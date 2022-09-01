BENVENUTO AL CLASH FEST!
Clash Fest è una celebrazione di Clash di un mese intero che includerà eventi in gioco e fuori dal gioco unici, sia per Clash of Clans che per Clash Royale!
Celebriamo l’evento Clash più grande e più lungo dell’anno con un sacco di cose interessanti da fare. Preparati a mettere alla prova le tue abilità con 7 sfide in gioco, ognuna incentrata su un tema diverso, e goditi i contenuti esclusivi sulle nostre pagine social, come documentari, dietro le quinte, introduzioni della settimana, eventi dei creatori, domande e risposte e altro ancora!
Sei un fan degli eSport? Abbiamo quello che fa al caso tuo!
Il Clash Fest riguarderà tutti gli eventi legati alle finali mondiali, che si terranno a Helsinki, in Finlandia, dal 23 al 25 settembre!
Ti terremo aggiornato man mano che il tempo avanza ma, per ora, concentriamoci sulle 7 sfide in gioco.
7 SFIDE DEL CLASH FEST
Ci saranno 7 livelli di sfide nel gioco durante il mese di settembre e l'inizio di ottobre. Ognuno di essi avrà un premio speciale che verrà messo in palio tra tutti coloro che parteciperanno a ogni sfida.
Esatto, anche solo provandoci una volta!
Giovedì 1 settembre
Sfida #1: Triplo elisir
PROVOCAZIONE: completa la sfida e ottieni la provocazione del golem di elisir festaiolo.
Premio da sorteggiare: biglietti, aerei e hotel per le Finali mondiali di Helsinki per il vincitore + un amico
Lunedì 5 settembre
Sfida #2: Royale Rétro
PROVOCAZIONE: completa la sfida e ottieni la provocazione del carnevale dei goblin
Premio da sorteggiare: P.E.K.K.A dorata in edizione limitata, autografata dal team di CR e un iPad
Lunedì 12 settembre
Sfida #3: Duello
PROVOCAZIONE: completa la sfida e ottieni la provocazione “Auto-guarigione”
Venerdì 16 settembre
Sfida #4: 2v2
PROVOCAZIONE: completa la sfida e ottieni la provocazione “Batti-cinque epico”
Premio da sorteggiare: scatole di merchandising Clash al vincitore e ai suoi compagni di clan
Lunedì 19 settembre
Sfida #5: Duelli con proibizioni
PROVOCAZIONE: completa la sfida e ottieni la provocazione “Onniscienza”
Venerdì 23 settembre
Sfida #6: Sudden Death
PROVOCAZIONE: completa la sfida e ottieni la provocazione “Ti osservo”
Premio da sorteggiare: 10 vincitori riceveranno merchandising eSport di Clash Royale
Lunedì 26 settembre - 2 ottobre
Sfida #7: Progressiva
PROVOCAZIONE: completa la sfida e ottieni la provocazione “Alta tensione”
NOTA: I vincitori dev'essere in grado di viaggiare alle Finali mondiali che avranno luogo dal 23 al 25 settembre ad Helsinki, Finlandia.
I vincitori riceveranno un messaggio all'interno del gioco (nella sezione social, accessibile dai tre omini della schermata principale) e DOVRANNO rispondere entro 24 ore per confermare il loro premio.
Se i vincitori non risponderanno, allora il premio sarà sorteggiato nuovamente fino a quando un vincitore non sarà trovato.
È tempo di scontrarsi per gloria, ricompense e tanto divertimento!
CHE I GIOCHI ABBIANO INIZIO!