10 dic 2023
Blog – Clash Royale
BUONI O CATTIVI?
Babbo Domatore è arrivato al villaggio e ha regali per tutti!
Dal 4 dicembre, terrà traccia di tutte le provocazioni usate in battaglia e le userà per dividere i BUONI dai CATTIVI.
In base a quali provocazioni useranno di più, i giocatori sbloccheranno una skin delle torri speciale gratuita a Clashmas, il 25 dicembre!
Ricompensa se vincono i BUONI: Polarino, il pupazzo di neve.
Ricompensa se vincono i CATTIVI: goblin brontolone.
DOMANDE?
Come so quale squadra sta vincendo?
Potrai seguire i progressi di entrambe le fazioni su Notizie Royale!
Quali provocazioni sono considerate dei buoni e quali dei cattivi?
Questo lo sa solo Babbo Domatore, ma in fondo in fondo lo sai anche tu.
Che ne sarà della ricompensa della squadra perdente?
Sarà possibile acquistare la skin delle torri in questione dal negozio.