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18 gen 2018
Blog – Clash Royale

Che cos'è la Corsa all'Oro?

È tempo di guadagnare un po' più di ORO!

Prova il nuovo evento - Corsa all'Oro - dove potrai ottenere Oro extra distruggendo le torri avversarie!

  • Corsa all’Oro è un evento che prende il posto del pulsante “

    Battaglia

  • Durante la Corsa all’Oro, otterrai un

    bonus in Oro

    dopo aver

    distrutto

    una

    torre

    avversaria

  • Il bonus in Oro

    aumenta per ogni Arena

    - più alta è la tua Arena, maggiore sarà il bonus!

3 giorni di Oro!

19 - 22 Gen: Corsa all’Oro

Ci vediamo nell'Arena,
Il Team di Clash Royale