Taktik Fusi: Musim 11
Taktik Fusi Musim 11 menawarkan kesempatan menaikkan peringkat dengan cara baru! Mulai dari musim peringkat berdurasi 3 bulan sampai Super bulanan yang baru!
Berikut detail untuk musim ini:
Perpanjangan Jalan Pamor
Super Bulanan Baru
September (Super, Atribut, Modifikasi, dan Tumpukan Kartu)
Oktober (Super, Atribut, Modifikasi, dan Tumpukan Kartu)
Perombakan Peleton
Modifikasi Baru
Orb Tugas dan Peralatan Baru
Perombakan Begawan Tapak Suci
Jalan Pamor
Dengan penambahan satu musim baru berdurasi 3 bulan ke Taktik Fusi, durasi Jalan Pamor jadi lebih panjang! Liga Berlian kini dimulai pada 4.000 Pamor, bukan 3.000, diikuti Perak IV, Emas IV, dan Emas V.
Musim 11 akan berlangsung mulai 1 September hingga 1 Desember tanpa reset bulanan!
Makin besar Pamor, makin banyak langkah ... dan juga hadiah! Di musim ini, kamu bisa mengumpulkan Kartu untuk 4 Penguasa (tidak hanya untuk 2 Penguasa). Dalam perjalanan menuju puncak peringkat Jalan Pamor, kamu bisa mengumpulkan kartu Raja Royale, Loong Eliksir, Mesin Pertempuran, dan Bupati Belati.
Selain itu, dapatkan Emote Loong Eliksir eksklusif saat kamu mencapai gerbang Liga Berlian!
Super Bulanan Baru
Di musim ini, kami menghadirkan 3 peleton baru dan 1 Atribut baru: Penunggang! Sebanyak 10 Peleton ditarik untuk mendukung strategi baru dan 17 peleton sedang dalam perombakan (termasuk peleton Bos yang akan kembali hadir pada bulan Oktober)!
Ada juga fusi peleton jenis baru: Super!
Super adalah versi peleton yang diperkuat bernilai 5 Eliksir dengan 2 kemampuan berbeda, masing-masing terbuka setelah kamu memenuhi syarat. Keempat peleton ini ditetapkan secara acak ke setiap pemain di awal pertempuran dan dapat ditukar untuk memperoleh Eliksir.
September: Super, Atribut, Modifikasi, dan Tumpukan Kartu
Peleton Super Penunggang akan ditingkatkan saat mencapai 4 Bintang.
Pangeran Hitam (Baru)
Penunggang
Perisai akan menghalau semua kerusakan sampai hancur
Awal Pertempuran: Menyerbu lawan terdekat dengan melipatgandakan kerusakan dan memberikan efek kejut pada lawan di sekitar
Bintang 4: Kebal terhadap kontrol dan memantulkan kerusakan saat menggunakan perisai
Penunggang Babi (Baru)
Penunggang
Awal Pertempuran: Melompat ke depan, memanggil gempa bumi yang memberikan kerusakan pada lawan serta memperlambat Serangan dan Kecepatan Pergerakan lawan
Bintang 4: Gempa bumi berlangsung sepanjang ronde
Penunggang Domba (Baru)
Penunggang
Serangan memperlambat Kecepatan Pergerakan target
Awal Pertempuran: Menyerbu melintasi Arena, memberikan kerusakan dan menumbangkan lawan yang dilaluinya
Bintang 4: Jerat membuat target terperangkap sehingga tidak bisa menyerang dan bergerak
Pangeran (Dirombak)
Penunggang
Awal Pertempuran: Menyerbu lawan terdekat, memberikan kerusakan bonus dan menumbangkannya
Bintang 4: Serbuan menghantam target keluar Arena
Atribut Baru!
Penunggang
Petak yang disentuh para Penunggang akan terbangun, memberikan Kecepatan Pergerakan dan Serangan bonus pada rekan di atasnya
Modifikasi September
|Liga
|Modifikasi
|Perunggu I
|Latihan Fusi
|Latihan Atribut
|Perunggu II
|Latihan Barter
|Latihan Peralatan
|Perunggu III
|Latihan Petak
|Latihan Bangunan
|Perak I
|Bangku Pandora
|Bangku Ajaib
|Perak II
|Petak Lompat
|Promo Perdana
|Perak III
|Ambil Alih
|Aduh!
|Perak IV
|Manekin Spesial
|Diskon Hoki
|Emas I
|Sungai Royale
|Fusi Mini
|Emas II
|Petak Lubang Cacing
|Petak Terkutuk
|Emas III
|Petak Penghilang
|Hadiah Atribut
|Emas IV
|Pesta Orb
|Battle Royale
|Emas V
|Harta Goblin
|Bintang Empat
|Berlian
|Kosongkan Pikiran
|Promosi
Peleton Super akan disorot yang ditetapkan di awal pertempuran.
