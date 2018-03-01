1 mar 2018
Blog – Clash Royale
Clash Royale compie 2 anni!
Domani, venerdì 2 marzo, Clash Royale compie 2 anni! Festeggeremo con una speciale sfida d'anniversario, nella quale dovrete usare sia carte vecchie che carte nuove... e ovviamente ci saranno dei regali di compleanno!
La sfida d'anniversario sarà attiva dal 2 al 5 marzo!
Fase 1
: Royale retro: gioca solo con le carte presenti
al lancio originale del gioco
!
Fase 2
: Royale moderno: gioca solo con le carte rilasciate
dopo il lancio del gioco
!
Visita il negozio questo weekend per riscattare il tuo potenziamento oro vittoria gratuito e un altro paio di regali da scartare!