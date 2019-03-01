È il nostro terzo compleanno! Vinci provocazioni!
UNISCI ALLA FESTA!
Sono stati tre anni FANTASTICI per Clash Royale e abbiamo alcuni eventi super interessanti che avranno luogo durante il fine settimana del nostro compleanno!
Guarda i tornei DAL VIVO e vinci una PROVOVAZIONE ESCLUSIVA!
Lungo il corso del fine settimana, alcuni dei nostri YouTuber preferiti ospiteranno tornei DAL VIVO sui loro canali!
Gioca questi tornei per vincere una provocazione ESCLUSIVA, la quale può essere ottenuta quest'anno giocando questi tornei! Per i primi 50 classificati di ogni singolo torneo sono previste anche 100 gemme. Gli YouTuber, inoltre, doneranno provocazioni agli spettatori della diretta. Quindi assicurati di partecipare attivamente alla visione e fai sentire la tua voce!
PROGRAMMA DELLE DIRETTE!
Sabato 2 marzo
16.00 - 19.00 Grax
Domenica 3 marzo
14.00 - 18.00 Ferre
Tutte le provocazioni e i premi in palio saranno consegnati entro 7 giorni!
Nuova sfida!
Stiamo festeggiando il nostro terzo compleanno proprio in questo momento anche nella sezione sfide!
Gioca i vari deck che appartengono alle diverse generazioni Royale, da Royale rétro a Royale moderno!
Grazie per festeggiare con noi questi magnifici 3 ANNI!
<3
Il team di Clash Royale!