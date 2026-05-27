Taktik Fusi Musim 9
Pembaruan besar segera hadir, begitu pula untuk Taktik Fusi! Dalam pembaruan ini, selain konten satu musim penuh, akan hadir juga banyak fitur baru, perubahan cara bermain, dan peningkatan.
Musim 9 akan berlangsung 26 Mei hingga 13 Juli. Jadi, bersiaplah!
Berikut detail pembaruan yang akan segera hadir:
Penguasa Baru: Ratu Kuburan
Tugas Penguasa
Peralatan Baru
Tumpukan Kartu (Termasuk Peleton Baru dan Dirombak!)
Modifikasi Baru
Penguasa Baru
Ratu Kuburan
Kemampuan: Kebangkitan Ratu
Seluruh Tentara Jerangkong sangat ingin mengabdi kepada Penguasa alam baka ini. Namun, dia hanya akan membangkitkan para prajurit yang paling setia.
Kalau menggunakan Penguasa ini, Batu Nisan akan muncul pada awal pertempuran. Nisan ini memanggil Jerangkong setiap beberapa detik. Setiap ronde, saat Batu Nisan hancur, Ratu Kuburan akan bangkit dari Nisan dan ikut bertempur.
Batu Nisan, layaknya bangunan lain, tidak bisa dipindahkan setelah ronde pertama. Kartu ini dihitung sebagai Atribut Tulang dan akan naik level setelah memunculkan 4, 8, dan 16 Jerangkong.
Penguasa yang Kembali
Begawan Tapak Suci kembali ke Jalan Pamor musim ini! Jika kamu belum membukanya, atau masih perlu kartu untuk mencapai kosmetik berkilau berikutnya di Jalan Hadiah Penguasa, inilah saat yang tepat untuk mendapatkannya!
Kosmetik Penguasa
Seiring perjalananmu di Jalan Pamor, kamu bisa mengumpulkan Kartu Penguasa untuk meraih progres di Jalan Hadiah Naik Level sekaligus membuka konfeti dan kostum gratis untuk Penguasa. Kamu bisa mendapatkan kosmetik Ratu Kuburan berikut musim ini:
Ratu Amarah
Ratu Hitam Putih
Lolongan Jerangkong (konfeti)
Ratu Mumi dan Pahlawan Hieroglif akan tersedia di Toko Kosmetik Penguasa. Perlu diingat bahwa ketika kamu membeli Kostum untuk Penguasa yang belum dimiliki, Penguasa itu akan otomatis terbuka dan bisa langsung digunakan di Koleksimu!
Tugas Penguasa
Tugas Penguasa adalah fitur terbaru yang akan hadir musim ini! Anggap saja sebagai misi dalam pertempuran (terbagi dalam beberapa ambang) yang bisa kamu capai untuk meraih hadiah. Setiap Penguasa memiliki Tugas unik dengan beragam misi, dan semuanya berhadiah Orb Tugas.
Orb Tugas bisa berisi peleton, Eliksir, dan peralatan tertentu, dengan hadiah sesuai skala capaian yang berhasil kamu raih.
