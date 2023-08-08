BILANCIAMENTO AGOSTO 2023
QUESTE MODIFICHE SONO GIÀ ATTIVE ALL'INTERNO DEL GIOCO.
EVOLUZIONE DELL'ARCIERE PIROTECNICO
Punti ferita ridotti del 9,4%.
Rinculo dopo lo sparo ridotto a una casella (da due).
Rimosso l'accumulo dei danni causato dalle scintille sovrapposte.
Uno dei problemi con l'arciere pirotecnico evoluto attualmente in gioco è l'accumulo troppo elevato dei danni causati dalle aree ricoperte di scintille che si sovrappongono. Rimuovendo questo accumulo, i danni di questa evoluzione saranno di gran lunga minori.
Oltre a questa modifica, abbiamo deciso di diminuire anche le capacità di sopravvivenza della truppa, riducendo i suoi punti ferita e il rinculo aggiuntivo.
EVOLUZIONE DEL GIGANTE ROYALE
Punti ferita ridotti dell'8,3%.
Grazie alla sua abilità, il gigante Royale evoluto riesce a sopravvivere in svariate occasioni, quindi era necessario togliergli i punti ferita aggiuntivi.
MINATORE COLOSSALE
Durata del primo livello di danni aumentata a 2,25 secondi (da 2).
Durata del secondo livello di danni aumentata a 2,25 secondi (da 2).
Tempo necessario per raggiungere il livello massimo di danni aumentato del 12,5% (da 4 secondi a 4,5).
Il minatore colossale è ancora di gran lunga il campione più usato, nonostante la precedente riduzione dei suoi punti ferita. Ora che la trivella ci metterà più tempo a causare il massimo di danni, questo colosso farà leggermente meno paura in attacco.
GIGANTE GOBLIN
Punti ferita aumentati del 6%.
Questo ragazzone verde ha perso un po' di terreno nei confronti delle sue controparti giganti, quindi, grazie a questo potenziamento, dovrebbe diventare una scelta leggermente più appetibile.
ARIETE DA BATTAGLIA
Punti ferita dell'ariete aumentati del 6%.
Distanza necessaria per iniziare la corsa ridotta del 14,3% (da 3,5 caselle a 3).
Questo cambio fa iniziare un po' prima la corsa dell'ariete, così da metterlo sullo stesso livello di altre truppe, come il principe e la domatrice di arieti.
TESLA
Velocità dei colpi aumentata a 1,1 secondi (da 1,2).
Questo cambio dovrebbe intaccare la popolarità della torre bombardiera e rendere la Tesla più accattivante, quando si tratta di contrastare le unità che attaccano gli edifici.
EVOLUZIONE DEGLI SCHELETRI
Cicli necessari per attivare l'evoluzione ridotti a 2 (da 3).
Quantità massima di scheletri evocati ridotta a 6 (da 8).
Tra tutte le primissime evoluzioni, quella degli scheletri è quella che viene usata sempre di meno, perciò abbiamo dovuto agire riducendo il numero di cicli necessari per l'evoluzione. Tuttavia, per bilanciare questo potenziamento non da poco, ora gli scheletri evocati saranno al massimo sei.
QUESTE MODIFICHE SONO GIÀ ATTIVE ALL'INTERNO DEL GIOCO.