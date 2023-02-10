TABELLA DI MARCIA DEL 2023
L'anno nuovo è già cominciato, ma vogliamo comunque condividere con voi i progetti su cui stiamo lavorando e le novità che potete aspettarvi in gioco durante i prossimi 6 mesi.
Ecco cosa arriverà prossimamente.
UNA RIORGANIZZAZIONE DELLE STAGIONI
Puntiamo a offrirvi stagioni ancora più interessanti, con altri metodi per progredire nel gioco e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.
Modifica del Pass Royale
Abbiamo intenzione di aggiornare e migliorare il Pass Royale, rivisitando il suo design, preparando nuove opzioni che accontentino vari tipi di giocatori e aumentando la gamma delle ricompense in palio!
Miglioramento della scheda "Eventi"
Tra le modifiche che apporteremo alle stagioni ci sarà anche il tentativo di rendere più rilevante la scheda "Eventi", facendo sì che le sfide siano più intriganti e che le ricompense siano più ricche.
Inoltre, vogliamo anche allungare la durata delle modalità più amate dalla community, che saranno disponibili proprio in questa scheda: immaginate di poter usare il superarciere magico senza limiti!
Le valute e il negozio stagionali
Ci rendiamo conto che le parole "valuta" e "negozio" vi fanno storcere il naso...
Tuttavia, pensiamo che gradirete queste modifiche!
Per alcuni di voi, le ricompense degli eventi non sono proprio il massimo.
Per questo motivo, vogliamo creare una valuta stagionale che sarà accumulabile solo giocando alle sfide e che potrà essere usata nel negozio stagionale per ottenere gli articoli che più fanno al caso vostro.
Dite addio ai bauli d'oro da otto vittorie, perché vi attendono più possibilità di giocare e avanzare in Clash Royale!
Ah, prima di lasciarci, vogliamo dirvi che stiamo lavorando anche su un'altra novità!
Nuova meccanica di gioco
Questa è la modifica più importante e quella che più non vediamo l'ora di mostrarvi, ma purtroppo non possiamo ancora rivelarvi troppi dettagli al riguardo.
Possiamo però darvi un'anticipazione: si tratta di una cosa che darà ancora più varietà all'esperienza di gioco di Clash Royale e vi permetterà di sbloccare nuovi poteri per le vostre carte preferite.
Questa novità va di pari passo con lo sviluppo di un altro livello per le carte, il quindicesimo, e interesserà molte di loro quando sarà pubblicata.
QUESTO È TUTTO!
In realtà, non proprio tutto. Avevamo intenzione di aggiungere ancora più funzionalità inedite e novità nel corso dell'anno, ma quelle che vi abbiamo accennato dovrebbero bastare, almeno per la prima metà del 2023.
Ad ogni modo, ricordate che tutte queste modifiche sono ancora alle prime fasi di sviluppo e che potrebbero quindi evolversi in direzioni diverse.
Se avete dei commenti o suggerimenti per noi, inviateceli sui nostri canali social (in inglese):
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale