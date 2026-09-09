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Blog – Clash Royale
9 Sep 2026

Taktik Fusi: Perubahan Keseimbangan Musim 11

Pembaruan Keseimbangan – 8 September

PENGUASA

Wali Besar

Target Tugas: 3/10/20 → 2/8/16 (-33%/-20%/-20%) ▲

Target tugas Wali Besar terlalu berat dan sulit untuk dicapai. Perubahan ini diharapkan akan menjadikannya sebagai opsi yang lebih mampu bersaing.

Raja Royale

Target Tugas: 2/3/4 → 1/2/4 (-50%/-33%/0%) ▲

Performa Raja Royale buruk akibat keterlambatan penyerahan imbalan tugasnya yang terlalu lama. Kini dia seharusnya lebih cepat stabil setelah mengalami kekalahan beruntun.

Maharani Roh

Target Tugas: 3/20/60 → 3/25/60 (0%/25%/0%) ▼

Maharani Roh masih mendominasi liga teratas. Perubahan ini diharapkan membantu Penguasa lain mengimbangi kekuatannya.

PELETON

Pemanah, Orang Barbar, Goblin Penyumpit, dan Valkyrie

Persyaratan Serangan: 8/7/6/5 → 6/5/4/3 (-25%/-29%/-33%/-40%) ▲

Persyaratan jumlah serangan untuk empat peleton ini terlalu lama untuk dipenuhi. Kini lonjakan kekuatan diharapkan aktif secara lebih konsisten pada setiap ronde.

Bayi Naga

Kekuatan Serangan Rekan dan Kecepatan Pergerakan: 10%/20%/30%/60% → 6%/12%/25%/50%

(-40%/-40%/-17%/-17%) ▼

Nilai yang dihasilkan kekuatan pergerakan Bayi Naga terlalu banyak, terutama di Level Fusi rendah. Kini dia diharapkan bisa mendukung tim tanpa menjadi pilihan otomatis.

Pangeran Hitam Super

Nyawa: 1.300 → 1.100 (-15%) ▼

Pangeran Hitam Super tidak cukup rapuh untuk nilai yang dia berikan. Dia kini diharapkan lebih mudah dijatuhkan saat jadi sasaran utama.

Penunggang Babi Super

Nyawa: 1.300 → 1.040 (-20%) ▼

Kerusakan Gempa Bumi: 50/90/162/292 → 50/60/72/86 (0%/-33%/-56%/-70%)

Gempa bumi yang dihasilkan Penunggang Babi Super terlalu kuat di Level Fusi tinggi dan dia bertahan terlalu lama setelah melompat. Kini dia diharapkan menjadi pembuka yang kuat tanpa mendominasi jalannya ronde.

ATRIBUT

Klan

HP Bonus (2/4/6 Klan): 30%/50%/100% → 15%/30%/60% (-50%/-40%/-40%) ▼

Performa Atribut Klan terlalu kuat berkat lonjakan Kecepatan Serangan dan penyembuhannya. Klan kini diharapkan menjadi Atribut yang berkelanjutan alih-alih sebatas pembuat kerusakan.

Tulang

Kenaikan HP dan Kerusakan (6 Tulang): 6% → 4% (-33%) ▼

Tulang terlalu kuat saat kamu punya enam peleton Tulang aktif. Tim Tulang diharapkan menjadi tim yang kuat, bukan yang dianggap mustahil dikalahkan.

Penunggang

Kecepatan Serangan dan Pergerakan di Petak Kebangkitan (1/2/3/4 Penunggang): 30%/60%/120%/400% → 15%/30%/100%/400% (-50%/-50%/-17%/0%) ▼

Atribut Penunggang memberikan imbalan yang terlalu besar pada hitungan rendah. Kekuatan yang diberikan oleh petak disesuaikan untuk mengurangi lonjakan kekuatan di awal.

Sampai jumpa di Taktik Fusi!

Tim Clash Royale