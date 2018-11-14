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14 nov 2018
Blog – Clash Royale

Vi presentiamo Brawl Stars!

Frenetiche battaglie multiplayer dai creatori di Clash of Clans, Clash Royale e Boom Beach!

Combatti in solitaria o assieme ai tuoi amici in svariate modalità di gioco in meno di tre minuti.

Unisciti a una cricca per scegliere con i tuoi amici il piano di battaglia migliore.

Sblocca e migliora una miriade di brawler fortissimi, dotati di abilità speciali devastanti.

Colleziona skin uniche ed elimina i nemici con stile.

Effettua ora la pre-registrazione e potrai ottenere come ricompensa l'esclusiva skin "SHELLY STELLARE" al lancio di BRAWL STARS!

Pre-registrati qui!

Brawl Stars non sarà disponibile al lancio in Iran o nella Cina continentale. Visita il sito per ulteriori dettagli.