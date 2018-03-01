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1 mar 2018
Blog – Clash Royale

Clash Royale compie 2 anni!

Domani, venerdì 2 marzo, Clash Royale compie 2 anni! Festeggeremo con una speciale sfida d'anniversario, nella quale dovrete usare sia carte vecchie che carte nuove... e ovviamente ci saranno dei regali di compleanno!

La sfida d'anniversario sarà attiva dal 2 al 5 marzo!

  • Fase 1

    : Royale retro: gioca solo con le carte presenti 

    al lancio originale del gioco

    !

  • Fase 2

    : Royale moderno: gioca solo con le carte rilasciate 

    dopo il lancio del gioco

    !

Visita il negozio questo weekend per riscattare il tuo potenziamento oro vittoria gratuito e un altro paio di regali da scartare!

GRAZIE a TUTTI per aver giocato a Clash Royale in questi 2 anni! È stato un viaggio incredibile, ma il meglio deve ancora arrivare! Continua a farci sapere quello che tu vorresti vedere nel gioco attraverso i nostri social, su reddit o su Discord!

Ci vediamo nell'arena! 
Il team di Clash Royale