Berikut adalah item yang bisa kamu dapatkan dari setiap jenis Orb Tugas:
Orb Tugas 1:
1 Peleton Bintang 1 (Raksasa, Raksasa Royal, Kurungan Goblin, Bayi Naga, Naga Jerangkong)
5 Eliksir
Peralatan: Perisai Dara, Ganjur Pangeran, Kail Nelayan, Kapak Valkyrie
Orb Tugas 2:
1 Peleton Bintang 2 (P.E.K.K.A, P.E.K.K.A Mini, Petapa, Kesatria Mega)
10 Eliksir
Peralatan: Belati Asasin, Zirah Unit Berat, Busur Silang Penembak, Cincin Superstar
Orb Tugas 3:
1 Peleton Bintang 3 (P.E.K.K.A, P.E.K.K.A Mini, Petapa, Kesatria Mega)
20 Eliksir
Peralatan: Trompet Klan, Seruling Hutan, Seruling Goblin, Trompet Bangsawan, Drum Tulang
Semua Tugas Penguasa
Raja Royale: Kalah 2/3/4 ronde dalam satu game
Maharani Roh: Fusi 3/15/50 peleton dalam satu game
Ratu Goblin: Dapatkan 3/10/25 Goblin dari Atribut Goblin atau kemampuan pasif Ratu Goblin
Loong Eliksir: Menang 2/3/5 ronde beruntun
Mesin Pertempuran: Bangunan menghancurkan 2/8/20 peleton dalam satu game
Begawan Tapak Suci: Tumbangkan 2/6/18 peleton dalam satu game
Bupati Belati: Menang 1/2/4 ronde dalam kurang dari 8 detik
Wali Besar: Perisai melindungi 3/10/25 peleton dalam satu game
Ratu Kuburan: Batu Nisan memanggil 10/25/80 peleton dalam satu game
Peralatan Baru
Seperti yang bisa kamu lihat di atas, peralatan baru akan ditambahkan musim ini! Yuk, lihat keunggulannya:
Belati Asasin
Awal Pertempuran: Peleton yang memilikinya akan melompat ke garis belakang lawan. Saat menumbangkan lawan, dia akan mendapatkan bonus Kecepatan Serangan.
Zirah Unit Berat
Awal Pertempuran: Peleton yang memilikinya akan memperoleh perisai kekebalan kontrol untuk diri sendiri dan peleton di belakangnya.
Busur Silang Penembak
Awal Pertempuran: Peleton yang memilikinya akan mendapatkan bonus Kecepatan Serangan setelah tiap serangan (bisa ditumpuk hingga 20x).
Cincin Superstar
Awal Pertempuran: Peleton yang memilikinya akan mendapatkan bilah kemampuan penuh serta peluang 50% untuk mengerahkan ulang kemampuannya (bisa ditumpuk hingga 4x).
Trompet Klan
Peleton yang memilikinya akan mendapatkan Atribut Klan.
Seruling Hutan
Peleton yang memilikinya akan mendapatkan Atribut Hutan.
Seruling Goblin
Peleton yang memilikinya akan mendapatkan Atribut Goblin.
Trompet Bangsawan
Peleton yang memilikinya akan mendapatkan Atribut Bangsawan.
Drum Tulang
Peleton yang memilikinya akan mendapatkan Atribut Tulang.
Tumpukan Kartu
Untuk musim ini, peleton yang sudah tidak asing lagi akan memulai debut di Taktik Fusi, sementara yang lain hadir kembali. Bahkan ada juga yang hadir dengan sentuhan baru, sehingga akan ada total 34 Kartu.
Peleton Baru
Bos Bandit
Bos
Melesat ke arah target saat berjarak 3 atau 4 Heksagon dan memberikan kerusakan ganda. Mundur 3 petak setiap beberapa serangan.
Penembak Mercon
Hutan
Menembakkan proyektil yang meledak saat mengenai target dan memberi kerusakan di belakang target dalam pola kerucut. Setiap beberapa serangan, dia akan terdorong mundur 1 Heksagon akibat rekoil.
Kurungan Goblin
Goblin
Ketika Kurungan Goblin hancur, Jagoan Goblin akan lepas ke Arena.
Pemanah Sihir
Hutan
Setelah beberapa serangan, dia akan menembakkan panah sihir yang memantul ke target terdekat dalam 2 Heksagon.
Peleton yang Kembali dan Dirombak
Pengebom
Tulang
Melempar bom pada lawan terdekat dan memberi kerusakan dalam Radius 2 Heksagon.
Kesatria Mega
Bos
Melompat dan menyerang kawanan lawan terbesar setiap beberapa detik sambil memberi Kerusakan dan efek kejut dalam Radius Heksagon selama 2d.
P.E.K.K.A Mini 🔄
Bos
Memasak panekuk untuk meningkatkan level rekan acak setelah beberapa serangan.
