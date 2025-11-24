La strega stava abusando del suo potere di negromante, che le permetteva di essere la signora indiscussa dell'arena grazie al suo esercito di scheletri, e questo si notava particolarmente quando era potenziata dalla particolarità ''superstar''. Le abbiamo diminuito il numero di scheletri che evoca, così, quando qualcuno se la trova davanti, non finirà più nella tomba a prescindere.