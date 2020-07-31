⚔️ Tutto ciò che c'è da sapere ⚔️
sulle guerre tra clan 2!
Di recente, abbiamo svelato su cosa sarà incentrato il prossimo aggiornamento in arrivo ad agosto: le guerre tra clan 2!
Consulta questo articolo, se preferisci scoprire le ultime novità leggendo piuttosto che guardando un video!
Le guerre tra clan 2 non solo rappresentano una completa evoluzione delle guerre tra clan attuali, ma prevedono anche tante modifiche e miglioramenti alla giocabilità.
In questo articolo, analizzeremo alcune delle MODIFICHE PIÙ SOSTANZIALI (che abbiamo già rivelato in parte nel video) in arrivo su Clash Royale con l'aggiornamento sulle guerre tra clan 2!
NOVITÀ: LA GARA SUL FIUME
Abbiamo rimosso il giorno della collezione e quello della guerra, e li abbiamo sostituiti con la GARA SUL FIUME.
In questa modalità inedita, ogni clan avrà una propria NAVE, con cui proverà ad avanzare lungo il fiume ottenendo PRESTIGIO dagli INCARICHI FLUVIALI.
Ogni clan affronterà gli stessi clan avversari nel corso di una determinata Gara sul fiume, perciò impererai a conoscere approfonditamente i tuoi nemici! Ricorda che i clan potranno attaccare le navi avversarie a mano a mano che navigheranno il fiume.
STAGIONI DELLE GUERRE TRA CLAN 2
Una stagione delle guerre tra clan 2 consisterà in una serie di Gare sul fiume, separate l'una dall'altra da CANCELLI BELLICI.
Il primo clan che raggiungerà un cancello bellico con più punti prestigio degli altri conquisterà le ricompense maggiori. L'avventura ricomincerà una volta iniziata la successiva Gara sul fiume.
Quando tutte le Gare saranno completate, i clan accederanno all'arena della guerra tra clan, in cui affronteranno altri clan per ottenere gloria e premi aggiuntivi nelle LEGHE DELLA GUERRA TRA CLAN.
Le Finali mondiali della Clash Royale League sono tornate e quest'anno faranno parte di un evento dal vivo che si terrà a Helsinki, in Finlandia, e che includerà anche le Finali del Torneo mondiale di Clash of Clans! Scopri il CLASH FEST!
L'evento si svolgerà dal 23 al 25 settembre al centro congressi e spazio per eventi di Helsinki "Messukeskus". Potrai assistere di persona agli scontri tra i giocatori migliori in circolazione e il biglietto ti permetterà di ricevere dei regali davvero unici!
I biglietti sono acquistabili dal sito http://clashfest.eventbrite.com/ a soli 49 € e garantiscono l'accesso a tutti e tre i giorni delle Finali della CRL e del Torneo mondiale di CoC.
L'apertura dei cancelli per ciascun giorno è prevista per le 9:00 EET, mentre le Finali del Torneo mondiale di Clash of Clans inizieranno alle 10:00 EET e quelle della Clash Royale League alle 16:00 EET. Una volta effettuato l'ingresso, sarà poi possibile ritirare i regali speciali inclusi nel prezzo del biglietto!
Ricorda che l'età minima richiesta per assistere alle sfide è di 16 anni, che i biglietti sono nominativi e che non è possibile rivenderli. Ti invitiamo inoltre a portare con te un documento d'identità valido, perché ti potrebbe essere richiesto in sede dell'evento.
Visita il sito del rivenditore dei biglietti, se vuoi ricevere maggiori informazioni sui suoi termini e condizioni e consultare la lista degli articoli non ammessi all'evento.
Per tutte le novità sulle Finali mondiali della Clash Royale League, segui i nostri profili Esports (in inglese) su Twitter, Instagram e YouTube. Se non vuoi perderti nessun dettaglio sul Torneo mondiale di Clash of Clans, invece, seguici sui canali ufficiali (in inglese) di Clash of Clans Esports su Twitter e Instagram.
Ci vediamo a Helsinki!
NOVITÀ: I MAZZI DA GUERRA
I giocatori non dovranno più affrontare il giorno della collezione, ma piuttosto creare quattro mazzi da guerra UNICI attingendo dalla propria collezione di carte!
I mazzi da guerra conterranno un totale di 32 carte uniche, e ricorda che non potrai utilizzare una carta in più di un mazzo da guerra.
I mazzi da guerra serviranno per completare gli incarichi fluviali.
Dopo aver usato un mazzo da guerra, potrai riutilizzarlo una volta che sarà terminato il periodo di attesa globale.
