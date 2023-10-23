23 ott 2023
Blog – Clash Royale
CLASH ROYALE ARRIVA SU PC!
CLASH ROYALE ARRIVA SU PC GRAZIE A GOOGLE PLAY GIOCHI!
Abbiamo lanciato Clash Royale su PC con Google Play Giochi, quindi, per la prima volta in assoluto, puoi goderti un classico di Supercell direttamente sul tuo computer!
Divertiti con Clash Royale come mai prima d'ora! 💪
Gioca su schermi più grandi e vivi un'esperienza ancora più coinvolgente!
Naviga tra i menu e combatti nell'arena con maggior semplicità usando mouse e tastiera!
Sincronizza sul PC le partite della versione mobile e viceversa in tutta comodità!
Trasmetti ancora più facilmente in streaming i tuoi scontri!
Che ne dici, vuoi provare? 👇
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