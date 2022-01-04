L'anno di Royale
Ciao!
Il 2021 è finito ed è stato un anno davvero magnifico per Clash Royale!
Le idee e i suggerimenti della community ci hanno permesso di sviluppare aggiornamenti che hanno spinto il gioco nella direzione giusta per renderlo ancora migliore!
Ecco alcune delle cose realizzate quest'anno.
Abbiamo esteso il cammino dei trofei.
Abbiamo aggiunto un nuovo livello massimo.
Abbiamo ridotto il costo necessario per migliorare le carte.
Abbiamo aggiunto tanto oro in più tra le ricompense del gioco.
Abbiamo reso i punti stella accessibili a tutti.
Abbiamo aggiunto tante nuove tipologie di bauli.
Abbiamo modificato il funzionamento delle sfide.
Abbiamo introdotto gli artefatti, che hanno facilitato l'avanzamento nel gioco.
Abbiamo aggiunto una nuova rarità di carta, i campioni.
Per non parlare della vagonata dei miglioramenti alla giocabilità che abbiamo effettuato!
Abbiamo notato che queste novità hanno attirato tanti nuovi giocatori e hanno spinto quelli che avevano smesso di giocare a riprendere i loro progressi, e questo ci fa davvero piacere!
Il 2021 ci ha anche regalato delle Finali della Clash Royale League davvero avvincenti, che si sono concluse con il trionfo di Mugi!
Il team non vede l'ora di fare ancora meglio nell'anno nuovo!
Dopo aver rivisto tutto quello che è successo nel 2021, ci riteniamo soddisfatti della direzione che ha preso il gioco.
Adesso ci stiamo dando da fare per raccogliere i suggerimenti della community e pensare al futuro di Clash Royale, e non vediamo l'ora di scoprire come i giocatori reagiranno ad alcune delle idee che abbiamo in serbo per loro!
Sappiamo bene che ci sono alcuni problemi da risolvere, come quelli legati alla fuorilegge e al pescatore, ma nonostante ci stia volendo un po' più tempo del previsto per correggerli, a causa di alcuni problemi tecnici, ce la stiamo mettendo tutta per trovare una soluzione in tempi brevi.
Perciò, sappi che implementeremo la soluzione in gioco non appena possibile!
Il 2022 è appena iniziato e non vediamo l'ora di lavorare su alcune delle funzionalità che abbiamo in cantiere.
Non possiamo fornire troppi dettagli, perché non vogliamo rischiare di fare grandi promesse senza poi riuscire a mantenerle, qualora le idee non funzionino bene come speriamo, ma ecco una panoramica generale di quello che abbiamo in serbo per il 2022.
Principalmente, puntiamo a:
introdurre nuovi modi per avanzare in gioco e ad aggiungere ulteriori ricompense da ottenere;
darti più possibilità di personalizzare l'esperienza di gioco;
migliorare le funzionalità esistenti.
Sono questi i nostri obiettivi principali per l'anno, ma abbiamo in mente anche altre modifiche, compresi dei miglioramenti alla giocabilità richiesti dalla community.
Il prossimo aggiornamento dovrebbe arrivare ad aprile 2022, ma prima abbiamo qualcos'altro per te...
LE MODIFICHE DI BILANCIAMENTO
Dopo aver letto i commenti della community, siamo d'accordo sul fatto che un'attesa di tre mesi per le modifiche di bilanciamento sia eccessiva, perciò abbiamo deciso di effettuarle ogni due mesi.
Grazie a questo cambiamento, potremo raccogliere dati sufficienti per prendere le nostre decisioni e il team potrà lavorare serenamente su altre funzionalità.
L'obiettivo è quello di introdurre modifiche di bilanciamento a febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre 2022.
Grazie a chi ci ha inviato pareri sul tema in questione.