangan, ayunannya melumpuhkan semua lawan dalam jangkauan

Tahap 2: Mencuri HP lawan dan mendapat Kecepatan Pergerakan

P.E.K.K.A Mini (Dirombak)

Bos

Tahap 1: Memasak panekuk untuk meningkatkan level rekan acak setiap beberapa serangan

Tahap 2: Menyerang peleton yang memiliki kemampuan tertentu akan mencuri energi itu dari bilah energi peleton dan meningkatkan energinya

Petapa (Dirombak)

Bos

Tahap 1: Menumbangkan lawan setiap kali melakukan serangan ke-3

Tahap 2: Setiap beberapa serangan, menciptakan perisai yang memantulkan kerusakan dan menyembuhkannya

Atribut yang Kembali (Dirombak)

Bos

Mendapatkan HP bonus

HP di bawah 50%: Berubah menjadi Tahap 2, menakuti lawan di sekitar selama 3 detik

Modifikasi Oktober

LigaModifikasi
Perunggu ILatihan Fusi
Latihan Atribut
Perunggu IILatihan Barter
Latihan Peralatan
Perunggu IIILatihan Petak
Latihan Bangunan
Perak IBonus Fusi
Dominasi
Perak IIKeunggulan Bintang
Fusi Mini
Perak IIIPesta Orb
Fantasi Bintang 3
Perak IVBattle Royale
Harta Goblin
Emas ISungai Royale
Hadiah Atribut
Emas IIPetak Palung
Naik Tingkat
Emas IIIBintang Empat
Petak Lubang Cacing
Emas IVManekin Spesial
Ambil Alih
Emas VPromo Perdana
Bangku Ajaib
BerlianPetak Lompat
Petak Terkutuk

Peleton Super akan disorot yang ditetapkan di awal pertempuran.

Perombakan Peleton

Orang Barbar

Klan

Setelah beberapa serangan, dia mendapatkan Kecepatan Pergerakan dan Serangan bonus hingga ronde berakhir

Pemanah

Klan

Setelah beberapa serangan, panahnya memberikan kerusakan bonus hingga ronde berakhir

Valkyrie

Klan

Setelah beberapa serangan, dia mulai berputar dan memberi kerusakan ke lawan di sekitar hingga ronde berakhir

Kesatria

Bangsawan

Setiap beberapa detik, mengejek semua lawan dalam jangkauan dan membuat mereka menyerangnya selama 2 detik

Musketeer

Bangsawan

Awal Pertempuran: Menembak lawan terjauh dalam Radius 6 Heksagon 3x yang memberikan kerusakan bonus dan efek kejut singkat pada target

Putri

Bangsawan

Menembakkan panah ke lawan terjauh sehingga menimbulkan kerusakan area

Setiap beberapa serangan, kerusakan area memperlambat Serangan dan Kecepatan Pergerakan lawan selama 3 detik

Raksasa Royal

Bangsawan

Setiap beberapa serangan, dia menumbangkan lawan di sekitar mundur 1 Heksagon

Goblin Tombak

Goblin

Melemparkan tombak dan dapat ditukar dengan Eliksir bonus yang jumlahnya bertambah seiring dengan kenaikan Level Fusi

Goblin Penyumpit

Goblin

Setelah beberapa serangan, setiap sumpit akan meracuni target dan memberikan kerusakan berdasarkan HP maks. target (dapat ditumpuk hingga 5x)

Kurungan Goblin

Goblin

Mengurung lawan terdekat, yang memberikan Kerusakan Seiring Waktu dan pengurangan HP. Ketika kurungan rusak, lawan dan Jagoan Goblin dilepaskan ke Arena.

Pengebom

Tulang

Melemparkan bom yang meledak dalam Radius 2 Heksagon. Setiap beberapa serangan, bom memantul ke depan dan menimbulkan kerusakan begitu mendarat

Bayi Naga

Hutan

Menyemburkan bola api yang memberikan kerusakan area. Setiap serangan memberikan Kecepatan Pergerakan dan Serangan bonus pada rekan dalam jarak 2 Heksagon

Modifikasi Baru

Musim ini, 6 Modifikasi Pelatihan akan tersedia sebagai modifikasi tetap untuk Liga Perunggu, dan 2 modifikasi baru yang tidak asing akan hadir untuk pertama kali!