Oktober: Super, Atribut, Modifikasi, dan Tumpukan Kartu
Peleton Super Bos ditingkatkan ke Tahap 2 saat HP miliknya berkurang di bawah 50%.
Kesatria Mega (Dirombak)
Bos
Tahap 1: Melompati lawan setiap beberapa detik, menyebabkan kerusakan area, dan memberikan efek kejut pada lawan selama 2 detik
Tahap 2: Setiap serangan menumbangkan dan memberikan efek kejut pada target
P.E.K.K.A (Dirombak)
Bos
Tahap 1: Setiap beberapa serangan, ayunannya melumpuhkan semua lawan dalam jangkauan
Tahap 2: Mencuri HP lawan dan mendapat Kecepatan Pergerakan
P.E.K.K.A Mini (Dirombak)
Bos
Tahap 1: Memasak panekuk untuk meningkatkan level rekan acak setiap beberapa serangan
Tahap 2: Menyerang peleton yang memiliki kemampuan tertentu akan mencuri energi itu dari bilah energi peleton dan meningkatkan energinya
Petapa (Dirombak)
Bos
Tahap 1: Menumbangkan lawan setiap kali melakukan serangan ke-3
Tahap 2: Setiap beberapa serangan, menciptakan perisai yang memantulkan kerusakan dan menyembuhkannya
Atribut yang Kembali (Dirombak)
Bos
Mendapatkan HP bonus
HP di bawah 50%: Berubah menjadi Tahap 2, menakuti lawan di sekitar selama 3 detik
Modifikasi Oktober
|Liga
|Modifikasi
|Perunggu I
|Latihan Fusi
|Latihan Atribut
|Perunggu II
|Latihan Barter
|Latihan Peralatan
|Perunggu III
|Latihan Petak
|Latihan Bangunan
|Perak I
|Bonus Fusi
|Dominasi
|Perak II
|Keunggulan Bintang
|Fusi Mini
|Perak III
|Pesta Orb
|Fantasi Bintang 3
|Perak IV
|Battle Royale
|Harta Goblin
|Emas I
|Sungai Royale
|Hadiah Atribut
|Emas II
|Petak Palung
|Naik Tingkat
|Emas III
|Bintang Empat
|Petak Lubang Cacing
|Emas IV
|Manekin Spesial
|Ambil Alih
|Emas V
|Promo Perdana
|Bangku Ajaib
|Berlian
|Petak Lompat
|Petak Terkutuk
Peleton Super akan disorot yang ditetapkan di awal pertempuran.
Perombakan Peleton
Orang Barbar
Klan
Setelah beberapa serangan, dia mendapatkan Kecepatan Pergerakan dan Serangan bonus hingga ronde berakhir
Pemanah
Klan
Setelah beberapa serangan, panahnya memberikan kerusakan bonus hingga ronde berakhir
Valkyrie
Klan
Setelah beberapa serangan, dia mulai berputar dan memberi kerusakan ke lawan di sekitar hingga ronde berakhir
Kesatria
Bangsawan
Setiap beberapa detik, mengejek semua lawan dalam jangkauan dan membuat mereka menyerangnya selama 2 detik
Musketeer
Bangsawan
Awal Pertempuran: Menembak lawan terjauh dalam Radius 6 Heksagon 3x yang memberikan kerusakan bonus dan efek kejut singkat pada target
Putri
Bangsawan
Menembakkan panah ke lawan terjauh sehingga menimbulkan kerusakan area
Setiap beberapa serangan, kerusakan area memperlambat Serangan dan Kecepatan Pergerakan lawan selama 3 detik
Raksasa Royal
Bangsawan
Setiap beberapa serangan, dia menumbangkan lawan di sekitar mundur 1 Heksagon
Goblin Tombak
Goblin
Melemparkan tombak dan dapat ditukar dengan Eliksir bonus yang jumlahnya bertambah seiring dengan kenaikan Level Fusi
Goblin Penyumpit
Goblin
Setelah beberapa serangan, setiap sumpit akan meracuni target dan memberikan kerusakan berdasarkan HP maks. target (dapat ditumpuk hingga 5x)
Kurungan Goblin
Goblin
Mengurung lawan terdekat, yang memberikan Kerusakan Seiring Waktu dan pengurangan HP. Ketika kurungan rusak, lawan dan Jagoan Goblin dilepaskan ke Arena.
