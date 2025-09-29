Pangeran tidak banyak memberikan dampak dari serbuan awalnya. Kami ingin melihatnya memberikan lebih banyak kontribusi di tiap kemenangan. Untuk membuatnya tetap bertahan dan dapat memberikan lebih banyak kerusakan, ini akan bergantung pada kemampuan pemain.

Sampai jumpa di Taktik Fusi!

Tim Clash Royale