Latihan Fusi

Dapatkan 5 Orb Eliksir setelah fusi ke-1, ke-5, dan ke-10

Latihan Barter

Dapatkan 5 Orb Eliksir setiap kali kamu menjual peleton Bintang 2 (Maks: 3)

Latihan Atribut

Awal Pertempuran: Dapatkan 5/10/20 Orb Eliksir saat Atribut apa pun mencapai tingkat 2/3/4 untuk pertama kalinya

Latihan Peralatan

Dapatkan Orb berisi satu Peralatan acak

Latihan Bangunan

Dapatkan Orb berisi satu bangunan Bintang 2 acak

Latihan Petak

Setiap ronde, Petak Lompat muncul di lokasi acak di pihakmu.

Awal Pertempuran: Peleton di petak melompat ke lini belakang lawan

Fusi Mini

Toko hanya menawarkan 6 peleton. Peleton yang dikerahkan terkunci di tempat sampai digabungkan.

Sungai Royale

Peleton di petak sungai memulihkan +3% HP maks. setiap 1 detik

Kalahkan Putri Boneka untuk memperoleh +1 Eliksir, atau Raja Boneka untuk memperoleh +2 Eliksir, dan kalahkan semua peleton lawan!

Orb Tugas dan Peralatan Baru

Orb Tugas kini lebih pasti dan lebih konsisten!

Orb Tugas

Kamu bisa mendapatkan hadiah berikut dari setiap Orb Tugas.

Orb Tugas 1:

  • 3 Eliksir

  • Peralatan Acak: Perisai Dara, Ganjur Pangeran, Kail Nelayan, Kapak Valkyrie, Guci Penebang, Berkah Penyembuh Tempur, Pedang P.E.K.K.A, Jubah Ratu Pemanah

Orb Tugas 2:

  • 6 Eliksir

  • Peralatan Acak: Belati Asasin, Zirah Unit Berat, Busur Silang Penembak, Cincin Superstar, Jampi Pengendali, Sisik Naga, Tongkat Sihir, Teleskop Pelempar, Drum Tulang, Seruling Goblin, Lencana Penunggang, Ganjur Legendaris, Kapak Legendaris, Perisai Legendaris

    • Topeng Bos akan tersedia di Orb Tugas mulai Oktober, setelah kembalinya Atribut Bos ini.

Orb Tugas 3:

  • Ukuran Tim +1

  • x1 Peleton Bintang 3 (4 atau 5 Eliksir)

Peralatan Baru

Lima peralatan baru akan tersedia musim ini. Ini detail lebih lanjut:

Perisai Legendaris

Peleton yang memilikinya kebal terhadap kerusakan dan kontrol serta mampu menumbangkan penyerang

Ganjur Legendaris

Serangan pertama peleton yang memilikinya dapat menghantam target keluar Arena

Kapak Legendaris

Peleton yang memilikinya menarik lawan di sekitar target dan memberikan kerusakan area

Lencana Penunggang

Peleton yang memilikinya akan mendapatkan Atribut Penunggang

Topeng Bos

Peleton yang memilikinya akan mendapatkan Atribut Penunggang (tersedia mulai Oktober)

Perlu diingat! Peralatan tidak akan lagi ditetapkan otomatis di awal pertempuran. Dengan kata lain, kamu kini harus menetapkan secara manual peralatan untuk peleton selama fase pengerahan. Peralatan yang masih ada di bangku cadangan akan tetap berada di sana sepanjang ronde.

Perombakan Penguasa

Begawan Tapak Suci

Satu kali di setiap ronde, Tapak Suci menyerbu, lalu menumbangkan target dan lawan di sekitar sebelum akhirnya menghilang sepanjang ronde. Levelnya meningkat setelah menumbangkan 2/4/8 lawan.

Tugas Penguasa: Menumbangkan 2/4/8 peleton dalam satu game

Ingin tahu konten yang akan rilis November nanti? Kami akan mengumumkan perubahan bulanan ini akhir Oktober mendatang. Jangan lewatkan infonya!

Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu tentang konten dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Discord atau Reddit untuk membagikan opinimu tentang Clash Royale!

Sampai jumpa di Taktik Fusi!

Tim Clash Royale