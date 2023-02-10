UNA RIORGANIZZAZIONE DELLE STAGIONI

Puntiamo a offrirvi stagioni ancora più interessanti, con altri metodi per progredire nel gioco e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Modifica del Pass Royale



Abbiamo intenzione di aggiornare e migliorare il Pass Royale, rivisitando il suo design, preparando nuove opzioni che accontentino vari tipi di giocatori e aumentando la gamma delle ricompense in palio!

Miglioramento della scheda "Eventi"



Tra le modifiche che apporteremo alle stagioni ci sarà anche il tentativo di rendere più rilevante la scheda "Eventi", facendo sì che le sfide siano più intriganti e che le ricompense siano più ricche.

Inoltre, vogliamo anche allungare la durata delle modalità più amate dalla community, che saranno disponibili proprio in questa scheda: immaginate di poter usare il superarciere magico senza limiti!

Le valute e il negozio stagionali



Ci rendiamo conto che le parole "valuta" e "negozio" vi fanno storcere il naso...



Tuttavia, pensiamo che gradirete queste modifiche!



Per alcuni di voi, le ricompense degli eventi non sono proprio il massimo.



Per questo motivo, vogliamo creare una valuta stagionale che sarà accumulabile solo giocando alle sfide e che potrà essere usata nel negozio stagionale per ottenere gli articoli che più fanno al caso vostro.



Dite addio ai bauli d'oro da otto vittorie, perché vi attendono più possibilità di giocare e avanzare in Clash Royale!