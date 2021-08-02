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2 ago 2021
Blog – Clash Royale

Scegli la prossima carta potenziata!

Nelle prossime quattro settimane, tu e la community deciderete le carte che saranno potenziate per sette giorni, scegliendole tra quelle proposte.

COME FUNZIONA?

Ogni venerdì, troverai quattro carte da votare in Notizie Royale, la cui rarità varierà di settimana in settimana, da comune a leggendaria. Le votazioni termineranno lunedì e la carta vincitrice sarà potenziata per sette giorni.

QUANDO SI INIZIA A VOTARE?

  • Il 6 agosto inizieranno le votazioni delle carte

    comuni

    .

  • Il 13 agosto inizieranno quelle delle carte

    rare

    .

  • Il 20 agosto inizieranno quelle delle carte

    epiche

    .

  • Il 27 agosto inizieranno quelle delle carte

    leggendarie

    .

Questa settimana, cominceremo con le carte COMUNI e potrai scegliere tra le seguenti:

DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI?

Segui i nostri canali social (in inglese) per sapere quando sono attive le votazioni e scoprire la carta vincitrice di ogni settimana.

Ci vediamo nell'arena!