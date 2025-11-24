Bilanciamento di dicembre di Tattiche Royale
1º dicembre
MODIFICHE 🔄
Strega
Numero di scheletri ridotto dello 0%/0%/25%/25% (da 1/2/4/8 a 1/2/3/6).
Tempo di caricamento aumentato del 20% (da 5 a 6 secondi).
Danni aumentati del 20% (da 100 a 120 punti).
Punti ferita aumentati del 15% (da 650 a 750 punti).
Punti ferita e danni dell'attacco degli scheletri ridotti del 60% (dal 50% al 20%).
La strega stava abusando del suo potere di negromante, che le permetteva di essere la signora indiscussa dell'arena grazie al suo esercito di scheletri, e questo si notava particolarmente quando era potenziata dalla particolarità ''superstar''. Le abbiamo diminuito il numero di scheletri che evoca, così, quando qualcuno se la trova davanti, non finirà più nella tomba a prescindere.
Moschettiere
Numero degli obiettivi modificato del -66%/-33%/0%/+33% (da 3/3/3/3 a 1/2/3/4).
Respinta ridotta del 50% (da quattro a due caselle).
Danni aumentati del 50% (da 80 a 120 punti).
Numero di colpi necessari per la respinta aumentati del 25%/33%/50%/100% (da 4/3/2/1 a 5/4/3/2).
Attivando la particolarità ''superstar'', pure un moschettiere da una stella riesce a tenere efficacemente a bada un gruppo di nemici. Con questo cambio, miriamo a ridurre l'impatto che ha ai livelli stella più bassi.
Tesla
Portata dell'attacco aumentata del 100% (da 1 a 2).
Punti ferita ridotti del 25% (da 800 a 600 punti).
La Tesla non è stata l'edificio difensivo che speravamo, perciò le abbiamo aumentato di uno la portata, abbastanza da permettere a tutti di sperimentare nuovi modi per utilizzarla.
Superstar
Quantità massima di supercombo ridotta a 4 (da un numero illimitato).
Vogliamo che le superstar abbiano ancora il loro quarto d'ora di celebrità, ma abbiamo deciso di porre un tetto alla supercombo, in modo che il bonus non dipenda così tanto dalla fortuna.
24 novembre
POTENZIAMENTI ⬆️
Re Royale
Una sconfitta dà da quattro a otto unità d'elisir (prima erano quattro).
Anche dopo aver aumentato i punti ferita del re Royale, questo regnante non riusciva a stare al passo con gli altri, perciò adesso, in caso di sconfitta, il re darà una quantità casuale di elisir che va dalle quattro alle otto unità. D'altronde, non si può di certo lasciare il re in difficoltà!
MODIFICHE 🔄
Stregone
Velocità dei colpi: ridotti dello 0%, del 20%, del 43% e del 72% (da 1,25/1,04/0,87/0,72 secondi a 1,25 secondi).
Danni dell'attacco aumentati dello 0%, del 12,5%, del 27% e del 42% (da 80/128/205/328 punti a 80/144/260/467 punti).
Con la particolarità del clan, la velocità dei colpi dello stregone risultava un po' troppo intensa, perciò abbiamo modificato alcune sue statistiche, per renderlo più bilanciato. Una roba... clantastica!
Principessa
Danni dell'attacco ridotti del 25% (da 160 a 120 punti).
Velocità di attacco migliorata del 25% (da 2,5 a 2 secondi).
Con i danni potenziati grazie alla particolarità dei devastatutto, la principessa poteva mettere al tappeto le truppe nemiche con un solo colpo, perciò abbiamo ridotto i danni del suo attacco, aumentando però allo stesso tempo la velocità di attacco, per mantenere questa truppa bilanciata.
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale