Ricompense!

I trofei del clan indicano il successo del tuo clan nelle guerre tra clan.

Vinci tanti trofei per avanzare nelle leghe del clan.

Alla fine di una stagione delle guerre tra clan, riceverai un baule della guerra.

Il baule della guerra dipende dalla lega del clan e dalla guerra in cui ti sei posizionato meglio durante la stagione.

Raggiungi una posizione o una lega migliori per ricevere un baule più grande!

Se hai letto fino a qui, significa che hai del talento. Ora va' e rendi il tuo clan orgoglioso!

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale