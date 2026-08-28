Taktik Fusi Musim 11 menawarkan kesempatan menaikkan peringkat dengan cara baru! Mulai dari musim peringkat berdurasi 3 bulan sampai Super bulanan yang baru!

Berikut detail untuk musim ini:

Perpanjangan Jalan Pamor

Super Bulanan Baru

September (Super, Atribut, Modifikasi, dan Tumpukan Kartu)

Oktober (Super, Atribut, Modifikasi, dan Tumpukan Kartu)

Perombakan Peleton

Modifikasi Baru

Orb Tugas dan Peralatan Baru

Perombakan Begawan Tapak Suci

Jalan Pamor

Dengan penambahan satu musim baru berdurasi 3 bulan ke Taktik Fusi, durasi Jalan Pamor jadi lebih panjang! Liga Berlian kini dimulai pada 4.000 Pamor, bukan 3.000, diikuti Perak IV, Emas IV, dan Emas V.

Musim 11 akan berlangsung mulai 1 September hingga 1 Desember tanpa reset bulanan!

Makin besar Pamor, makin banyak langkah ... dan juga hadiah! Di musim ini, kamu bisa mengumpulkan Kartu untuk 4 Penguasa (tidak hanya untuk 2 Penguasa). Dalam perjalanan menuju puncak peringkat Jalan Pamor, kamu bisa mengumpulkan kartu Raja Royale, Loong Eliksir, Mesin Pertempuran, dan Bupati Belati.