Naga Jerangkong 🔄
Tulang
Memberikan kerusakan dalam Radius 2 Heksagon. Awal Pertempuran: Menyerap 10/20/40/80% HP dan kerusakan yang diterima rekan di sekitar.
Raja Jerangkong 🔄
Tulang
Menyerang lawan dalam radius kerucut dan memanggil Jerangkong jika target tumbang dalam 2 detik setelah terkena serangan.
Goblin Tombak
Goblin
Tombaknya yang tajam melesat membelah angin. Tanpa zirah, bukan masalah!
Peleton dan Atribut Musim 9
Seperti yang sudah disebutkan di bagian Peleton, deretan kartu musim ini sudah lengkap dengan total 34 Peleton. Selain perombakan daftar Peleton, ada juga beberapa perubahan lain.
Salah satunya, hanya 25 Peleton yang akan tersedia dalam deretan utama selama pertempuran, sedangkan 9 lainnya akan tersedia secara eksklusif melalui Orb Tugas. Dengan begitu, akan ada warna baru di setiap pertempuran. Peleton Orb Tugas disoroti pada gambar di atas.
Selain itu, pada musim ini, semua peleton memiliki satu atribut saja, tidak ada yang lain.
Atribut Baru
Hutan
Setiap beberapa detik, unit Hutan dengan persentase HP terendah akan menerima bonus Kecepatan Serangan dan menjadi tak terlihat selama 2,5 detik.
Bos
Khusus Orb: Bos mendapatkan bonus kerusakan dan HP.
Atribut yang Dirombak
Klan
Klan mendapatkan bonus HP dan yang paling kuat akan mendapatkan bonus kecepatan serangan.
Bangsawan
Bangsawan mendapatkan bonus dan menerima kerusakan lebih sedikit.
Goblin
Memberikan Orb berisi Goblin acak dengan Atribut yang sudah aktif sepenuhnya, memberikan beberapa Goblin setiap ronde!
Tulang
Setiap ada rekan yang tumbang, HP dan kerusakan Tulang akan meningkat hingga permainan berakhir.
Modifikasi Musim 9
Modifikasi Baru
Yang Terakhir (Perunggu II)
Awal Pertempuran: Petak yang diselimuti racun akan bertambah secara bertahap dan memberikan kerusakan seiring waktu kepada peleton yang menginjaknya.
Pesta Orb (Perunggu III)
Mulai dengan 1 Orb. Setiap kali ada pemain yang tereliminasi, semua pemain akan mendapatkan 1 Orb.
Petak Palung (Perunggu III)
Awal Pertempuran: Peleton yang melangkah ke petak ini langsung tumbang dan petak akan hilang.
Petak Terkutuk (Perak I)
Awal Pertempuran: Peleton di petak ini kehilangan HP seiring waktu. Saat tumbang, mereka meledak dan memberikan kerusakan area berdasarkan HP maks.
Petak Ranjau (Perak I)
Awal Pertempuran: Setelah 5 detik, Petak Ranjau akan meledak dan memberikan kerusakan area pada peleton di sekitar.
Harta Goblin (Perak II)
Awal Pertempuran: Harta Goblin muncul di kedua sisi. Hancurkan lawan untuk memperoleh Orb!
Petak Lubang Cacing (Perak II)
Awal Pertempuran: Peleton di petak ini berteleportasi ke Petak Lubang Cacing milik lawan.
Satu Nyawa untuk Hidup (Perak III)
Dapatkan +2 Eliksir per ronde. HP Peleton akan diakumulasi ke ronde berikutnya dan akan lenyap setelah tumbang.
Petak Penghilang (Perak III)
Awal Pertempuran: Peleton di petak ini jadi tidak terlihat selama 5 detik.
Hidup Sang Raja (Emas I)
Lindungi Raja Boneka! Jika Raja Boneka gugur, kamu gugur di ronde ini.
Keseimbangan (Emas II)
Semua peleton berbiaya 3 Eliksir.
Battle Royale (Emas III)
Fase Pengerahan: Petak beracun akan bertambah dari ronde ke ronde, memberikan kerusakan seiring waktu pada peleton yang menginjaknya.