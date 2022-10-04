Modifiche di bilanciamento di ottobre 2022
Queste modifiche sono già ATTIVE!
ELENCO DELLE CARTE
Gang di goblin ☝️
Golem di elisir ☝️
Cannone 👇
Cannone a rotelle 👇
Maiali Royale 👇
Minatore colossale 👇
Mortaio 👇
Capanna dei barbari 🔄
Continua a leggere per scoprire come sono cambiate queste carte e perché!
GANG DI GOBLIN
Goblin lancieri aumentati a 3 (da 2) ☝️.
La gang più verde dell'arena si trova tra le carte meno usate da un bel po' di tempo, quindi, per riportarla agli antichi fasti, abbiamo deciso di richiamare il terzo goblin lanciere, che aveva lasciato il gruppo ben cinque anni fa.
GOLEM DI ELISIR
Velocità dei colpi di ogni sua forma
aumentata del 15% ☝️.
Nonostante siamo contenti delle sue modifiche recenti, riteniamo che la redistribuzione dell'elisir lasciato in seguito alla sua eliminazione l'abbia indebolito un po'. Perciò, aumentandone la velocità dei colpi in tutte e tre le sue forme (golem di elisir, golemita di elisir e ammasso di elisir), la truppa dovrebbe essere più minacciosa quando attacca una torre.
CANNONE
Punti ferita ridotti dell'8% 👇.
CANNONE A ROTELLE
Punti ferita della forma senza ruote ridotti dell'8% 👇.
Il cannone è uno degli edifici più usati, grazie a un costo in elisir modico e a una buona durabilità. Per tale motivo, lo abbiamo reso un po' più fragile riducendone i punti ferita, così da dare più chance alle altre opzioni difensive.
Questo cambio varrà anche per la forma senza ruote del cannone a rotelle.
MAIALI ROYALE
Velocità del primo colpo ridotta del 60% 👇.
Chi ha svegliato il maial che dorme? Questi porcellini sono una vera forza della natura nelle strategie più gettonate e, il più delle volte, serve una difesa perfetta per tenere le torri al sicuro. Ritardando il loro primo colpo, le truppe difensive e le torri avranno un margine di tempo leggermente superiore per sbarazzarsene.
MINATORE COLOSSALE
Punti ferita ridotti dell'8% 👇.
Il minatore colossale si è ritagliato uno spazio importante nell'arena, però è diventato un po' troppo... colossale. Gli abbiamo accorciato a tradimento i baffi, cosa che gli ha ridotto di colpo i punti ferita.
MORTAIO
Punti ferita ridotti del 7% 👇.
Negli ultimi mesi, il mortaio è diventato sempre più popolare e forte, grazie ai nuovi mazzi che lo accoppiano col re degli scheletri. Diminuendone i punti ferita, rimarrà sul campo di battaglia un po' di meno e sarà eliminabile più facilmente.
CAPANNA DEI BARBARI
Costo in elisir ridotto a 6 (da 7) 👇.
Velocità di generazione aumentata a 15 s (da 11) 👇.
Unità generate aumentate a 3 (da 2) ☝️.
Durata effetti ridotta a 30 s (da 40) 👇.
Un barbaro generato alla distruzione (invece di 2) .
8 barbari generati in totale (invece di 10) 👇.
L'accogliente capanna dei barbari è la carta peggiore del gioco da un sacco di tempo (per rendere l'idea, siamo ai livelli dell'incantesimo Guarigione).
Secondo noi, una strategia basata sui "generatori" (cioè, sulla capanna dei barbari, la capanna goblin, la fornace e la lapide) rende le partite più difensive e noiose, ma, allo stesso tempo, non vogliamo trascurare completamente questa carta (e non abbiamo assolutamente intenzione di sostituirla con uno spirito barbarico).
Queste modifiche dovrebbero incoraggiare un approccio più offensivo con la capanna nel mazzo, visto che ora non ha più capacità difensive e ha maggior potenziale se resta ignorata.