18 gen 2018
Blog – Clash Royale
Che cos'è la Corsa all'Oro?
È tempo di guadagnare un po' più di ORO!
Prova il nuovo evento - Corsa all'Oro - dove potrai ottenere Oro extra distruggendo le torri avversarie!
Corsa all’Oro è un evento che prende il posto del pulsante “
Battaglia
”
Durante la Corsa all’Oro, otterrai un
bonus in Oro
dopo aver
distrutto
una
torre
avversaria
Il bonus in Oro
aumenta per ogni Arena
- più alta è la tua Arena, maggiore sarà il bonus!
3 giorni di Oro!
19 - 22 Gen: Corsa all’Oro
Ci vediamo nell'Arena,
Il Team di Clash Royale