I livelli delle carte utilizzate nei mazzi da guerra coincideranno con quelli che avrai raggiunto per la tua collezione di carte, per cui preparati a padroneggiare quattro mazzi diversi e le carte a tua disposizione!
NOVITÀ: GLI INCARICHI FLUVIALI
Gli incarichi fluviali ti permetteranno di guadagnare prestigio per il tuo clan e di ottenere ricompense personali!
Maggiore sarà il prestigio del tuo clan, più veloce sarà la tua nave del clan a navigare il fiume, perché il vostro equipaggio sarà sempre più entusiasta dei vostri successi e della gloria ottenuta.
Assemblerai dei mazzi da guerra per affrontare i seguenti incarichi fluviali:
Botte navali
Duello
1v1
Allievo e maestro
Cantiere
Espanderemo le guerre tra clan 2 anche dopo il loro rilascio iniziale, e aggiungeremo sempre più incarichi fluviali.
NOVITÀ: LE MODALITÀ
DUELLO
È una competizione al meglio delle tre partite.
Mette in palio le ricompense migliori.
Richiede un minimo di tre mazzi da guerra per essere affrontata.
Per trionfare in un duello, dovrai sfidare altri giocatori utilizzando quattro mazzi unici e ottenere due vittorie.
I duelli sono la modalità perfetta per mettere alla prova le tua doti di stratega, poiché, a mano a mano che otterrai esperienza nella competizione, dovrai basare sempre di più le tue tattiche sulla conoscenza dei mazzi degli avversari, sulle carte già utilizzate dal nemico e su quelle non ancora schierate!
BOTTE NAVALI
Vuelven las Finales Mundiales de la Clash Royale League, y este año la competición será presencial en Helsinki, Finlandia, ¡en un evento combinado con el Campeonato Mundial de Clash of Clans!
¡Bienvenido al CLASH FEST!
Este evento tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Helsinki del 23 al 25 de septiembre. Podrás ver a los mejores del mundo enfrentarse en persona, ¡y también recibirás algo único que está incluido en el precio de tu entrada!
Las entradas están disponibles AHORA en: clashfest.eventbrite.com por 49 EUR y permiten la entrada tanto para las finales de Clash Royale como para las de Clash of clans durante los 3 días de competición.
Las puertas se abren a las 9:00 am EET cada día con el Campeonato Mundial de Clash of Clans comenzando a las 10:00 am EET y las Finales Mundiales de Clash Royale League comenzando a las 4:00 pm EET. ¡Además, en el recinto, podrás adquirir increíble merchandising (incluido en la entrada/billete)!
La edad mínima para asistir es de 16 años. Las entradas tienen nombre cuando se venden y son personales. La reventa de entradas está prohibida. Es posible que se te pida que muestres una prueba de identificación en el evento, por lo que te rogamos que lleves una identificación válida al recinto.
Para más información, incluyendo los términos y condiciones completos y una lista de artículos prohibidos, consulta la página web de venta de entradas.
Para obtener más información sobre las Finales Mundiales de la Clash Royale League, permanece atento a Twitter e Instagram. También puedes saber más sobre el Campeonato Mundial de Clash of Clans en las cuentas de Twitter de Clash of Clans e la de Instagram de Clash of Clans Esports.
¡Nos vemos en Helsinki!
NOVITÀ: IL MERCANTE
Questo simpatico individuo, ben noto ai giocatori di Clash of Clans, offrirà una selezione giornaliera di carte ai clan che parteciperanno alla Gara al fiume, e non solo varierà quelle in offerta durante la settimana, ma ti metterà a disposizione anche scambi speciali.
Gli scambi tra clan originali non scompariranno di certo!
Il mercante sarà uno strumento aggiuntivo per ottenere le carte che desideri in cambio dei gettoni appositi.
NOVITÀ: LE RICOMPENSE
Più riuscirai ad avanzare nella Gara sul fiume, maggiori saranno le ricompense che guadagnerai per te e per il tuo clan!
Una volta completata una Gara, questi premi verranno distribuiti ai vari membri del tuo clan, purché tu abbia partecipato attivamente alla Gara in questione.
Questo funzionamento è simile a quello del vecchio baule del clan, che prevedeva ricompense fantastiche in palio per il clan, in base al contributo fornito da ogni suo singolo membro.
QUANDO SARÀ DISPONIBILE L'AGGIORNAMENTO?
Le guerre tra clan 2 cominceranno ad agosto 2020.
Ricorda che il loro rilascio non coinciderà con l'inizio della stagione 14 (in data 3 agosto), che prevederà invece una serie di sfide ricche di premi in palio, con cui potrai prepararti per l'arrivo delle guerre, previsto per lo stesso mese!
Non perderti altri video e articoli sulle guerre tra clan 2 che verranno pubblicati ad agosto.