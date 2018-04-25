Che cosa sono le guerre tra clan?
Le guerre tra clan sono un evento di due giorni in cui partecipa l'intero clan. Sfida gli altri clan del mondo per raggiungere la gloria e ricevere magnifici premi!
Per prima cosa...
Trova un clan attivo! Ricorda che sono necessari almeno 10 membri per partecipare alle guerre tra clan.
Trova il clan perfetto per te, visitando
e
(siti entrambi in inglese) o sul gruppo di reclutamento su
.
Tutti i partecipanti devono avere un livello re almeno pari a 8.
Solo i capi e i co-capi possono iniziare una guerra.
Quando ne inizia una, nella scheda "Social" appare la mappa qui sotto:
Primo giorno: il giorno della collezione
Entra in battaglia con le tue carte per ottenere delle carte del clan. Queste carte ti servono per assemblare il mazzo da guerra nel giorno della guerra!
Nel giorno della collezione, hai a disposizione
3 battaglie
.
Il tuo obiettivo è quello di ottenere il maggior numero possibile di carte.
Sulla mappa, ci sono diverse battaglie che cambiano una volta portate a termine.
Ricevi carte per ognuna di queste battaglie, ma se vinci, la quantità è maggiore.
Più avanzata è la tua arena, più sono le carte del clan ricevute.
Assembla mazzi diversi che meglio si adattano alle sfide proposte.
Quando il giorno della collezione finisce, inizia il giorno della guerra...
Secondo giorno: il giorno della guerra
Usa le carte del clan e raggiungi la gloria! Vince la guerra il clan che ha vinto più battaglie nel giorno della guerra!
Nel giorno della guerra, hai a disposizione
una battaglia
.
Il tuo unico obiettivo è quello di vincere questa battaglia.
Nel giorno della guerra, ogni membro del clan usa le stesse carte del clan.
Assembla un mazzo da guerra con le carte del clan e condividilo con gli altri membri o, in alternativa, prendi ispirazione dai giocatori più esperti!
Nota: i livelli delle carte del clan non possono superare quelli delle tue carte. Migliora le tue carte per usare carte del clan di livello superiore.
Prima della battaglia finale, prova il tuo mazzo da guerra in un'amichevole.
Ricordati di fare il tifo per i membri del tuo clan durante la loro battaglia finale.
Al termine del giorno della guerra, il clan riceverà dei trofei del clan e potrà scatenare un'altra guerra!
Ricompense!
I trofei del clan indicano il successo del tuo clan nelle guerre tra clan.
Vinci tanti trofei per avanzare nelle leghe del clan.
Alla fine di una stagione delle guerre tra clan, riceverai un baule della guerra.
Il baule della guerra dipende dalla lega del clan
e
dalla guerra in cui ti
sei
posizionato meglio durante la stagione.
Raggiungi una posizione o una lega migliori per ricevere un baule più grande!
Se hai letto fino a qui, significa che hai del talento. Ora va' e rendi il tuo clan orgoglioso!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale