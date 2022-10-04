Costo in elisir ridotto a 6 (da 7) 👇.

Velocità di generazione aumentata a 15 s (da 11) 👇.

Unità generate aumentate a 3 (da 2) ☝️ .

Durata effetti ridotta a 30 s (da 40) 👇.

Un barbaro generato alla distruzione (invece di 2) .

8 barbari generati in totale (invece di 10) 👇.

L'accogliente capanna dei barbari è la carta peggiore del gioco da un sacco di tempo (per rendere l'idea, siamo ai livelli dell'incantesimo Guarigione).

Secondo noi, una strategia basata sui "generatori" (cioè, sulla capanna dei barbari, la capanna goblin, la fornace e la lapide) rende le partite più difensive e noiose, ma, allo stesso tempo, non vogliamo trascurare completamente questa carta (e non abbiamo assolutamente intenzione di sostituirla con uno spirito barbarico).



Queste modifiche dovrebbero incoraggiare un approccio più offensivo con la capanna nel mazzo, visto che ora non ha più capacità difensive e ha maggior potenziale se resta ignorata.