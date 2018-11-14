14 nov 2018
Blog – Clash Royale
Vi presentiamo Brawl Stars!
Frenetiche battaglie multiplayer dai creatori di Clash of Clans, Clash Royale e Boom Beach!
Combatti in solitaria o assieme ai tuoi amici in svariate modalità di gioco in meno di tre minuti.
Unisciti a una cricca per scegliere con i tuoi amici il piano di battaglia migliore.
Sblocca e migliora una miriade di brawler fortissimi, dotati di abilità speciali devastanti.
Colleziona skin uniche ed elimina i nemici con stile.
Effettua ora la pre-registrazione e potrai ottenere come ricompensa l'esclusiva skin "SHELLY STELLARE" al lancio di BRAWL STARS!
Brawl Stars non sarà disponibile al lancio in Iran o nella Cina continentale. Visita il sito per ulteriori dettagli.