Pengebom
Tulang
Melemparkan bom yang meledak dalam Radius 2 Heksagon. Setiap beberapa serangan, bom memantul ke depan dan menimbulkan kerusakan begitu mendarat
Bayi Naga
Hutan
Menyemburkan bola api yang memberikan kerusakan area. Setiap serangan memberikan Kecepatan Pergerakan dan Serangan bonus pada rekan dalam jarak 2 Heksagon
Modifikasi Baru
Musim ini, 6 Modifikasi Pelatihan akan tersedia sebagai modifikasi tetap untuk Liga Perunggu, dan 2 modifikasi baru yang tidak asing akan hadir untuk pertama kali!
Latihan Fusi
Dapatkan 5 Orb Eliksir setelah fusi ke-1, ke-5, dan ke-10
Latihan Barter
Dapatkan 5 Orb Eliksir setiap kali kamu menjual peleton Bintang 2 (Maks: 3)
Latihan Atribut
Awal Pertempuran: Dapatkan 5/10/20 Orb Eliksir saat Atribut apa pun mencapai tingkat 2/3/4 untuk pertama kalinya
Latihan Peralatan
Dapatkan Orb berisi satu Peralatan acak
Latihan Bangunan
Dapatkan Orb berisi satu bangunan Bintang 2 acak
Latihan Petak
Setiap ronde, Petak Lompat muncul di lokasi acak di pihakmu.
Awal Pertempuran: Peleton di petak melompat ke lini belakang lawan
Fusi Mini
Toko hanya menawarkan 6 peleton. Peleton yang dikerahkan terkunci di tempat sampai digabungkan.
Sungai Royale
Peleton di petak sungai memulihkan +3% HP maks. setiap 1 detik
Kalahkan Putri Boneka untuk memperoleh +1 Eliksir, atau Raja Boneka untuk memperoleh +2 Eliksir, dan kalahkan semua peleton lawan!
Orb Tugas dan Peralatan Baru
Orb Tugas kini lebih pasti dan lebih konsisten!
Orb Tugas
Kamu bisa mendapatkan hadiah berikut dari setiap Orb Tugas.
Orb Tugas 1:
3 Eliksir
Peralatan Acak: Perisai Dara, Ganjur Pangeran, Kail Nelayan, Kapak Valkyrie, Guci Penebang, Berkah Penyembuh Tempur, Pedang P.E.K.K.A, Jubah Ratu Pemanah
Orb Tugas 2:
6 Eliksir
Peralatan Acak: Belati Asasin, Zirah Unit Berat, Busur Silang Penembak, Cincin Superstar, Jampi Pengendali, Sisik Naga, Tongkat Sihir, Teleskop Pelempar, Drum Tulang, Seruling Goblin, Lencana Penunggang, Ganjur Legendaris, Kapak Legendaris, Perisai Legendaris
Topeng Bos akan tersedia di Orb Tugas mulai Oktober, setelah kembalinya Atribut Bos ini.
Orb Tugas 3:
Ukuran Tim +1
x1 Peleton Bintang 3 (4 atau 5 Eliksir)
Peralatan Baru
Lima peralatan baru akan tersedia musim ini. Ini detail lebih lanjut:
Perisai Legendaris
Peleton yang memilikinya kebal terhadap kerusakan dan kontrol serta mampu menumbangkan penyerang
Ganjur Legendaris
Serangan pertama peleton yang memilikinya dapat menghantam target keluar Arena
Kapak Legendaris
Peleton yang memilikinya menarik lawan di sekitar target dan memberikan kerusakan area
Lencana Penunggang
Peleton yang memilikinya akan mendapatkan Atribut Penunggang
Topeng Bos
Peleton yang memilikinya akan mendapatkan Atribut Penunggang (tersedia mulai Oktober)
Perlu diingat! Peralatan tidak akan lagi ditetapkan otomatis di awal pertempuran. Dengan kata lain, kamu kini harus menetapkan secara manual peralatan untuk peleton selama fase pengerahan. Peralatan yang masih ada di bangku cadangan akan tetap berada di sana sepanjang ronde.
Perombakan Penguasa
Begawan Tapak Suci
Satu kali di setiap ronde, Tapak Suci menyerbu, lalu menumbangkan target dan lawan di sekitar sebelum akhirnya menghilang sepanjang ronde. Levelnya meningkat setelah menumbangkan 2/4/8 lawan.
Tugas Penguasa: Menumbangkan 2/4/8 peleton dalam satu game
Ingin tahu konten yang akan rilis November nanti? Kami akan mengumumkan perubahan bulanan ini akhir Oktober mendatang. Jangan lewatkan infonya!
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Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale