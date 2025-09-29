Taktik Fusi: Perubahan Keseimbangan Oktober
PENGUATAN ⬆️
Raja Royale
Nyawa: 10 → 12 (+20%)
Sebagai Penguasa awal, Raja Royale dirancang untuk mudah digunakan. Seiring dengan perkembangan permainan, Raja Royale jadi kalah populer dibandingkan Maharani Roh. Oleh karena itu, kami memberinya 2 HP untuk membantunya merebut kembali wibawanya. Sang Raja harus menunjukkan kenapa dia pantas berkuasa!
Goblin Penyumpit
Jangkauan Serangan: 4 → 5 (+25%)
Dengan penambahan banyak Peleton Jarak Jauh, Goblin Penyumpit jadi kesulitan menemukan tempatnya dalam game. Untuk menjadikan Goblin Penyumpit lebih menarik dalam strategi permainan, kami meningkatkan jangkauannya.
Jerangkong Raksasa
Kerusakan Bom: 200/400/800/1.600 → 300/600/1.200/2.400 (+50%)
Di musim ini, Peleton tank jarak dekat kini jadi lebih kuat melalui Atribut. Ini membuat kerusakan dari bom terasa relatif lemah. Oleh karena itu, kami meningkatkan kerusakan bom agar Jerangkong Raksasa lebih meledak lagi.
PENYESUAIAN 🔄
Pangeran
Kerusakan: 110 → 150 (+36%)
Kecepatan Serangan: 0,8 → 0,7 (-12,5%)
Pangeran tidak banyak memberikan dampak dari serbuan awalnya. Kami ingin melihatnya memberikan lebih banyak kontribusi di tiap kemenangan. Untuk membuatnya tetap bertahan dan dapat memberikan lebih banyak kerusakan, ini akan bergantung pada kemampuan pemain.
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale