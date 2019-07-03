Bilanciamento Stagione 1!
Modifiche di bilanciamento per la stagione
La stagione 1 di Clash Royale porta con sé tante novità tra cui modifiche di alcune carte, cambi richiesti da lungo tempo e una grossa novità!
Le modifiche di questo mese...
Le modifiche di bilanciamento di questo mese riguardano le seguenti carte.
Cannone a rotelle
Cannone
Palla di neve gigante
Torre infernale
Gabbia per goblin
Barile barbarico (correzione di un errore)
Aggiornamento della portata dei danni in mischia
Cannone a rotelle
Danni
diminuiti del 17%.
Portata
aumentata del 10% (da 5 a 5,5).
Velocità colpi
migliorata del 17% (da 1,2 secondi a 1).
Punti ferita scudo
aumentati dell'1,5%.
Cannone
Danni
aumentati del 32%.
Velocità colpi
rallentata del 25% (da 0,8 secondi a 1).
Perché?
Tutte le carte dovrebbero interagire in modo chiaro e coerente tra loro, ma per molto tempo il cannone e il cannone a rotelle non hanno rispettato questa regola, perché sono carte davvero simili, eppure molti valori sono decisamente diversi tra loro. Con questa modifica, puntiamo a potenziare entrambe le carte e a uniformare la loro portata, i danni che causano e la velocità colpi.
Il miglioramento dei danni al secondo per il cannone permette a quest'ultimo di essere più efficace in difesa, mentre grazie all'aumento della portata, il cannone a rotelle è ora più efficace contro le torri nemiche ed è ancora più utile per contrastare i mazzi in cui è presente il gigante Royale.
Inoltre, ora saranno in grado di annientare i goblin di uguale livello lanciati all'attacco e, in generale, affrontare meglio le carte con più truppe che vanno per la maggiore.
Palla di neve gigante
Raggio
ridotto a 2,5 (da 3).
Perché?
Il tasso di vittoria della palla di neve gigante è stato molto alto negli ultimi mesi: finora con questa carta era possibile causare molti danni e colpire fin troppo facilmente i bersagli grazie all'estensione del suo raggio.
Riducendolo, aumenta la difficoltà d'utilizzo dell'incantesimo e, in particolar modo, rende più complicato mirare e scegliere il momento giusto per lanciare la palla di neve.
Torre infernale
Durata effetti
ridotta del 25% (da 40 secondi a 30).
Perché?
La torre infernale è pensata per essere una carta reattiva in grado di dominare la maggior parte dei tank, ma una durata degli effetti così alta l'ha resa forse troppo efficace, perché fino a questo momento poteva essere posizionata in anticipo, eliminare il tank dell'avversario e addirittura sopravvivere agli attacchi successivi.
Con questa modifica, la torre infernale rimane un'opzione difensiva molto valida, ma non dura più così a lungo.
Gabbia per goblin
Durata effetti
aumentata del 33% (da 15 secondi a 20).
Danni del goblin lottatore
Danni
aumentati del 25%.
Perché?
Sappiamo quanto sia utile un edificio per distrarre le truppe, perciò per bilanciare questo aspetto, il goblin lottatore finora non ha avuto la stessa potenza delle altre truppe da mischia che richiedono 4 elisir.
Tuttavia, la carta richiede una spinta per essere utilizzata ad alti livelli, ed è per questo che abbiamo reso il bestione in gabbia più minaccioso di quanto già lo sia: ora causa molti più danni al secondo ed è in grado di eliminare gli arcieri con un solo attacco e di sconfiggere molte truppe con un colpo in meno rispetto a prima.
Barile barbarico
Correzione di un errore
: il barile ora percorre correttamente il suo raggio d'azione.
Perché?
Il raggio d'azione è stato ridotto per farlo combaciare con l'animazione di gioco ed evitare che il barile barbarico colpisca le unità che non dovrebbe raggiungere.
AGGIORNAMENTO DELLA PORTATA DEI DANNI IN MISCHIA
Da quando abbiamo pubblicato Clash Royale nel 2016, le carte con una portata inferiore a 2 caselle sono state classificate come truppe da mischia. Tuttavia, le differenze tra una portata e un'altra possono essere davvero considerevoli e riteniamo che questo aspetto non sia mai stato spiegato a dovere.
Con l'aggiornamento di luglio, il danno delle truppe da mischia è stato suddiviso in danno da vicino, danno dalla media e danno dalla lunga distanza. Ciò dovrebbe chiarire ogni dubbio sul perché una truppa attacca prima di un'altra.
Le caselle a cui facciamo riferimento di seguito sono i piccoli quadrati visibili sul terreno di gioco, e determinano il punto in cui posizionare le truppe, la loro portata e altro ancora.
Mischia: lunga distanza (1,6 caselle)
Megasgherro
Portata ridotta a 1,6 (da 2).
Sgherri
Portata ridotta a 1,6 (da 2).
Strega notturna
Portata ridotta a 1,6 (da 1,65).
Principe
Portata ridotta a 1,6 (da 1,85).
Mischia: media distanza (1,2 caselle)
Principe nero
Portata ridotta a 1,2 (da 1,25); raggio del danno ad area ridotto a 1,2 (da 1,25).
Gigante goblin
Portata ridotta a 1,2 (da 1,25).
Barbari scelti
Portata aumentata a 1,2 (da 1).
Cavaliere
Portata aumentata a 1,2 (da 1).
Gran cavaliere
Portata aumentata a 1,2 (da 1).
Minatore
Portata ridotta a 1,2 (da 1,3).
Mini P.E.K.K.A
Portata aumentata a 1,2 (da 1,05).
Valchiria
Portata aumentata a 1,2 (da 1); raggio del danno ad area aumentato a 2,4 (da 2).
Mischia: da vicino (0,8 caselle)
Mascalzone
Portata ridotta a 0,8 (da 1).
Tutte le altre truppe con una portata pari o inferiore a 0,8 caselle non subiscono modifiche e vengono considerate truppe da mischia da vicino.
Scopri qui tutte le modifiche e le novità dell'aggiornamento!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale