Babbo Domatore è arrivato al villaggio e ha regali per tutti!

Dal 4 dicembre, terrà traccia di tutte le provocazioni usate in battaglia e le userà per dividere i BUONI dai CATTIVI.

In base a quali provocazioni useranno di più, i giocatori sbloccheranno una skin delle torri speciale gratuita a Clashmas, il 25 dicembre!