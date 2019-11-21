Una rilavorazione (o rielaborazione) è una grande modifica a una carta che influenza il modo in cui agisce in maniera evidente, a volte cambiandone il modo in cui funziona.



Con l'introduzione delle stagioni, abbiamo stilato un piano che prevedeva regolari rielaborazioni di alcune carte. All'epoca il Cucciolo di drago era la carta più ampiamente utilizzata nel metagame. Credevamo che la maggior parte delle truppe da danno ad area fossero un po' deboli e che se fossero state buone come il Cucciolo di drago, il metagame sarebbe addirittura cambiato un po'. Quando abbiamo sondato la community su Twitter e chiesto ai giocatori professionisti della Clash Royale League quali carte necessitavano di una rielaborazione, Boia e Strega erano in cima alla lista. Ecco perché ci siamo concentrati sul Boia come prima grande rielaborazione, seguito dalla Strega.