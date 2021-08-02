2 ago 2021
Blog – Clash Royale
Scegli la prossima carta potenziata!
Nelle prossime quattro settimane, tu e la community deciderete le carte che saranno potenziate per sette giorni, scegliendole tra quelle proposte.
COME FUNZIONA?
Ogni venerdì, troverai quattro carte da votare in Notizie Royale, la cui rarità varierà di settimana in settimana, da comune a leggendaria. Le votazioni termineranno lunedì e la carta vincitrice sarà potenziata per sette giorni.
QUANDO SI INIZIA A VOTARE?
Il 6 agosto inizieranno le votazioni delle carte
comuni
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Il 13 agosto inizieranno quelle delle carte
rare
.
Il 20 agosto inizieranno quelle delle carte
epiche
.
Il 27 agosto inizieranno quelle delle carte
leggendarie
.
Questa settimana, cominceremo con le carte COMUNI e potrai scegliere tra le seguenti: