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10 dic 2023
Blog – Clash Royale

BUONI O CATTIVI?

Babbo Domatore è arrivato al villaggio e ha regali per tutti!

Dal 4 dicembre, terrà traccia di tutte le provocazioni usate in battaglia e le userà per dividere i BUONI dai CATTIVI.

In base a quali provocazioni useranno di più, i giocatori sbloccheranno una skin delle torri speciale gratuita a Clashmas, il 25 dicembre!

Ricompensa se vincono i BUONI: Polarino, il pupazzo di neve.

Ricompensa se vincono i CATTIVI: goblin brontolone.

DOMANDE?

  • Come so quale squadra sta vincendo?

Potrai seguire i progressi di entrambe le fazioni su Notizie Royale!

  • Quali provocazioni sono considerate dei buoni e quali dei cattivi?

Questo lo sa solo Babbo Domatore, ma in fondo in fondo lo sai anche tu.

  • Che ne sarà della ricompensa della squadra perdente?

Sarà possibile acquistare la skin delle torri in questione dal negozio.