Ada banyak hal baru yang sedang digoreng di Taktik Fusi! Dengan gembira, kami ingin membagikan apa saja yang akan hadir di beberapa musim berikutnya!

Reset Pamor

Reset Pamor (Trofi Taktik Fusi) paling pertama akan segera hadir dan membuka jalan untuk musim baru di Taktik Fusi! Dengan kata lain, akan ada musim baru dengan siklus hadiah dan strategi baru!

Jangan khawatir, kamu masih punya waktu untuk terus mendaki tangga dan meraih sejumlah kemenangan terakhir sebelum reset dimulai. Di masa mendatang, musim Taktik Fusi akan berlangsung selama satu bulan dan dimulai satu minggu sebelum musim Clash Royale dimulai. Tanggal pastinya akan kami bagikan di kemudian hari!

Penguasa

Raja Royale tidak akan ke mana-mana! Dia masih akan memimpin dan Kartunya masih bisa dikoleksi di Jalan Pamor. Sayangnya, Maharani Roh harus pergi dulu di musim baru ini untuk memberi tempat bagi wajah baru. Jangan khawatir! Jika kamu sudah membuka Maharani Roh, kamu masih bisa menggunakannya. Jika kamu belum membukanya, kini saatnya untuk terus melaju di Jalan Pamor sebelum musim berikutnya dimulai! Meski Kartu Maharani Roh tidak akan tersedia lagi sebagai hadiah, dia mungkin akan kembali di musim mendatang. Kamu juga masih bisa membukanya dengan cara lain seperti dengan membeli penawaran kosmetik spesial di Toko.

Untuk beberapa musim mendatang, akan ada dua Penguasa baru. Kami masih akan merahasiakan identitas mereka untuk saat ini. Ingin sedikit bocoran? Satu adalah Penguasa yang benar-benar baru, sedangkan yang satunya adalah wajah lama dengan tampilan baru yang sangar!

Ada Lagi?

Reset Pamor dan Penguasa baru cuma menu pembuka! Masih ada Kartu, Modifikasi, Atribut ... dan Kostum baru! Selain itu juga ada strategi segar, gaya baru, dan berbagai kejutan yang menanti di Arena.

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale