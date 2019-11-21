Blog sviluppatori: ripristino di Boia e Strega!
Ehi player di Clash Royale!
Stiamo scrivendo questo post per farvi sapere come vogliamo agire in merito alle recenti modifiche effettuate su Boia e Strega, i motivi per cui abbiamo effettuato queste modifiche in primo luogo e come bilanceremo le carte in futuro.
Questo è un post piuttosto lungo, quindi ecco un breve riassunto:
Ci siamo resi conto che le recenti modifiche a Boia e Strega erano, fondamentalmente, modifiche sbagliate da fare e ammettiamo di aver fatto un errore.
Stiamo riportando il Boia alle sue statistiche originali e aggiungendo nuovamente il danno ad area alla Strega, insieme ad alcune altre modifiche, in modo che mantenga ancora il ruolo originale che ricopriva nei vostri mazzi.
Di seguito abbiamo voluto scrivere una risposta più aperta alle recenti modifiche e al nostro ragionamento alla base dei recenti cambiamenti di progettazione/variazioni di equilibrio in generale.
RIELABORAZIONI E PERCHÉ LE FACCIAMO
Una rilavorazione (o rielaborazione) è una grande modifica a una carta che influenza il modo in cui agisce in maniera evidente, a volte cambiandone il modo in cui funziona.
Con l'introduzione delle stagioni, abbiamo stilato un piano che prevedeva regolari rielaborazioni di alcune carte. All'epoca il Cucciolo di drago era la carta più ampiamente utilizzata nel metagame. Credevamo che la maggior parte delle truppe da danno ad area fossero un po' deboli e che se fossero state buone come il Cucciolo di drago, il metagame sarebbe addirittura cambiato un po'. Quando abbiamo sondato la community su Twitter e chiesto ai giocatori professionisti della Clash Royale League quali carte necessitavano di una rielaborazione, Boia e Strega erano in cima alla lista. Ecco perché ci siamo concentrati sul Boia come prima grande rielaborazione, seguito dalla Strega.
Negli ultimi 3 mesi abbiamo visto gli effetti che hanno avuto le suddette rielaborazioni sui giocatori e abbiamo deciso che questa non è la direzione che vogliamo seguire con le due carte.
Il nostro obiettivo principale quando si bilanciano le carte è di portarle a:
Tasso di utilizzo del 4-12% (questo numero cambia man mano che rilasciamo più carte, ma con 95 carte questo è l'intervallo a cui miriamo)
Percentuale di vittorie del 45-55%
Tuttavia, di volta in volta scopriamo che quando alcune carte si trovano effettivamente in questo intervallo, il metagame prende un po' una brutta piega. Lo abbiamo sperimentato circa un anno fa con la Congelamento: una rielaborazione l'ha portata ad essere statisticamente una carta "equilibrata". In pratica, Clash Royale non è così divertente quando la Congelamento è presente nel 10% dei mazzi con una percentuale di vittoria del 50%. Abbiamo imparato che lo stesso vale per le truppe che attaccano dalla distanza, dure e resistenti agli incantesimi.
Gli attaccanti dalla distanza, in particolare quelli con danno ad area, devono in qualche modo essere vulnerabili. O muoiono per incantesimi più leggeri (come la Principessa o l'Arciere magico), o fanno così pochi danni che hanno bisogno di un po' di supporto (come lo Stregone di ghiaccio o il Cucciolo di drago). Altri, come lo Stregone, possono essere meno vulnerabili rispetto a queste ultime carte citate, ma deboli a livello competitivo, quando i giocatori scoprono metodi più efficienti per affrontare gli sciami di truppe.
Le rielaborazioni effettuate su Strega e Boia sono state progettati per mettere queste carte in una solida posizione vincente, ma quello che abbiamo imparato è che il metagame non è così divertente quando prevalgono truppe da distanza con danni elevati. Nel prossimo aggiornamento, in arrivo questo mese, attueremo due importanti modifiche per ripristinare alcuni aspetti precedenti a queste due rielaborazioni.
BOIA
Ripristino allo stato precedente la rielaborazione di settembre
Punti ferita: +5%
Velocità colpi: +4%
Portata: aumentata da 4 - 5 a 4.5 - 6.5
Raggio d'attacco dell'ascia: +25% (800 -> 1000)
Danno: -45%
Alla fine, ci siamo resi conto che anche se le intenzioni erano buone, questa rielaborazione era fondamentalmente imperfetta. Le carte da danno ad area forniscono una supporto ai giocatori per gestire gli sciami di truppe nemiche. Un eccellente tempismo e posizionamento consentono alle truppe prive di danno ad area di eseguire incredibili manovre difensive (pensate a tutto ciò che una combinazione Moschettiere + Spirito del ghiaccio può difendere). L'intercambiabilità tra attaccanti ad area come lo Stregone con il Moschettiere, abbassa il limite di abilità del gioco rendendo queste giocate difensive, in generale, solo una caratteristica di una carta che è altrimenti valida in una moltitudine di situazioni 1 contro 1.
先週、韓国のSado選手に勝利し新たなスタープレイヤーとなったMystery選手。
8,000近いトロフィーを保有する若き天才、Lucky clover選手。
Mystery選手は前回奪い取ったスタープレイヤーの椅子を守りきる事ができるのでしょうか！
STREGA
Modifiche di bilanciamento
Attacchi distribuiscono danni ad area
Danno:
-49%
Velocità colpi
:
+42%
La comunità ha reagito in modo molto concitato alla rimozione del raggio del danno ad area della Strega nel corso dell'ultimo mese. Dopo aver ascoltato le discussioni appassionate della comunità, vogliamo dire che avevate tutti ragione - non dovremmo drasticamente cambiare la funzione delle carte.
Se avete speso tempo e sforzi per far salire di livello la Strega come principale truppa da danno ad area, non è giusto attuare un cambiamento del genere, dal giorno alla notte. Per questo motivo, la Strega riceverà indietro il danno ad area con una velocità dei colpi più familiare agli amanti di questa carta.
Tuttavia, non abbiamo optato per un ripristino completo di queste due carte allo stadio precedente alle loro rielaborazioni per due motivi.
In primo luogo, la modifica di bilanciamento alla Strega, attuata poco prima di settembre, è stata molto problematica dal punto di vista casual/ladder del gioco e aveva bisogno di qualche forma di modifica ulteriore -il Boia originale, invece, non era altrettanto frustrante.
In secondo luogo, ci sono molti aspetti della Strega che semplicemente si adattano molto meglio: il nuovo schema di schieramento degli scheletri e il danno per colpo aumentato, ad esempio, la fanno sembrare più imponente e utile in una varietà di situazioni. Ciò che attualmente le manca davvero sono i danni ad area e una maggiore velocità dei colpi su cui i giocatori di Strega fanno affidamento.
Le modifiche al Boia e alla Strega entreranno in vigore con il prossimo aggiornamento, previsto per la fine di novembre.
VI DOBBIAMO DELLE SCUSE
Questa è una situazione in cui possiamo sicuramente affermare che come team di sviluppo abbiamo commesso un errore. Siamo davvero dispiaciuti di aver spinto il Boia e la Strega a una rielaborazione così precoce. Avevamo una varietà di carte a basso utilizzo che potevano essere soggetto di una fondamentale rielaborazione, ma ritenevamo che le carte con danno ad area fossero la massima priorità poiché ricoprono un ruolo chiave in molti mazzi. Abbiamo ritenuto che la diversità del meta potesse essere ottenuta ritoccando prima queste carte, e il risultato finale è stato essenzialmente l'opposto di ciò che speravamo di ottenere.
Ci scusiamo per lo sconvolgimento che ciò ha causato nel metagame nel corso delle stagioni 2 e 3, e in particolare per i giocatori che hanno percepito che una delle loro carte principali fosse cambiata in modo troppo radicale. Riteniamo ancora che rielaborare alcune carte sarà vantaggioso per il gioco, ma abbiamo appreso abbastanza chiaramente che potenti truppe d'attacco a distanza con danno ad area non creano metagame divertenti e interessanti nel gioco.
IL FUTURO DELLE RIELABORAZIONI
Negli ultimi 2 anni abbiamo rielaborato numerose carte, tra cui i Goblin lancieri, il Gigante Royale, i Barbari, la Congelamento, il Cannone a rotelle e il Barile barbarico. All'inizio non sempre ci azzecchiamo subito, ma crediamo che dopo svariati tentativi possiamo ridare alle carte meno utilizzate in Clash Royale un certo peso che hanno perso.
Molte delle nostre rielaborazioni in corso riguardavano carte come Bombarolo, Bocciatore, Stregone e altre truppe dotate di attacco ad area. Abbiamo deciso di interrompere queste rielaborazioni poiché non siamo sicuri che il gioco migliorerebbe, anche se quelle carte fossero statisticamente bilanciate.
Abbiamo spostato la nostra attenzione verso il fornire una maggiore utilità alle carte meno giocate, invece di rendere le carte già equilibrate, utili anche in modalità competitiva. Abbiamo soluzioni che si adattano molto bene a carte come Frecce e Cura che vedrete nei prossimi mesi. A parte queste due carte, saremo molto più giudiziosi e metteremo in discussione i nostri presupposti sul risultato della rielaborazione di altre carte in Clash Royale.
GRAZIE PER LA LETTURA
Ci vediamo nell'arena,
il team di Clash Royale!